Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια: Ο Σζμιτ άνοιξε το σκορ μετά από λάθος του Ορτέγκα

Η Γιαγκελόνια κατάφερε να προηγηθεί του Ολυμπιακού στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης, ανοίγοντας το σκορ σε ένα παιχνίδι με έντονο ρυθμό. Το τέρμα σημειώθηκε από τον Σζμιτ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος στην απομάκρυνση της μπάλας από τον Ορτέγκα, λίγο αφότου η πολωνική ομάδα είχε ήδη απειλήσει την εστία των «ερυθρολεύκων» με ένα δοκάρι.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τη Γιαγκελόνια

Η πολωνική ομάδα έδειξε από νωρίς την πρόθεσή της να πιέσει την άμυνα του Ολυμπιακού και να δημιουργήσει ευκαιρίες για γκολ. Αυτή η επιθετική διάθεση κορυφώθηκε στο 19ο λεπτό του αγώνα, όταν η Γιαγκελόνια έφτασε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση μπροστά στην εστία των γηπεδούχων.

Στη συγκεκριμένη φάση, ο ποδοσφαιριστής Πρέλετς βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και επιχείρησε ένα δυνατό σουτ με το αριστερό του πόδι. Η μπάλα εκτοξεύτηκε προς την εστία, αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος της πολωνικής ομάδας, καθώς η προσπάθεια του Πρέλετς σταμάτησε με δύναμη στο αριστερό δοκάρι της εστίας, αποτρέποντας το άμεσο προβάδισμα.

Η συνέχεια της φάσης και η επέμβαση του Ορτέγκα

Παρά το δοκάρι, η επιθετική ενέργεια της Γιαγκελόνια δεν σταμάτησε εκεί. Η φάση συνεχίστηκε με γρήγορους ρυθμούς, και στην εξέλιξη αυτής της επίθεσης, ένας άλλος παίκτης της πολωνικής ομάδας, ο Κονσεϊσάο, βρέθηκε σε θέση να απειλήσει εκ νέου την εστία του Ολυμπιακού. Ο Κονσεϊσάο επιχείρησε ένα νέο σουτ, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την αναστάτωση στην άμυνα.

Ωστόσο, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ορτέγκα, αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να βρεθεί στην πορεία της μπάλας. Με την επέμβασή του, ο Ορτέγκα απέκρουσε το σουτ του Κονσεϊσάο, διατηρώντας προσωρινά ανέπαφη την εστία της ομάδας του και αποτρέποντας το γκολ σε αυτή τη φάση. Το σκορ παρέμεινε στο 0-0, αλλά η πίεση από τη Γιαγκελόνια ήταν πλέον εμφανής.

Το μοιραίο λάθος του Ορτέγκα

Η αμυντική πίεση από τη Γιαγκελόνια συνεχίστηκε αμείωτη, και μόλις ένα λεπτό μετά την προηγούμενη φάση, στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός βρέθηκε αντιμέτωπος με μια κρίσιμη στιγμή που οδήγησε στην παραβίαση της εστίας του. Η φάση ξεκίνησε από μια προσπάθεια απομάκρυνσης της μπάλας από την περιοχή των «ερυθρολεύκων».

Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής Ορτέγκα, στην προσπάθειά του να διώξει τη μπάλα και να αποτρέψει περαιτέρω κίνδυνο, έκανε ένα λανθασμένο υπολογισμό. Η απομάκρυνση της μπάλας από τον Ορτέγκα δεν ήταν επιτυχής, με αποτέλεσμα αυτή να καταλήξει ξανά στην κατοχή των παικτών της Γιαγκελόνια, δίνοντάς τους μια νέα ευκαιρία για επίθεση.

Το γκολ του Σζμιτ και το προβάδισμα της Γιαγκελόνια

Εκμεταλλευόμενος πλήρως το λάθος του Ορτέγκα, ο Πρέλετς, ο οποίος είχε ήδη απειλήσει νωρίτερα με το δοκάρι, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της φάσης. Ο Πρέλετς κατάφερε να βρει τον συμπαίκτη του, Σζμιτ, ο οποίος είχε τοποθετηθεί σε μια εξαιρετικά πλεονεκτική θέση εντός της περιοχής του Ολυμπιακού, έτοιμος να εκτελέσει.

Ο Σζμιτ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Με ένα ψύχραιμο και αποτελεσματικό αριστερό σουτ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Ολυμπιακού. Ο τερματοφύλακας Ορτέγκα δεν μπόρεσε να αντιδράσει, και έτσι ο Σζμιτ σημείωσε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, δίνοντας το προβάδισμα στη Γιαγκελόνια με 0-1. Αυτό το γκολ διαμόρφωσε το σκορ και έδωσε ώθηση στην πολωνική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta