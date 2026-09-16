Ο Γιώργος Παπαγιάννης στην αποστολή της Εφές για το VTB Supercup

Η Αναντολού Εφές αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό τη Μόσχα, όπου θα συμμετάσχει στο VTB United League Supercup 2026. Στην αποστολή της τουρκικής ομάδας συμπεριλήφθηκε και ο Γιώργος Παπαγιάννης, έντεκα μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο διεθνής σέντερ, παρότι ακόμα ανέτοιμος για να αγωνιστεί, μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ. Η παρουσία του στην ομάδα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της αποκατάστασής του.

Η επιστροφή του Παπαγιάννη στην αποστολή

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από τον δημοσιογράφο Αρτέμ Κομάροφ, ο Γιώργος Παπαγιάννης συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αναντολού Εφές που αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό τη Μόσχα. Η τουρκική ομάδα πρόκειται να συμμετάσχει στο VTB United League Supercup 2026, ένα σημαντικό τουρνουά που θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Η παρουσία του Έλληνα διεθνούς σέντερ στην αποστολή σηματοδοτεί ένα κομβικό σημείο στην πορεία αποκατάστασής του. Ο Παπαγιάννης παρέμενε εκτός αγωνιστικής δράσης για τους τελευταίους έντεκα μήνες, μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό που υπέστη. Πρόκειται για ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, τραυματισμός που συνέβη σε αγώνα της Euroleague, όπου η ομάδα του αντιμετώπιζε τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η κατάσταση του διεθνούς σέντερ

Παρότι ο Γιώργος Παπαγιάννης ταξίδεψε με την ομάδα, δεν είναι ακόμα σε θέση να εισέλθει στο γήπεδο και να προσφέρει ενεργά τις υπηρεσίες του. Ο παίκτης θεωρείται ανέτοιμος για αγωνιστικούς ρυθμούς, καθώς απαιτείται περαιτέρω χρόνος και υπομονή για την πλήρη επανένταξή του.

Ο προπονητής της Αναντολού Εφές, Πάμπλο Λάσο, έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης του Παπαγιάννη και των αναγκών του. Η απόφασή του να τον συμπεριλάβει στην αποστολή έχει ως βασικό στόχο να τον κρατήσει κοντά στην ομάδα, ώστε να μπορέσει να μπει άμεσα στο κλίμα και να προσαρμοστεί στους ρυθμούς της. Ο Έλληνας σέντερ έχει εργαστεί σκληρά όλο αυτό το διάστημα της αποθεραπείας του και πλέον μετράει αντίστροφα για την οριστική επιστροφή του στη δράση.

Το VTB United League Supercup

Το VTB United League Supercup 2026, το οποίο θα λάβει χώρα από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυνατό και ανταγωνιστικό τουρνουά προετοιμασίας. Η διοργάνωση αυτή προσφέρει στις συμμετέχουσες ομάδες μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αξιολογήσουν την ετοιμότητά τους και να δοκιμάσουν τα συστήματά τους, λίγο πριν την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.

Στο τουρνουά της Μόσχας συμμετέχουν συνολικά έξι ισχυρές ομάδες. Πέρα από την Αναντολού Εφές, το παρόν θα δώσουν τέσσερις ρωσικές ομάδες: η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η Ούνικς Καζάν, η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και η Λοκομοτίβ Κουμπάν. Την εξάδα συμπληρώνει η Ιγκοκέα, δημιουργώντας ένα υψηλού επιπέδου ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η σύνθεση της αποστολής της Εφές

Η αποστολή της Αναντολού Εφές για το VTB United League Supercup περιλαμβάνει συνολικά δεκαέξι παίκτες. Στο ρόστερ που ταξίδεψε στη Μόσχα συμπεριλαμβάνονται οι Καρούτασου, Λόιντ, Γιούστα, Σάριτς, Παπαγιάννης, Ράσελ, Ντόζιερ, Μάλκολμ, Γιλντιζλί, Φερνάντο, Μουτάφ, Οσμάνι, Στραζέλ, Γιλμάζ, Τζέιμς και Τζόουνς.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Ισαΐα Κορντινιέ δεν έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή της τουρκικής ομάδας για τη συμμετοχή της στο VTB League Supercup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta