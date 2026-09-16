Εκτεταμένο ροτέισον στην ΑΕΚ για τον αγώνα κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, προτίθεται να προχωρήσει σε εκτεταμένο ροτέισον στην ενδεκάδα της ομάδας για το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Πανσερραϊκό. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Πέμπτης (17/9, 17:45) και θα διεξαχθεί στην Allwyn Arena, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μέρος της συνηθισμένης τακτικής του Σέρβου τεχνικού στον θεσμό του Κυπέλλου, με στόχο την ανανέωση και τη διαχείριση του έμψυχου δυναμικού.

Η σημασία του κυπέλλου και η στρατηγική του Νίκολιτς

Μετά τη νέα απώλεια βαθμών σε δεύτερο εκτός έδρας ματς πρωταθλήματος, η επερχόμενη αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη σημασία για την ΑΕΚ. Ωστόσο, πριν από αυτό το κρίσιμο παιχνίδι, υπάρχει ο αγώνας Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό. Η Ένωση ξεκίνησε νικηφόρα στη League Phase της διοργάνωσης με το διπλό επί του Νέστου και τώρα επιδιώκει να κάνει το 2/2, επιτυγχάνοντας παράλληλα ένα καλό σκορ που μετράει στον θεσμό.

Για τον λόγο αυτό, ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε εκτεταμένο ροτέισον, όπως συνηθίζει στις αναμετρήσεις του Κυπέλλου. Στο προηγούμενο ματς της Χρυσούπολης, ο Σέρβος τεχνικός είχε αλλάξει ολόκληρη την ενδεκάδα του, δίνοντας ευκαιρίες σε παίκτες που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Κάτι ανάλογο προτίθεται να κάνει και τώρα, περιμένοντας από τους ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν να επιδείξουν την απαιτούμενη σοβαρότητα και προσήλωση στον στόχο της νίκης.

Υποχρεωτική παρουσία νεαρών Ελλήνων παικτών

Από τη στιγμή που ο Νίκολιτς θα εφαρμόσει εκτεταμένο ροτέισον, η ομάδα που θα παραταχθεί απέναντι στον Πανσερραϊκό δεν αναμένεται να έχει την ίδια «χημεία» με αυτή των αγώνων πρωταθλήματος. Ένα σημαντικό στοιχείο του αγώνα είναι το ενδιαφέρον που επικεντρώνεται στους δύο νεαρούς Έλληνες παίκτες που θα επιλεγούν στο αρχικό σχήμα, βάσει του κανονισμού που υπάρχει στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Δεδομένου ότι ο Στρακόσια είναι εκτός αγωνιστικών χώρων λόγω τραυματισμού και ο Μπρινιόλι αποτελεί τον βασικό τερματοφύλακα στο πρωτάθλημα αυτή την περίοδο, δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί ο ένας εκ των δύο νεαρών που θα ξεκινήσουν να είναι ο Μπαλαμώτης. Ο Καλοσκάμης συγκεντρώνει επίσης αρκετές πιθανότητες να βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα, ενώ ως μία ακόμη επιλογή για τις θέσεις των νεαρών παικτών που απαιτούνται από τον κανονισμό, υπάρχει και το όνομα του Αλεξίου.

Πιθανές επιλογές για την ενδεκάδα

Πέρα από τους δύο νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, αρκετοί άλλοι παίκτες διεκδικούν δυνατά μια θέση στο αρχικό σχήμα για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό. Μεταξύ αυτών που αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής ή και να ξεκινήσουν, συγκαταλέγονται ο Βίντα, ο Γκεοργκίεφ, ο Λυκογιάννης, ο Κάιρινεν, ο Ζοάο Μάριο και ο Ζούμπκοφ. Αυτοί οι παίκτες αναμένεται να αποτελέσουν τον κορμό της ανανεωμένης ενδεκάδας.

Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρξουν στο αρχικό σχήμα και μία με δύο επιλογές από παίκτες που έχουν μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η παρουσία τους θα προσφέρει την απαραίτητη εμπειρία και συνοχή στην ομάδα, παρά το εκτεταμένο ροτέισον, διασφαλίζοντας ότι η ΑΕΚ θα παραταχθεί με ένα ανταγωνιστικό σύνολο απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta