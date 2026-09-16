ΠΑΟΚ: Πρώτη νίκη στο κύπελλο με γκολ του Μύθου επί του Ατρομήτου

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική νίκη με σκορ 1-0 απέναντι στον Ατρόμητο, σε αναμέτρηση για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημειώθηκε από τον Μύθου στο 20ό λεπτό, μετά από ασίστ του Κένι. Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδοτεί την πρώτη φετινή νίκη του Δικεφάλου στο Κύπελλο, βελτιώνοντας παράλληλα τη βαθμολογική του θέση στον όμιλο.

Το καθοριστικό γκολ του Μύθου στο πρώτο ημίχρονο

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον ΠΑΟΚ κρίθηκε από ένα και μοναδικό τέρμα, το οποίο σημειώθηκε σχετικά νωρίς στον αγώνα. Συγκεκριμένα, στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης, ο ποδοσφαιριστής Μύθου κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της αντίπαλης ομάδας.

Το γκολ αυτό έδωσε το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ, διαμορφώνοντας το τελικό 0-1. Η επιτυχία του Μύθου προήλθε από μια οργανωμένη επίθεση της ομάδας του, με τον Κένι να έχει την καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη της φάσης.

Η σημαντική ασίστ του Κένι

Ο Κένι διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στη φάση του γκολ, καθώς ήταν ο παίκτης που προσέφερε την ασίστ στον Μύθου. Η ενέργειά του αυτή αποδείχθηκε κομβική για την επίτευξη του τέρματος που έκρινε την αναμέτρηση.

Η συνεργασία των δύο ποδοσφαιριστών οδήγησε στο μοναδικό τέρμα του αγώνα, δίνοντας στον ΠΑΟΚ το προβάδισμα και εν τέλει τη νίκη. Η συγκεκριμένη φάση αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς της αναμέτρησης, καθώς καθόρισε την έκβασή της.

Το δοκάρι του Τάχα Άλι στο δεύτερο ημίχρονο

Πέρα από το γκολ που έκρινε τον αγώνα, ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμά του σε μεταγενέστερο στάδιο της αναμέτρησης. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ποδοσφαιριστής Τάχα Άλι βρέθηκε σε θέση βολής και επιχείρησε ένα σουτ.

Η προσπάθεια του Τάχα Άλι κατέληξε στο δοκάρι της εστίας του Ατρομήτου, στερώντας από τον Δικέφαλο ένα δεύτερο τέρμα. Αυτή η φάση ήταν μία από τις πιο επικίνδυνες στιγμές του αγώνα, αναδεικνύοντας την επιθετική διάθεση του ΠΑΟΚ και στο δεύτερο μέρος.

Η πρώτη νίκη του ΠΑΟΚ στον θεσμό του Κυπέλλου

Η επικράτηση επί του Ατρομήτου με 1-0 έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ΠΑΟΚ, καθώς αποτελεί την πρώτη του νίκη στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Μέχρι αυτή την αναμέτρηση, ο Δικέφαλος δεν είχε καταφέρει να πάρει τους τρεις βαθμούς σε αγώνα Κυπέλλου.

Αυτό το θετικό αποτέλεσμα είναι καθοριστικό για την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση. Η νίκη αυτή όχι μόνο προσθέτει τρεις βαθμούς στο ενεργητικό του ΠΑΟΚ, αλλά παράλληλα βελτιώνει και τη βαθμολογική του θέση στον όμιλο του Κυπέλλου.

Βελτίωση της βαθμολογικής θέσης για τον Δικέφαλο

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και τη νίκη επί του Ατρομήτου, ο ΠΑΟΚ είδε τη βαθμολογική του θέση στον θεσμό του Κυπέλλου να βελτιώνεται. Η προσθήκη των τριών βαθμών από αυτή την αναμέτρηση είναι σημαντική για τις περαιτέρω προοπτικές της ομάδας στη διοργάνωση.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχοντας πλέον την πρώτη της νίκη στο Κύπελλο, μπορεί να ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια των υποχρεώσεών της. Το αποτέλεσμα αυτό της δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει των επόμενων αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta