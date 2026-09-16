Ο Βλαχοδήμος κράτησε το μηδέν και η Σεβίλλη πήρε σπουδαίο «διπλό» στη Λα Κορούνια

Η Σεβίλλη σημείωσε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια με σκορ 1-0, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο «Ριαθόρ». Ο Έλληνας τερματοφύλακας Οδυσσέας Βλαχοδήμος διατήρησε ανέπαφη την εστία του για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Ανδαλουσιάνοι ανέβηκαν στην τέταρτη θέση της La Liga, συνεχίζοντας το θετικό τους ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Η εξέλιξη του αγώνα και το μοναδικό γκολ

Η αναμέτρηση στο «Ριαθόρ» βρήκε τη Σεβίλλη να χρειάζεται υπομονή απέναντι στην Ντεπορτίβο, η οποία μέχρι την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου παρέμενε αήττητη. Το πρώτο ημίχρονο χαρακτηρίστηκε από ελάχιστες μεγάλες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, με τη Λα Κορούνια να καταγράφει την πρώτη της αξιόλογη προσπάθεια στο 40ό λεπτό.

Συγκεκριμένα, ο Νσονγκό γύρισε και σούταρε από τα όρια της περιοχής, αλλά ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος μπλόκαρε την μπάλα χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Η ισορροπία του αγώνα διαταράχθηκε στο 52ο λεπτό, όταν ο Στάσιν έφυγε στην αντεπίθεση από την αριστερή πλευρά και δοκίμασε ένα σουτ. Ο Λέο Ρομάν απέκρουσε ασταθώς και ο Μιγκέλ Σιέρα, που ακολουθούσε τη φάση, εκτέλεσε στην επαναφορά, διαμορφώνοντας το 0-1 υπέρ της Σεβίλλης.

Η αποβολή του Ανχελίνιο και οι αντιδράσεις

Λίγα λεπτά μετά το γκολ της Σεβίλλης, τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για τους γηπεδούχους. Στο 59ο λεπτό, ο Ανχελίνιο αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, έπειτα από παρέμβαση του συστήματος VAR. Η απόφαση αυτή άφησε την Ντεπορτίβο με αριθμητικό μειονέκτημα για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες, η Ντεπορτίβο είχε τη μεγάλη της ευκαιρία στο 69ο λεπτό. Ο Ομπαμεγιάνγκ γύρισε την μπάλα στον Άσπ Γένσεν, ο οποίος εκτέλεσε από κοντά, όμως ο Βλαχοδήμος έπεσε γρήγορα στη γωνία του και κράτησε το μηδέν. Ένα λεπτό αργότερα σταμάτησε ξανά τον Δανό, αυτή τη φορά σε σουτ από το ύψος της περιοχής, ενώ είχε προηγηθεί και ασφαλής έξοδός του σε κόρνερ.

Οι καθοριστικές επεμβάσεις του Βλαχοδήμου

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος αναδείχθηκε σε έναν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, διατηρώντας την εστία του ανέπαφη για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Η παρουσία του κάτω από τα δοκάρια της Σεβίλλης ήταν απόλυτα συγκεντρωμένη, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να επεμβαίνει όποτε χρειάστηκε, εξουδετερώνοντας τις επιθέσεις των αντιπάλων.

Συνολικά, η Λα Κορούνια κατέγραψε τρία σουτ στην εστία, με τον Βλαχοδήμο να αποκρούει και τα τρία, προσθέτοντας ένα ακόμη clean sheet στα στατιστικά του. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για τη διατήρηση του μηδέν στην άμυνα της Σεβίλλης, εξασφαλίζοντας το πολύτιμο «διπλό» για την ομάδα του.

Η πορεία της Σεβίλλης στο πρωτάθλημα

Η Σεβίλλη, έχοντας εξασφαλίσει το προβάδισμα και διαχειριζόμενη σωστά το τελευταίο κομμάτι του αγώνα, έφτασε στη δεύτερη διαδοχική νίκη της με σκορ 1-0. Προηγήθηκε η νίκη της απέναντι στη Βαλένθια με το ίδιο σκορ. Αυτή η σταθερή απόδοση έχει επιτρέψει στην ομάδα να αναρριχηθεί στον πίνακα της βαθμολογίας.

Με τους 13 βαθμούς που συγκέντρωσε σε έξι αγωνιστικές, η Σεβίλλη ανέβηκε στην 4η θέση της La Liga. Βρίσκεται πλέον ισόβαθμη με την Ατλέτικο Μαδρίτης, συνεχίζοντας το πολύ καλό ξεκίνημά της στο πρωτάθλημα και εδραιώνοντας τη θέση της στην πρώτη τετράδα.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Η σύνθεση της γηπεδούχου Ντεπορτίβο Λα Κορούνια ήταν η εξής:

ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ: Λέο Ρομάν, Αλτιμίρα, Λουρέιρο, Χιμένες (83’ Ενταχουρί), Ανχελίνιο, Λουίσμι Κρουθ (61’ Κουαλιάτα), Ρίκι Ροντρίγκεθ (57’ Μάριο Σοριάνο), Αματούτσι, Γερεμάι Ερνάντεθ (57’ Άσπ Γένσεν), Νσονγκό (46’ Αντάμα Τραορέ), Ομπαμεγιάνγκ.

Από την πλευρά της Σεβίλλης, βασικοί συντελεστές της νίκης ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος κάτω από τα δοκάρια, ο Μιγκέλ Σιέρα που σημείωσε το μοναδικό γκολ, και ο Στάσιν που συμμετείχε στη φάση του τέρματος.

Με πληροφορίες από: Athletiko