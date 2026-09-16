Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1: Νίκη με γκολ του 19χρονου Μύθου στο Περιστέρι

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποδράσει νικητής από το Περιστέρι, επικρατώντας του Ατρομήτου με σκορ 0-1, σε παιχνίδι που διεξήχθη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Το χρυσό γκολ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης σημείωσε ο νεαρός επιθετικός Ανέστης Μύθου στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε 17 ημέρες που ο ΠΑΟΚ φεύγει νικητής από την έδρα του Ατρομήτου, ενώ παράλληλα εξασφάλισε τους πρώτους του βαθμούς στη διοργάνωση, μετά την ισοπαλία 0-0 με τον ΟΦΗ στην πρεμιέρα.

Η εξέλιξη του αγώνα και το καθοριστικό γκολ

Από τα πρώτα λεπτά, ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερο την μπάλα στην κατοχή του, ωστόσο η πίεση του Ατρομήτου και οι μικρές αποστάσεις μεταξύ των γραμμών του δυσκόλευαν σημαντικά την ανάπτυξη των «ασπρόμαυρων». Οι γηπεδούχοι έκλειναν αποτελεσματικά τους χώρους, μη επιτρέποντας στον «Δικέφαλο» να πλησιάσει με αξιώσεις την περιοχή του τερματοφύλακα Ντιένγκ.

Η πρώτη τελική προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ καταγράφηκε στο 11ο λεπτό, όταν ο Ανέστης Μύθου πήρε την κεφαλιά από στατική φάση, χωρίς όμως να δημιουργήσει ιδιαίτερο πρόβλημα στην άμυνα του Ατρομήτου. Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο 20ό λεπτό, όταν οι παίκτες του προπονητή Αλέσιο Λίσι κατάφεραν να διασπάσουν τις δύο γραμμές άμυνας των γηπεδούχων με γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας. Ο Κένι γύρισε σωστά προς τον Μύθου, και ο 19χρονος φορ με απευθείας τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ σε 0-1. Η αντίδραση του Ντιένγκ στο πλασέ από το σημείο του πέναλτι χαρακτηρίστηκε κακή.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι απουσίες

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα της ομάδας του. Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Τσιφτσής, ο οποίος φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Στα δύο άκρα της άμυνας αγωνίστηκαν οι Κένι και Τέιλορ, ενώ στο κέντρο της άμυνας βρέθηκαν οι Ελουστόντο και Ντιέγκο Κόστα. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής πήραν θέση οι Γιάκιτς και Ούγκρεσιτς, με τον Καμαρά να έχει πιο προωθημένο ρόλο. Στις δύο πλευρές της επίθεσης ξεκίνησαν οι Χατσίδης και Τάχα Άλι, ενώ στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο 19χρονος Ανέστης Μύθου.

Για τον Ατρόμητο, ο προπονητής Ντούσαν Κέρκεζ παρέταξε τον Ντιένγκ κάτω από τα δοκάρια, τους Μήτογλου και Μάγκνουσον στο κέντρο της άμυνας, τον Λύρατζη στο δεξί άκρο και τον Ούρονεν στο αριστερό. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής αγωνίστηκαν οι Καραμάνης και Μουτουσαμί, ενώ οι Σερτζίνιο, Τσούμπερ και Πνευμονίδης κινήθηκαν πίσω από τον επιθετικό Τσαντίλα. Από τον Ατρόμητο απουσίαζαν ο Νούνιες, ο οποίος είχε σκοράρει στο ματς του πρωταθλήματος, καθώς και ο Τζοβάρας, ο οποίος είχε υποστεί ένα χτύπημα στη γάμπα στην προπόνηση της Κυριακής.

Αμφισβητούμενες φάσεις και αντιδράσεις

Δύο λεπτά μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, ήρθε η πρώτη τελική προσπάθεια για τον Ατρόμητο, με ένα μακρινό σουτ του Πνευμονίδη να καταλήγει εύκολα στα χέρια του Τσιφτσή. Λίγο αργότερα, ο Πνευμονίδης βρέθηκε στο έδαφος μετά από μαρκάρισμα του Κόστα. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Κωνσταντίνος Τσέτσιλας, αρχικά έδειξε την άσπρη βούλα, υποδεικνύοντας πέναλτι.

Ωστόσο, το VAR, με τους Στέφανο Κουμπαράκη και Βασίλειο Φίτσα, κάλεσε τον Γρεβενιώτη διαιτητή για on field review. Ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας, αφού εξέτασε τη φάση, έκρινε πως η αρχική του απόφαση ήταν λανθασμένη, ανακαλώντας το πέναλτι. Αυτή η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες από τον πάγκο των γηπεδούχων. Αργότερα, στο 72ο λεπτό, οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για νέο πέναλτι, αυτή τη φορά για χέρι του Χατσίδη, όμως η διαιτητική ομάδα είχε διαφορετική άποψη.

Η πίεση του Ατρομήτου και οι ευκαιρίες

Μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την πίεσή τους και προσπάθησαν να μεταφέρουν το παιχνίδι προς την περιοχή του Τσιφτσή. Παρ' όλα αυτά, ο Ατρόμητος δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει μεγάλες φάσεις μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Οι Θεσσαλονικείς, από την πλευρά τους, είχαν μια επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Κένι που πέρασε άουτ στο ημίωρο.

Ίδια εικόνα επικράτησε και στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους, με τον Ατρόμητο να είναι πιεστικός, αλλά να δυσκολεύεται στην τελική πάσα. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, αρέσκονταν σε σποραδικές αντεπιθέσεις. Μια πιο επικίνδυνη στιγμή για τον Ατρόμητο ήταν ένα γύρισμα του Τσούμπερ στο 52ο λεπτό, στο οποίο έβαλε το πόδι ο Κόστα, αναγκάζοντας σε ακαριαία επέμβαση τον Τσιφτσή ώστε να αποφευχθεί το αυτογκόλ. Μετά από μαζεμένες αλλαγές και από τους δύο προπονητές, ο Τάχα Άλι είχε μια σπουδαία φάση για τους φιλοξενούμενους στο 70ο λεπτό, με ατομική ενέργεια και πλασέ που βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και έφυγε άουτ. Το 0-1 παρέμεινε μέχρι τέλους, αφού ο Τσιφτσής μπλόκαρε και το πλασέ του Κώτση στο 89ο λεπτό.

Η βαθμολογική σημασία της αναμέτρησης

Με αυτή τη νίκη, ο ΠΑΟΚ έφτασε τους τέσσερις (4) βαθμούς στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, έχοντας δώσει δύο παιχνίδια. Ο Ατρόμητος, παρά την προσπάθειά του, παρέμεινε στους τρεις (3) βαθμούς, επίσης μετά από δύο αγώνες. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι πήρε τους πρώτους της βαθμούς στη διοργάνωση, μετά το 0-0 με τον ΟΦΗ στην πρεμιέρα.

Για τον «Δικέφαλο του Βορρά» ακολουθούν εντός έδρας αγώνας με την ΑΕΚ και εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καλαμάτα, ενώ η εμφάνισή του στο Περιστέρι ανέδειξε προβλήματα που εξακολουθεί να παρουσιάζει όταν ο αντίπαλος ανεβάζει την πίεσή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta, Enikos