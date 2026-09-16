Κωπηλασία: Διπλή πρόκριση για την Ελλάδα στα προημιτελικά του ευρωπαϊκού παράκτιας

Διπλή πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Παράκτιας Κωπηλασίας Beach sprint, που ξεκίνησε σήμερα στην Ισπανία, πέτυχαν τα ελληνικά πληρώματα. Ο Ιάσονας Μουσελίμης στο μονό Εφήβων και το δίδυμο των Ελένης Λασκαρίδη και Σταύρου Λιγγερίδη στο διπλό μεικτό Εφήβων-Νεανίδων εξασφάλισαν τη θέση τους στην επόμενη φάση. Οι υπόλοιπες τέσσερις εκπροσωπήσεις της Ελλάδας δεν κατάφεραν να προκριθούν.

Η επιτυχία του Ιάσονα Μουσελίμη

Ο Ιάσονας Μουσελίμης, αγωνιζόμενος στο μονό Εφήβων, κατάφερε να περάσει στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Στα προκριματικά, σημείωσε τον τρίτο καλύτερο χρόνο με επίδοση 2 λεπτά και 34,43 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον Κροάτη Βίτο Νόβακ, ο οποίος είχε σημειώσει την ενδέκατη επίδοση με 2 λεπτά και 39,99 δευτερόλεπτα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αναδείχθηκε νικητής σε αυτή την αναμέτρηση, τερματίζοντας σε 2 λεπτά και 36,98 δευτερόλεπτα, έναντι 2 λεπτών και 48,50 δευτερολέπτων του Κροάτη αντιπάλου του. Με αυτή τη νίκη, ο Ιάσονας Μουσελίμης προκρίθηκε στους «8» της Ευρώπης. Ο επόμενος αγώνας του έχει προγραμματιστεί για αύριο το πρωί στις 10:15, όπου θα αναμετρηθεί με τον Πολωνό Ματσιεγιέφσκι, με τον νικητή να εξασφαλίζει τη θέση του στα ημιτελικά.

Η πρόκριση των Λασκαρίδη-Λιγγερίδη

Στο διπλό μεικτό των Εφήβων-Νεανίδων, οι Ελένη Λασκαρίδη και Σταύρος Λιγγερίδης πραγματοποίησαν τον δέκατο έκτο χρόνο στα προκριματικά, με επίδοση 2 λεπτά και 42,27 δευτερόλεπτα. Αυτή η επίδοση τους έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία να προκριθούν μέσω των νοκ άουτ αγώνων.

Σε αυτή τη φάση, οι Έλληνες αθλητές αντιμετώπισαν το βρετανικό πλήρωμα των Στόκερ-Ουάλις, οι οποίοι είχαν σημειώσει 2 λεπτά και 35,17 δευτερόλεπτα στον προκριματικό. Μετά από μια συγκλονιστική κούρσα, οι Λασκαρίδη και Λιγγερίδης κατάφεραν να πάρουν τη νίκη για λίγα δευτερόλεπτα, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή τους στα προημιτελικά.

Ο αγώνας τους διεξήχθη αργά το απόγευμα, μετά από μια μεγάλη καθυστέρηση που προκλήθηκε λόγω της εκδίκασης ένστασης σε προηγούμενη κούρσα της διοργάνωσης.

Οι ελληνικές συμμετοχές που δεν προχώρησαν

Η Δέσποινα Ερμείδου, αγωνιζόμενη στο μονό Νεανίδων, σημείωσε τη δωδέκατη επίδοση στα προκριματικά με χρόνο 2 λεπτά και 58,06 δευτερόλεπτα. Στη φάση των νοκ άουτ, κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Ιταλίδα Σίλβια Μεσίνα, η οποία είχε την πέμπτη καλύτερη επίδοση στα προκριματικά με 2 λεπτά και 53,71 δευτερόλεπτα. Η Ιταλίδα αποδείχθηκε ανώτερη, παίρνοντας τη νίκη με 3 λεπτά και 23,57 δευτερόλεπτα, αφήνοντας την Ελληνίδα εκτός συνέχειας με επίδοση 3 λεπτά και 27,05 δευτερόλεπτα.

Ο Μιχάλης Καλέντζης, στο μονό Ανδρών, κατέγραψε τον δέκατο έκτο χρόνο στα προκριματικά με 2 λεπτά και 38,10 δευτερόλεπτα. Η επίδοσή του δεν ήταν αρκετή για να τον συμπεριλάβει στους νοκ άουτ αγώνες, καθώς από κάθε προκριματική σειρά (οι οποίες ήταν δύο) προκρίνονταν μόνο οι οκτώ πρώτοι αθλητές.

Στο μονό Γυναικών, η Ζωή Φίτσιου κατέλαβε την ένατη θέση στον προκριματικό με χρόνο 2 λεπτά και 51,19 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε σε νοκ άουτ αγώνα για μια δεύτερη ευκαιρία πρόκρισης, αντιμετωπίζοντας την Αυστριακή Μαγκνταλένα Λόμπνιγκ, η οποία είχε σημειώσει 2 λεπτά και 50,17 δευτερόλεπτα στα προκριματικά. Η Ελληνίδα αθλήτρια δεν κατάφερε να κερδίσει την αντίπαλό της, τερματίζοντας δεύτερη με 3 λεπτά και 14,63 δευτερόλεπτα έναντι 3 λεπτών και 1,68 δευτερολέπτων της Αυστριακής, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της.

Τέλος, στο διπλό μεικτό Ανδρών-Γυναικών, οι Έλενα Διαβάτη και Αλέξανδρος Μιναδάκης κατέλαβαν τη δέκατη έκτη θέση με χρόνο 2 λεπτά και 37,17 δευτερόλεπτα. Είχαν μια δεύτερη ευκαιρία στα Time Trial 2, όπου όμως κατέλαβαν την ενδέκατη θέση, μένοντας εκτός της δεκαεξάδας και των νοκ άουτ αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta