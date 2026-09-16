Η Ομόνοια επικράτησε της Θέλτα με γκολ του Μπάλκοβετς στο φινάλε

Με ένα υπέροχο γκολ του Γιούρε Μπάλκοβετς στο 88ο λεπτό, η Ομόνοια επικράτησε με 1-0 της Θέλτα στο ΓΣΠ. Η κυπριακή ομάδα ξεκίνησε έτσι με τον ιδανικότερο τρόπο την πορεία της στη League Phase του Europa League, εξασφαλίζοντας ένα σπουδαίο τρίποντο στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Η μεγάλη νίκη στο ΓΣΠ

Οι Κύπριοι κοίταξαν στα μάτια την ισπανική ομάδα, δείχνοντας από την αρχή ότι δεν είχαν σκοπό να περιοριστούν σε παθητικό ρόλο. Η Ομόνοια άντεξε στην πίεση που άσκησε η Θέλτα στο δεύτερο μέρος και βρήκε στο φινάλε το γκολ που της χάρισε μια μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη.

Η επικράτηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ξεκίνημα για την ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ στην απαιτητική φάση των ομίλων του Europa League, δίνοντας ώθηση για τη συνέχεια των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Το πρώτο ημίχρονο

Η Ομόνοια μπήκε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς φόβο απέναντι στη Θέλτα, επιδεικνύοντας διάθεση να διεκδικήσει το παιχνίδι. Παρόλο που οι Ισπανοί είχαν περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους, οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που δημιούργησαν τις πιο επικίνδυνες στιγμές μπροστά στην εστία.

Ο τερματοφύλακας της Θέλτα, Ράντου, αναγκάστηκε σε σημαντικές επεμβάσεις για να κρατήσει ανέπαφη την εστία του. Συγκεκριμένα, ο Μάριτς απείλησε στο 30ο λεπτό, ενώ λίγο αργότερα ο Ντουβέρν και στο 39ο λεπτό ο Κουλιμπαλί έφεραν ξανά την Ομόνοια μια ανάσα από το άνοιγμα του σκορ.

Οι φάσεις του δευτέρου μέρους

Μετά την ανάπαυλα, η Θέλτα παρουσιάστηκε βελτιωμένη και άρχισε να μεταφέρει περισσότερο το παιχνίδι προς την περιοχή του Φαμπιάνο. Σε μία από αυτές τις φάσεις, ο Ντουράν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από ωραία ανάπτυξη, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Σβέντμπεργκ στην αρχή της φάσης.

Ο προπονητής της Θέλτα, Χιράλδεθ, έριξε σταδιακά στο παιχνίδι όλα τα επιθετικά του όπλα, ανάμεσά τους και τον Μπόρχα Ιγκλέσιας, προσπαθώντας να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Ωστόσο, η Ομόνοια παρέμεινε συμπαγής στην άμυνά της και περίμενε υπομονετικά τη δική της στιγμή για να χτυπήσει.

Το «χρυσό» γκολ του Μπάλκοβετς

Η στιγμή που περίμενε η Ομόνοια ήρθε στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γιούρε Μπάλκοβετς βρήκε χώρο εκτός περιοχής και με ένα εξαιρετικό, όσο και ανέλπιστο, τελείωμα έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Ράντου. Το απίθανο σουτ του Μπάλκοβετς διαμόρφωσε το τελικό 1-0, βάζοντας «φωτιά» στο ΓΣΠ.

Αυτό το γκολ χάρισε στην ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ ένα σπουδαίο τρίποντο στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα των Κυπρίων στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για την Ομόνοια αγωνίστηκαν οι: Φαμπιάνο, Ντουβέρν, Σάτκα, Κουλιμπαλί, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Ανδρέου, Εβάντρο, Τάνκοβιτς (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 63ο λεπτό από τον Μπρούερς), Μοντνόρ και Ντιονί (που αντικαταστάθηκε στο 75ο λεπτό από τον Κακουλλή).

Η Θέλτα παρατάχθηκε με τους: Ράντου, Χάβι Ροντρίγκεθ, Στάρφελτ, Μάρκος Αλόνσο, Άλβαρο Νούνιεθ (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 78ο λεπτό από τον Μπόρχα Ιγκλέσιας), Σέρχιο Καρέιρα, Μιγκέλ Ρομάν, Ούγκο Μπούρθιο (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 72ο λεπτό από τον Άλεξ Φέμπας), Ντριούς (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 56ο λεπτό από τον Σβέντμπεργκ), Φεράν Ζουτγκλά (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 56ο λεπτό από τον Ούγκο Γκονθάλεθ) και Πάμπλο Ντουράν (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 72ο λεπτό από τον Ούγκο Άλβαρες).

Το άλλο παιχνίδι του ομίλου

Στο έτερο παιχνίδι του Europa League που ξεκίνησε την ίδια ώρα, στις 19:45, η Σπάρτα Πράγας επικράτησε με 1-4 στην έδρα της Αραράτ Αρμενίας. Τα δύο πρώτα γκολ των Τσέχων σημείωσε ο Γκούνταλ στο πρώτο μέρος. Στις αρχές του δευτέρου μέρους, ο Μερκάτο έκανε το 0-3.

Ο Βαλντέζ μείωσε σε 1-3 για την Αραράτ στο 55ο λεπτό, όμως ο Βίντρα διαμόρφωσε το τελικό 1-4 στο 71ο λεπτό, εξασφαλίζοντας τη νίκη για τη Σπάρτα Πράγας.

Με πληροφορίες από: Athletiko