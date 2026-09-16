Η βαθμολογία του superbet κυπέλλου Ελλάδας: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην κορυφή

Η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της League Phase στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας άνοιξε με τέσσερις αναμετρήσεις την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, χωρίς να σημειωθούν εκπλήξεις. Μετά την ολοκλήρωση αυτών των αγώνων, η βαθμολογία της διοργάνωσης αναδιαμορφώθηκε, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις. Αρκετές ομάδες, όπως ο Αστέρας AKTOR, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, κατάφεραν να κατακτήσουν τις πρώτες τους νίκες στη φάση των ομίλων.

Τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου διεξήχθησαν τέσσερις αναμετρήσεις, οι οποίες σηματοδότησαν την έναρξη της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Τα αποτελέσματα των αγώνων ήταν: Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR 0-3, Άρης – Μαρκό 1-0, Κηφισιά – Παναθηναϊκός 0-2.

Σε μία από τις αναμετρήσεις της ημέρας, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ατρόμητου στο Περιστέρι, εξασφαλίζοντας την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση. Οι αγώνες αυτοί διαμόρφωσαν σημαντικά την εικόνα της βαθμολογίας, φέρνοντας νέες ισορροπίες στην κατάταξη των ομάδων.

Οι ομάδες που ξεχώρισαν

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία, κάνοντας το «δύο στα δύο» στη διοργάνωση. Με τη νίκη του επί της Κηφισιάς, οι «πράσινοι» πάτησαν στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας την καλή τους φόρμα.

Την πρώτη τους νίκη πανηγύρισαν επίσης ο Αστέρας AKTOR και ο Άρης. Ο Αστέρας AKTOR επικράτησε της Νίκης Βόλου με 3-0, ενώ ο Άρης κέρδισε τη Μαρκό με 1-0. Αυτά τα αποτελέσματα τους έδωσαν σημαντικούς βαθμούς και τους ανέβασαν στην κατάταξη.

Η τρέχουσα βαθμολογία της league phase

Μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων αγώνων της Τετάρτης, η βαθμολογία στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας διαμορφώθηκε ως εξής:

Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 6 βαθμούς (7-2 τέρματα) σε 2 αγώνες. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός, επίσης με 6 βαθμούς (3-0 τέρματα) σε 2 αγώνες. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται ο Αστέρας AKTOR με 4 βαθμούς (4-1 τέρματα) σε 2 αγώνες και ο ΟΦΗ με 4 βαθμούς (3-0 τέρματα) σε 2 αγώνες.

Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν επίσης από 4 βαθμούς, με τέρματα 2-1 και 1-0 αντίστοιχα, σε 2 αγώνες. Η ΑΕΚ έχει 3 βαθμούς (2-0 τέρματα) σε 1 αγώνα, ενώ ο Ατρόμητος έχει 3 βαθμούς (1-1 τέρματα) σε 2 αγώνες. Η Καλαμάτα έχει 1 βαθμό (2-2 τέρματα) σε 1 αγώνα, ο Βόλος 1 βαθμό (4-5 τέρματα) σε 2 αγώνες, η Μαρκό 1 βαθμό (2-3 τέρματα) σε 2 αγώνες και η Κηφισιά 1 βαθμό (2-4 τέρματα) σε 2 αγώνες.

Τις τελευταίες θέσεις καταλαμβάνουν η Νίκη Βόλου με 0 βαθμούς (0-4 τέρματα) σε 2 αγώνες, ο Πανσερραϊκός με 0 βαθμούς (0-1 τέρματα) σε 1 αγώνα, η ΑΕΛ Novibet με 0 βαθμούς (0-4 τέρματα) σε 1 αγώνα και ο Νέστος Χρυσούπολης με 0 βαθμούς (0-5 τέρματα) σε 2 αγώνες.

Οι επόμενες αναμετρήσεις

Η τρίτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου με δύο επιπλέον αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, η Καλαμάτα θα υποδεχθεί την ΑΕΛ Novibet στις 16:30, ενώ η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με τον Πανσερραϊκό στις 17:45.

Έχουν ήδη ανακοινωθεί και οι αγώνες για την επόμενη αγωνιστική, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις αναμετρήσεις: Αστέρας AKTOR – Κηφισιά, Παναθηναϊκός – Άρης, ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ, Βόλος Elabet – Ατρόμητος, Μαρκό – Ολυμπιακός, Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα και Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου.

Επιπλέον, έχουν γίνει γνωστές και οι αναμετρήσεις για την μεθεπόμενη αγωνιστική, με τους αγώνες: ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR, Άρης – Πανσερραϊκός, Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης, Καλαμάτα – ΠΑΟΚ, Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet, Νίκη Βόλου – Μαρκό, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και ΟΦΗ – Βόλος Elabet.

Με πληροφορίες από: Athletiko