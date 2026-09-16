Κωστούλας και Κοστίνια βασικοί για την Μπράιτον κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Οι Μπάμπης Κωστούλας και Κοστίνια πρόκειται να αγωνιστούν ως βασικοί στον αποψινό αγώνα της Μπράιτον με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η αναμέτρηση διεξάγεται στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του EFL Cup, με τον Γερμανό τεχνικό των «γλάρων», Φαμπιάν Χίρτσελερ, να ανακοινώνει πριν από λίγη ώρα την αρχική ενδεκάδα της ομάδας του. Οι επιλογές του προπονητή φέρουν έντονο άρωμα Ελλάδας, καθώς και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν κοινό παρελθόν.

Ο αγώνας για το EFL Cup

Η Μπράιτον ταξιδεύει σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, για να αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 22:00 το βράδυ και θα διεξαχθεί στο ιστορικό γήπεδο του «Ολντ Τράφορντ».

Πρόκειται για μία αναμέτρηση που εντάσσεται στον τρίτο γύρο του EFL Cup, ενός θεσμού που συχνά δίνει ευκαιρίες σε νεότερους παίκτες ή σε αυτούς που διεκδικούν μια θέση στην αρχική ενδεκάδα. Η σημερινή αναμέτρηση αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Οι επιλογές του Φαμπιάν Χίρτσελερ

Ο τεχνικός της Μπράιτον, Φαμπιάν Χίρτσελερ, προχώρησε στην ανακοίνωση των έντεκα ποδοσφαιριστών που θα ξεκινήσουν τον αγώνα. Ο Γερμανός προπονητής επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού στους Μπάμπη Κωστούλα και Κοστίνια, γεγονός που σηματοδοτεί σημαντικές εξελίξεις για την πορεία των δύο παικτών στην ομάδα.

Οι επιλογές του Χίρτσελερ έχουν χαρακτηριστεί από έντονο ελληνικό στοιχείο, καθώς ο Μπάμπης Κωστούλας είναι Έλληνας επιθετικός. Η παρουσία και των δύο στο βασικό σχήμα υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του προπονητή στις δυνατότητές τους, ειδικά σε έναν τόσο κρίσιμο αγώνα κυπέλλου.

Η πορεία του Μπάμπη Κωστούλα

Για τον Έλληνα επιθετικό, Μπάμπη Κωστούλα, η σημερινή συμμετοχή στην αρχική ενδεκάδα αποτελεί την πέμπτη συνεχόμενη φορά που ξεκινάει βασικός. Αυτή η σταθερή παρουσία δείχνει ότι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Φαμπιάν Χίρτσελερ, του προπονητή των «γλάρων».

Η εμπιστοσύνη αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς ο Κωστούλας έχει καταγράψει αξιόλογες επιδόσεις στα τελευταία παιχνίδια της ομάδας του. Οι εμφανίσεις του έχουν συμβάλει στην καθιέρωσή του ως βασικό στέλεχος της Μπράιτον, αποτελώντας πλέον μια σημαντική επιλογή για τον Γερμανό τεχνικό.

Η πρώτη φορά για τον Κοστίνια

Αντιθέτως, για τον Πορτογάλο μπακ Κοστίνια, η σημερινή αναμέτρηση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που παίρνει θέση στην αρχική ενδεκάδα της Μπράιτον. Παρόλο που αυτή είναι η πρώτη του βασική εμφάνιση, ο Κοστίνια έχει ήδη λάβει χρόνο συμμετοχής σε σχεδόν όλα τα παιχνίδια των «γλάρων» από την στιγμή που έφτασε στην Αγγλία.

Η ένταξή του στο βασικό σχήμα για τον αγώνα του EFL Cup δείχνει την πρόοδο και την προσαρμογή του στην ομάδα. Ο Πορτογάλος αμυντικός αναμένεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του από την αρχή του παιχνιδιού, σε μια σημαντική δοκιμασία για την Μπράιτον.

Το κοινό παρελθόν των δύο παικτών

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που συνδέει τους δύο ποδοσφαιριστές, Μπάμπη Κωστούλα και Κοστίνια, είναι το κοινό τους παρελθόν. Και οι δύο υπήρξαν συμπαίκτες στο παρελθόν, φορώντας τη φανέλα των «Ερυθρόλευκων», δηλαδή του Ολυμπιακού.

Αυτή η κοινή εμπειρία από την ελληνική ομάδα προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην παρουσία τους στην Μπράιτον και στην απόφαση του προπονητή να τους συμπεριλάβει ταυτόχρονα στην αρχική ενδεκάδα. Η συνεργασία τους στο γήπεδο, βασισμένη σε προηγούμενη συνύπαρξη, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την απόδοση της ομάδας στον αγώνα του κυπέλλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta