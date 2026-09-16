Η ΑΕΚ κοντά στην απόκτηση του Τομά Ερτέλ

Η ΑΕΚ φαίνεται πως είναι έτοιμη να ολοκληρώσει ένα μεγάλο «μπαμ» στο μεταγραφικό παζάρι, με την απόκτηση του Τομά Ερτέλ να βρίσκεται πολύ κοντά. Η «Ένωση» αναζητά ενίσχυση στη θέση του γκαρντ και στοχεύει σε μια σημαντική υπέρβαση με τον έμπειρο Γάλλο παίκτη. Οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες, καθώς το θέμα εισέρχεται στην τελική του φάση, με τον παίκτη να αναμένεται να γίνει κάτοικος Αθηνών.

Προχωρημένες επαφές για τον Γάλλο γκαρντ

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε εντατικές αναζητήσεις για την ενίσχυση της περιφερειακής της γραμμής, επιδιώκοντας να προσθέσει έναν γκαρντ που θα ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας. Ο Τομά Ερτέλ έχει αναδειχθεί ως ο μεγάλος στόχος της «Ένωσης», με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η μεταγραφή του είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της. Οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε ένα ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο, δημιουργώντας προσδοκίες για άμεσες εξελίξεις.

Η ομάδα είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην απόκτηση του 37χρονου Γάλλου πόιντ γκαρντ, προσθέτοντας στο ρόστερ της έναν παίκτη με αποδεδειγμένη εμπειρία και υψηλή ποιότητα. Η κίνηση αυτή θεωρείται κομβική για την ενίσχυση της ΑΕΚ, καθώς ο Ερτέλ μπορεί να προσφέρει λύσεις σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού.

Το ενδιαφέρον του Ντράγκαν Σάκοτα

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, έχει εκφράσει την έντονη επιθυμία του για την απόκτηση του Τομά Ερτέλ. Ο Γάλλος πόιντ γκαρντ βρισκόταν ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Σάκοτα και την περσινή σεζόν, ωστόσο τότε δεν κατέστη εφικτή η ολοκλήρωση της συμφωνίας. Το ενδιαφέρον του προπονητή παρέμεινε αμείωτο, οδηγώντας σε πρόσφατες διερευνητικές επαφές.

Πλέον, οι επαφές έχουν εξελιχθεί σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις, με την ΑΕΚ να δείχνει την αποφασιστικότητά της να εντάξει τον Ερτέλ στο δυναμικό της. Η προσθήκη του αναμένεται να προσδώσει την απαραίτητη εμπειρία και ποιότητα που αναζητά η ομάδα, ενισχύοντας σημαντικά το παιχνίδι της στην περιφέρεια.

Η επιθυμία του παίκτη και οι άμεσες εξελίξεις

Ο ίδιος ο Τομά Ερτέλ αντιμετωπίζει με ιδιαίτερα θετικό μάτι την προοπτική να μετακομίσει στην Αθήνα και να ενταχθεί στο δυναμικό της ΑΕΚ. Η θετική του στάση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτάχυνση των διαδικασιών, με το όλο θέμα να αναμένεται να περάσει στη φάση της υλοποίησης μέσα στις επόμενες ώρες. Η υπογραφή του συμβολαίου του Γάλλου γκαρντ φαντάζει πλέον ζήτημα χρόνου.

Η διοίκηση της ΑΕΚ επιδιώκει την άμεση ενσωμάτωση του παίκτη, ώστε να είναι έτοιμος να αγωνιστεί χωρίς καθυστέρηση. Ο βασικός στόχος είναι ο Ερτέλ να είναι διαθέσιμος για το Σούπερ Καπ, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα. Αυτή η βιασύνη υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην παρουσία του παίκτη από την αρχή των επίσημων υποχρεώσεων.

Η περσινή σεζόν του Τομά Ερτέλ στη Euroleague

Ο Τομά Ερτέλ, ένας παίκτης με μεγάλη εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στη EuroLeague φορώντας τη φανέλα της Βιλερμπάν. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, συμμετείχε σε 25 παιχνίδια, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του.

Οι στατιστικές του επιδόσεις περιελάμβαναν μέσο όρο 9.2 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ ανά 19.5 λεπτά συμμετοχής. Τα νούμερα αυτά αντικατοπτρίζουν την αποτελεσματικότητά του τόσο στην εκτέλεση όσο και στη δημιουργία φάσεων για τους συμπαίκτες του. Η περίπτωση του πολύπειρου γκαρντ είχε αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και στο «Q&A» του Gazzetta στο YouTube, δείχνοντας το ενδιαφέρον που υπήρχε για τον παίκτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta