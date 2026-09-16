Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Πέναλτι για τους περιστεριώτες, το πήρε πίσω μέσω VAR ο Τσέτσιλας

Σε μια κρίσιμη στιγμή της αναμέτρησης μεταξύ Ατρομήτου και ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας, ο διαιτητής Τσέτσιλας βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων. Αρχικά, υπέδειξε την εσχάτη των ποινών υπέρ του Ατρομήτου, δίνοντας την ευκαιρία στους γηπεδούχους να ισοφαρίσουν. Ωστόσο, η παρέμβαση του συστήματος VAR οδήγησε σε ανατροπή της αρχικής του απόφασης, ακυρώνοντας το πέναλτι μετά από on field review.

Το προβάδισμα του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι

Η αναμέτρηση στο γήπεδο του Περιστερίου βρήκε τον ΠΑΟΚ να παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατάφερε να ανοίξει το σκορ, δημιουργώντας ένα αρχικό πλεονέκτημα έναντι του Ατρομήτου. Το τέρμα που έδωσε το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ σημειώθηκε από τον ποδοσφαιριστή Μύθου, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων.

Αυτή η εξέλιξη έβαλε τον Ατρόμητο σε θέση να κυνηγάει το σκορ από νωρίς στον αγώνα. Ο ΠΑΟΚ, έχοντας πάρει το προβάδισμα, προσπάθησε να διαχειριστεί το παιχνίδι, ενώ οι ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου αναζητούσαν τρόπους να αντιδράσουν και να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα, μπροστά στο κοινό τους στο Περιστέρι.

Η φάση του πέναλτι υπέρ του Ατρομήτου

Λίγο μετά το τέρμα που σημείωσε ο ΠΑΟΚ, ο Ατρόμητος βρέθηκε σε θέση να διεκδικήσει την ισοφάριση από την άσπρη βούλα. Συγκεκριμένα, στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης, ο διαιτητής Τσέτσιλας υπέδειξε πέναλτι υπέρ της ομάδας των Περιστεριωτών. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από μια φάση εντός της μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ, η οποία κρίθηκε ως παράβαση.

Η συγκεκριμένη φάση αφορούσε την ανατροπή του ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου, Πνευμονίδη. Ο παίκτης φάνηκε να ανατρέπεται εντός της περιοχής από τον Κόστα, αμυντικό του ΠΑΟΚ. Η αρχική εκτίμηση του διαιτητή Τσέτσιλα ήταν ότι υπήρξε παράνομη ενέργεια που δικαιολογούσε την υπόδειξη πέναλτι, δίνοντας έτσι μια σημαντική ευκαιρία στον Ατρόμητο να ισοφαρίσει το παιχνίδι.

Η κλήση του διαιτητή στο VAR

Μετά την αρχική απόφαση του διαιτητή Τσέτσιλα να καταλογίσει πέναλτι υπέρ του Ατρομήτου, το σύστημα υποβοήθησης διαιτητή, το VAR, παρενέβη. Ο Τσέτσιλας κλήθηκε από τους υπεύθυνους του VAR να μεταβεί στο ειδικό μόνιτορ, προκειμένου να επανεξετάσει τη φάση. Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως on field review, είναι καθοριστική για την εξακρίβωση της ορθότητας των αποφάσεων σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Η κλήση του διαιτητή στο VAR σηματοδοτεί ότι υπήρχε αμφιβολία ή πιθανό λάθος στην αρχική του εκτίμηση για την ανατροπή του Πνευμονίδη από τον Κόστα. Ο Τσέτσιλας είχε πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ξανά τη φάση από διάφορες οπτικές γωνίες και σε αργή κίνηση, προκειμένου να λάβει την τελική του απόφαση με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η ανατροπή της αρχικής απόφασης

Αφού ο διαιτητής Τσέτσιλας ολοκλήρωσε τον έλεγχο της φάσης στο μόνιτορ του VAR, προχώρησε στην ανατροπή της αρχικής του απόφασης. Συγκεκριμένα, αποφάσισε να πάρει πίσω το πέναλτι που είχε καταλογίσει υπέρ του Ατρομήτου. Αυτή η εξέλιξη άλλαξε άρδην τα δεδομένα του αγώνα, καθώς ο Ατρόμητος έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει από την άσπρη βούλα.

Η απόφαση του Τσέτσιλα να ακυρώσει το πέναλτι, μετά την επανεξέταση της φάσης, σημαίνει ότι έκρινε πως η ανατροπή του Πνευμονίδη από τον Κόστα δεν ήταν αρκετή για να υποδειχθεί η εσχάτη των ποινών. Έτσι, το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρίς την εκτέλεση πέναλτι, διατηρώντας το προβάδισμα του ΠΑΟΚ, όπως είχε διαμορφωθεί από το τέρμα του Μύθου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta