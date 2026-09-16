Ο Ποστέκογλου υπερασπίστηκε τον Ρονάλντο μετά τη βαριά ήττα της Αλ Νασρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δέχεται έντονη κριτική το τελευταίο διάστημα, καθώς η παρουσία του στη Σαουδική Αραβία δεν έχει εξελιχθεί όπως θα περίμενε ο ίδιος. Μετά τη βαριά ήττα της Αλ Νασρ με 4-0 από την Αλ Αΐν του Γιώργου Γιακουμάκη στο Champions League Ασίας, ο προπονητής της ομάδας, Άγγελος Ποστέκογλου, υπερασπίστηκε τον Πορτογάλο σούπερ σταρ. Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι η κριτική θα πρέπει να στρέφεται προς τον ίδιο και όχι προς τους ποδοσφαιριστές του.

Η κριτική στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής λόγω της απόδοσής του με τη φανέλα της Αλ Νασρ. Έχει βρει μόλις μία φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της ομάδας του, γεγονός που έχει εντείνει τις συζητήσεις γύρω από την παρουσία του στη Σαουδική Αραβία.

Η πίεση προς το πρόσωπο του 41χρονου επιθετικού ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά τη βαριά ήττα της Αλ Νασρ με 4-0 από την Αλ Αΐν. Στον συγκεκριμένο αγώνα, ο Έλληνας φορ Γιώργος Γιακουμάκης σημείωσε το τέταρτο γκολ της ομάδας του, συμβάλλοντας στην επικράτηση της Αλ Αΐν στο πλαίσιο του Champions League Ασίας.

Η παρέμβαση του Άγγελου Ποστέκογλου

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την αναμέτρηση, ένας δημοσιογράφος άσκησε έντονη κριτική στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Άγγελος Ποστέκογλου, προπονητής της Αλ Νασρ, παρενέβη άμεσα, παίρνοντας θέση υπέρ του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή.

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός υπερασπίστηκε τον Ρονάλντο, ξεκαθαρίζοντας ότι η κριτική για την απόδοση της ομάδας θα πρέπει να απευθύνεται στον ίδιο και όχι στους παίκτες του. Ο Ποστέκογλου θέλησε να αποφορτίσει τους ποδοσφαιριστές του από την πίεση, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη.

Η υπεράσπιση του Πορτογάλου άσου

Ο προπονητής της Αλ Νασρ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο Κριστιάνο έχει ήδη πετύχει τρία γκολ, παρά το γεγονός ότι είχε περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας. Τόνισε ότι αυτό δεν αφορά τους παίκτες, οι οποίοι δίνουν τα πάντα στο γήπεδο.

Σύμφωνα με τον Ποστέκογλου, οι παίκτες του είναι κορυφαίοι και διαθέτουν εξαιρετικό χαρακτήρα. Επανέλαβε ότι η ευθύνη για την πορεία της ομάδας είναι αποκλειστικά δική του, προστατεύοντας έτσι τους ποδοσφαιριστές του από την αρνητική κριτική.

Το παράδειγμα Ρονάλντο και η αντίδραση του προπονητή

Ο Άγγελος Ποστέκογλου υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να λέγονται τέτοια πράγματα για έναν παίκτη που εξακολουθεί να αποτελεί παράδειγμα για όλους. Αναφέρθηκε στην καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο, τονίζοντας τις θυσίες που έχει κάνει για να παραμείνει στην κορυφή του αθλήματος.

«Πρέπει να είσαι προσεκτικός όταν λες τέτοια πράγματα για ανθρώπους που έχουν χτίσει μια καριέρα και έχουν κάνει όλες τις θυσίες για να συνεχίσουν να αγωνίζονται», δήλωσε ο προπονητής. Πρόσθεσε ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να κρίνουν τον ίδιο, χωρίς κανένα πρόβλημα.

«Μάλλον είδες άλλο παιχνίδι»

Ο Ποστέκογλου αμφισβήτησε ευθέως την κριτική του δημοσιογράφου, θέτοντας μια σειρά από ρητορικές ερωτήσεις. Ρώτησε αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει σκοράρει στα τρία τελευταία παιχνίδια, αν δεν είχε ευκαιρίες ή αν δεν έκανε τίποτα στον αγώνα.

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός κατέληξε με τη χαρακτηριστική φράση: «Μάλλον είδες άλλο παιχνίδι από αυτό που είδα εγώ». Η δήλωση αυτή έγινε μετά τη βαριά ήττα της Αλ Νασρ στην πρεμιέρα της ομάδας του στο Champions League Ασίας, αναδεικνύοντας την ένταση που επικρατεί γύρω από την ομάδα και τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Με πληροφορίες από: Athletiko