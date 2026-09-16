Η πρώτη ευρωπαϊκή ενδεκάδα του Ολυμπιακού από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Ο Ισπανός τεχνικός, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, προχώρησε στην ανακοίνωση των πρώτων του αποφάσεων σχετικά με την ευρωπαϊκή ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Οι επιλογές του αφορούν την αναμέτρηση της ομάδας των Πειραιωτών απέναντι στη Γιαγκελόνια, σηματοδοτώντας την πρώτη του ευρωπαϊκή εμφάνιση στον πάγκο του συλλόγου.

Ο Βάσκος προπονητής επέλεξε μια συγκεκριμένη διάταξη για την αρχική ενδεκάδα, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε και τους παίκτες που θα βρίσκονται στον πάγκο. Η σύνθεση αυτή αποτελεί την πρώτη του επίσημη τοποθέτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Οι πρώτες ευρωπαϊκές αποφάσεις του προπονητή

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ως ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών, έκανε την επιλογή του για την αρχική ενδεκάδα που θα αγωνιστεί στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η απόφασή του αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της ευρωπαϊκής πορείας του Ολυμπιακού υπό την καθοδήγησή του.

Ο Ισπανός προπονητής κατέληξε στη συγκεκριμένη σύνθεση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του αγώνα ενάντια στη Γιαγκελόνια. Η επιλογή του περιλαμβάνει παίκτες σε όλες τις γραμμές, διαμορφώνοντας ένα σχήμα που θα επιδιώξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η διάταξη της αρχικής ενδεκάδας

Η πρώτη ευρωπαϊκή ενδεκάδα του Ολυμπιακού, όπως την επέλεξε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, διαμορφώνεται με συγκεκριμένους παίκτες σε κάθε θέση. Στην εστία, ο Ορτέγκα θα αναλάβει καθήκοντα τερματοφύλακα, αποτελώντας την πρώτη επιλογή του τεχνικού για τον ευρωπαϊκό αγώνα.

Η αμυντική γραμμή της ομάδας απαρτίζεται από τέσσερις παίκτες. Συγκεκριμένα, οι Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος και Σάλιακας είναι οι επιλογές του προπονητή για την άμυνα του Ολυμπιακού. Αυτοί οι τέσσερις ποδοσφαιριστές θα έχουν την ευθύνη για την αναχαίτιση των επιθέσεων του αντιπάλου.

Οι επιλογές στο κέντρο και την επίθεση

Στο χώρο του κέντρου, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επέλεξε τους Έσε και Φρόιλερ. Οι δύο αυτοί παίκτες θα έχουν ρόλο στη διαχείριση της μπάλας και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού από το κέντρο του γηπέδου. Η παρουσία τους κρίνεται σημαντική για τη λειτουργία της ομάδας.

Τη θέση του δεκαριού, δηλαδή του επιτελικού μέσου, αναλαμβάνει ο Τσικίνιο. Ο ποδοσφαιριστής αυτός θα έχει ως κύριο καθήκον τη σύνδεση του κέντρου με την επίθεση και τη δημιουργία ευκαιριών. Στα άκρα της επίθεσης, ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε τους Ζότα Σίλβα και Ζέλσον, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ρήγματα από τις πλευρές.

Στην κορυφή της επίθεσης, ως κεντρικός επιθετικός, θα αγωνιστεί ο Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες θα είναι ο παίκτης που θα έχει την ευθύνη για την ολοκλήρωση των επιθετικών προσπαθειών της ομάδας και την επίτευξη τερμάτων στον αγώνα με τη Γιαγκελόνια.

Οι διαθέσιμοι παίκτες στον πάγκο

Εκτός από την αρχική ενδεκάδα, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ γνωστοποίησε και τους παίκτες που θα βρίσκονται στον πάγκο και θα είναι διαθέσιμοι για να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται οι Κουράκλης, Στουρνάρας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο και Γιάρεμτσουκ.

Επίσης, στον πάγκο βρίσκονται οι Πουέρτα, Μπέιλι, Μπακούλας, Πέντερσεν, Τικνιζάν και Φίλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πουέρτα, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε στην αρχική ενδεκάδα, είναι παρών στον πάγκο και μπορεί να κληθεί να αγωνιστεί εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον Βάσκο τεχνικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta