Ο Βασίλης Μούχλιας επέστρεψε στον ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην ανακοίνωση της επιστροφής του Βασίλη Μούχλια στο τμήμα βόλεϊ ανδρών, σηματοδοτώντας μία σημαντική προσθήκη για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο ακραίος αθλητής επιστρέφει στα «ασπρόμαυρα» μετά από απουσία ενός έτους, ενισχύοντας εκ νέου τον «δικέφαλο του Βορρά».

Η ανακοίνωση του «δικεφάλου»

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, το τμήμα βόλεϊ ανδρών ξεκινά εκ νέου συνεργασία με τον Βασίλη Μούχλια. Η συμφωνία αφορά την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο αθλητής, γεννημένος στις 21 Νοεμβρίου του 1996, είναι 29 ετών και αγωνίζεται στη θέση του ακραίου, με ύψος 1,93 μέτρα.

Η επιστροφή του Μούχλια στον ΠΑΟΚ αποτελεί μία ακόμη προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας για την επερχόμενη σεζόν, με τον σύλλογο να επιδιώκει την ενίσχυση του δυναμικού του.

Τα πρώτα βήματα και η πορεία σε μεγάλους συλλόγους

Ο Βασίλης Μούχλιας ξεκίνησε τα πρώτα του σημαντικά βήματα στην καριέρα του στον ΑΣΑ Έβρου Σουφλίου, όπου αγωνίστηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, από το 2007 έως και τη σεζόν 2013-14. Ακολούθως, μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη, όπου αγωνίστηκε τη σεζόν 2014-15.

Μετά από μία περίοδο, επέστρεψε στον Άρη Θεσσαλονίκης τη σεζόν 2015-16. Η πορεία του συνεχίστηκε στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, όπου παρέμεινε για τρεις αγωνιστικές περιόδους, από το 2016-17 έως και το 2018-19, αποκτώντας περαιτέρω εμπειρίες στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Περίοδος σε Παναθηναϊκό και Μίλωνα

Το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα του Βασίλη Μούχλια γράφτηκε στην Αθήνα, όπου φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Αγωνίστηκε με τους «πράσινους» για δύο αγωνιστικές περιόδους, από το 2019 έως το 2021.

Στη συνέχεια, τη σεζόν 2021-22, ο ακραίος αθλητής μετακινήθηκε στον Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων, όπου και αγωνίστηκε πριν πραγματοποιήσει την πρώτη του μεταγραφή στον ΠΑΟΚ.

Η πρώτη θητεία στον ΠΑΟΚ και η επιστροφή

Ο Βασίλης Μούχλιας είχε ήδη μία σημαντική θητεία στον ΠΑΟΚ, αγωνιζόμενος για τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους. Συγκεκριμένα, φόρεσε τη φανέλα του «δικεφάλου» από τη σεζόν 2022-23 έως και το 2024-25. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, απέκτησε σημαντικές εμπειρίες και συμμετείχε ενεργά στις υποχρεώσεις της ομάδας, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την αγωνιστική περίοδο 2025-26, ο Μούχλιας αγωνίστηκε ξανά στον Άρη Θεσσαλονίκης. Πλέον, επιστρέφει στον ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν 2026-27, αποτελώντας μία ακόμη σημαντική προσθήκη για την ενίσχυση του ρόστερ.

Η παρουσία στις Εθνικές Ομάδες

Ο Βασίλης Μούχλιας έχει επίσης σημαντική παρουσία στις Εθνικές Ομάδες της Ελλάδας. Το 2013, αγωνίστηκε με την Εθνική Ομάδα U19, συμμετέχοντας στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U19.

Επιπλέον, κατά την περίοδο 2013-14, αποτέλεσε μέλος της Εθνικής Ομάδας U21. Με την ομάδα αυτή, είχε συμμετοχές στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21, καθώς και στα Βαλκανικά Πρωταθλήματα U21, εκπροσωπώντας τη χώρα σε διεθνείς διοργανώσεις.

Σχετικά με την έναρξη της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ, ο Βασίλης Μούχλιας προέβη σε δήλωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr.

Με πληροφορίες από: Gazzetta