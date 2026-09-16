Νικηφόρος ο Παναθηναϊκός επί της Κηφισιάς με 2-0, με τον Αζεντίν Ουναΐ να λάμπει

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Κηφισιάς με σκορ 2-0 στον αγώνα που διεξήχθη στη Λεωφόρο, συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί του. Ο Μαροκινός μέσος Αζεντίν Ουναΐ αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό γκολ που επισφράγισε την ανωτερότητα των «πρασίνων». Η νίκη αυτή ενισχύει τις πιθανότητες του Παναθηναϊκού για πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η καθοριστική συμβολή του Αζεντίν Ουναΐ

Ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος περιγράφεται ως ένας «ζωγράφος του ποδοσφαίρου», προσφέρει στο ελληνικό γήπεδο μοναδικές επαφές, πάσες και γκολ που ξεσηκώνουν την κερκίδα και προκαλούν μαζικά επιφωνήματα θαυμασμού. Η παρουσία του, είτε με πράσινη είτε με άσπρη φανέλα, πάντα με το τριφύλλι στο μέρος της καρδιάς, είναι καθοριστική για την ομάδα.

Στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, ο Μαροκινός μέσος πέτυχε ένα απίθανο γκολ για το 2-0, το οποίο αποτελεί σφραγίδα των ικανοτήτων του. Όταν βρίσκεται κεντρικά και προς τα αριστερά έξω από την περιοχή, φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι και εκτελεί με το εσωτερικό φάλτσο, η μπάλα τις περισσότερες φορές καρφώνεται στο «παράθυρο» της εστίας, όπως συνέβη και στη Λεωφόρο.

Η εξέλιξη του αγώνα και οι ευκαιρίες

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε ανώτερος απέναντι στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, δημιουργώντας αρκετές ευκαιρίες. Παρόλο που αρχικά έλειπε το γκολ, δύο παίκτες κλάσης κατάφεραν να κάνουν τη διαφορά με τις ενέργειές τους. Το δεύτερο τέρμα, ειδικότερα, προήλθε από ομαδική δουλειά μετά από ένα εξαιρετικό επιθετικό transition.

Η ατομική ενέργεια του Τεττέη οδήγησε στο πρώτο γκολ, ενώ η είσοδος του Ουναΐ στο παιχνίδι ξεκλείδωσε την αναμέτρηση για τους Αθηναίους. Αυτά τα γεγονότα συνέβαλαν στο να επιτευχθεί ένα καθαρό σκορ με διαφορά δύο τερμάτων, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες του Παναθηναϊκού για την είσοδο στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, που οδηγεί στα προημιτελικά.

Η κυριαρχία των «πρασίνων» και οι λεπτομέρειες

Η ομάδα του Νίστρουπ δεν απειλήθηκε καθόλου καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο μέσω της κατοχής της μπάλας. Ωστόσο, στα τελευταία μέτρα του γηπέδου, παρατηρήθηκε έλλειψη σωστών αποφάσεων και ποιοτικών επιλογών. Ο Κάνγκουα ήταν ο μοναδικός παίκτης που απειλούσε ουσιαστικά την αντίπαλη εστία.

Ο Τεττέη, αν και δραστήριος, δεν ήταν ιδιαίτερα ουσιαστικός και φαινόταν ότι θα αντικατασταθεί. Ωστόσο, «πήρε εκδίκηση από τον εαυτό του», κερδίζοντας ένα πέναλτι. Αυτό ήταν το δεύτερο πέναλτι που του έκανε ο Ζολιμπουά, αν και μόνο το ένα δόθηκε από τον διαιτητή Τζήλο. Ο Ουναΐ άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη, πριν σκοράρει ένα από τα πιο όμορφα γκολ του με τη φανέλα του συλλόγου, καθώς, όπως αναφέρεται, το 95% των τερμάτων του είναι πανέμορφα.

Συνεχόμενες νίκες και στόχοι στο Κύπελλο

Ο Παναθηναϊκός διανύει μια περίοδο εξαιρετικής φόρμας, με τη νίκη να έχει γίνει συνήθεια για την ομάδα. Μετρά επτά συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, γεγονός που υπογραμμίζει την καλή του κατάσταση. Η σωστή νοοτροπία που επέδειξε απέναντι στην Κηφισιά διασφάλισε ότι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, το «τρίποντο» θα ερχόταν.

Το αποτέλεσμα αυτό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «2/2», είναι κρίσιμο για την πορεία του Παναθηναϊκού στο Κύπελλο Ελλάδος. Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι και η νίκη με διαφορά δύο τερμάτων ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητές της να προχωρήσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta