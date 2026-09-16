Ο Τάσος Δουβίκας υπογράφει νέο συμβόλαιο με την Κόμο έως το 2030

Ο Τάσος Δουβίκας βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική του ζωή. Ο Έλληνας επιθετικός, μετά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη φανέλα της Κόμο, φέρεται να έχει δώσει τα χέρια με τον ιταλικό σύλλογο για την επέκταση του συμβολαίου του έως το 2030. Αυτή η εξέλιξη έρχεται να επιβραβεύσει την εντυπωσιακή του πορεία στα γήπεδα της Serie A, ενώ παράλληλα, ο ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε ότι θα γίνει πατέρας.

Επέκταση συνεργασίας έως το 2030

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, οι δύο πλευρές, ο Τάσος Δουβίκας και η Κόμο, έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την ανανέωση και αναπροσαρμογή του συμβολαίου του Έλληνα φορ. Η νέα συμφωνία προβλέπει τη δέσμευση του Δουβίκα στον σύλλογο έως το καλοκαίρι του 2030, επεκτείνοντας το υφιστάμενο συμβόλαιο που είχε υπογράψει πέρσι και έληγε το 2029.

Η επέκταση αυτή συνοδεύεται από μια γενναία αύξηση των απολαβών για τον ποδοσφαιριστή, αναγνωρίζοντας την αξία του και την καθοριστική του συμβολή στην ομάδα. Η απόφαση της Κόμο να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, παρά το γεγονός ότι ο Δουβίκας είχε ήδη μακροχρόνιο συμβόλαιο, υπογραμμίζει τη σημασία του για τα πλάνα του συλλόγου.

Η εντυπωσιακή πορεία στην Κόμο

Ο Τάσος Δουβίκας δικαίωσε πλήρως την απόφαση της Κόμο να τον αποκτήσει από τη Θέλτα το προηγούμενο καλοκαίρι, καταβάλλοντας το ποσό των 14 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά την προηγούμενη σεζόν, ο Έλληνας επιθετικός αναδείχθηκε σε έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ομάδας, η οποία βρίσκεται υπό την καθοδήγηση του Φάμπρεγκας.

Οι επιδόσεις του ήταν τέτοιες που τον ανέδειξαν ως τον δεύτερο κορυφαίο σκόρερ της Serie A, μια επίδοση που μαρτυρά την προσαρμογή και την αποτελεσματικότητά του στο ιταλικό πρωτάθλημα. Συνολικά, με τη φανέλα της Κόμο, ο Δουβίκας έχει σημειώσει 22 γκολ σε 62 αναμετρήσεις, ενώ πρόσφατα σκόραρε και στο ντεμπούτο του στο Champions League. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Βόλου Elabet έχει πλέον αποκτήσει διαφορετικό status εντός της ομάδας, χάρη στην εντυπωσιακή πρώτη σεζόν που κατέγραψε.

Στρατηγική κίνηση και αναγνώριση

Η απόφαση της Κόμο να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Τάσο Δουβίκα αποτελεί μια στρατηγική κίνηση από πλευράς του ιταλικού συλλόγου. Στόχος είναι να αποτραπεί πιθανό ενδιαφέρον από άλλους συλλόγους το επόμενο καλοκαίρι, οι οποίοι θα μπορούσαν να δελεάσουν τον Έλληνα φορ για μια μετακίνηση μακριά από την Κόμο.

Παράλληλα, η αναπροσαρμογή των όρων και η επέκταση του συμβολαίου συνιστούν μια σαφή κίνηση αναγνώρισης για τις εξαιρετικές επιδόσεις του Δουβίκα. Η Κόμο επιβραβεύει έτσι την εντυπωσιακή του πρώτη σεζόν στα γήπεδα της Serie A, δένοντάς τον με την ομάδα και διασφαλίζοντας ότι σε περίπτωση μελλοντικής μεταγραφής, θα μπορεί να αποκομίσει σημαντικά μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη.

Προσωπική ευτυχία για τον Έλληνα φορ

Πέρα από τις επαγγελματικές του επιτυχίες, ο Τάσος Δουβίκας διανύει και μια περίοδο προσωπικής ευτυχίας. Ο Έλληνας επιθετικός αναμένεται να γίνει πατέρας, καθώς η σύντροφός του, Νεφέλη Ράμμου, ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της. Η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της Νεφέλης Ράμμου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με φόντο την υπέροχη λίμνη Κόμο.

Αυτή η εξέλιξη προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στη θετική περίοδο που βιώνει ο ποδοσφαιριστής, συνδυάζοντας την επαγγελματική του καταξίωση με την προσωπική του ολοκλήρωση. Η είδηση της πατρότητας έρχεται να επισφραγίσει τις καλύτερες μέρες της ζωής του Τάσου Δουβίκα, όπως αναφέρεται.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta