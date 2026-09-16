Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εξήγησε γιατί δεν ξεκουράστηκαν οι Πένια και Ντε Φράι

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο Δανός τεχνικός, εξέφρασε την ικανοποίησή του μετά τη νέα νίκη της ομάδας του επί της Κηφισιάς με σκορ 2-0 στη Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο προπονητής αναφέρθηκε στους λόγους που διατήρησε τους Πένια και Ντε Φράι στην ενδεκάδα, τονίζοντας ότι θεωρεί λάθος το εκτεταμένο ροτέισον πολλών ποδοσφαιριστών.

Παράλληλα, μίλησε για τους νεαρούς παίκτες που έκαναν το ντεμπούτο τους ή αγωνίστηκαν για πρώτη φορά ως βασικοί, ενώ εξήγησε πως δεν γνωρίζει πώς θα επιδράσει το διάλειμμα των εθνικών ομάδων στο κλαμπ.

Η νίκη επί της Κηφισιάς και η ικανοποίηση του προπονητή

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα του αγώνα με την Κηφισιά, ο οποίος διεξήχθη στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ομάδα του επικράτησε με 2-0, συνεχίζοντας να εφαρμόζει τις αρχές και τις πρακτικές που δουλεύει και στις οποίες πιστεύει.

Ο Δανός τεχνικός έδωσε τα εύσημα στην Κηφισιά, αναφέροντας ότι έκανε το παιχνίδι δύσκολο για την ομάδα του, παρόλο που η αντίπαλη ομάδα είχε κάνει περισσότερο ροτέισον στους παίκτες της. Υπογράμμισε τη σημασία της συνέχειας στα θετικά αποτελέσματα.

Οι λόγοι για τη μη ξεκούραση των Πένια και Ντε Φράι

Ο Νίστρουπ εξήγησε λεπτομερώς την απόφασή του να διατηρήσει τους Πένια και Ντε Φράι στην ενδεκάδα, παρά τις προσδοκίες για ξεκούραση. Όπως ανέφερε, θεωρούσε λάθος προς τους παίκτες που έπαιρναν χρόνο μετά από καιρό ή αγωνίζονταν για πρώτη φορά, να μην έχει μια ανταγωνιστική ομάδα στο γήπεδο.

Επιπλέον, ο προπονητής εξέφρασε την προσωπική του πεποίθηση ότι το ροτέισον πολλών ποδοσφαιριστών αποτελεί λάθος τακτική. Αναφέρθηκε στην περίπτωση του Στεφάν, δηλώνοντας ότι όταν είναι εντάξει, θέλει να αγωνίζεται και να βοηθά την ομάδα με την εμπειρία του, γεγονός που καθιστούσε την παρουσία του απαραίτητη.

Οι δοκιμές νέων παικτών και η απόδοση της ομάδας

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους νεαρούς παίκτες που πήραν χρόνο συμμετοχής. Συγκεκριμένα, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Σαλάχ-Εντίν, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του, καθώς και για τον Μπινιάρη, που αγωνίστηκε για πρώτη φορά ως βασικός. Για τον Μπινιάρη, ο προπονητής τόνισε ότι τον έχει περισσότερο καιρό στην ομάδα.

Επίσης, συνεχάρη τους Τσάπρα και Μπινιάρη, οι οποίοι δεν είχαν παίξει ξανά μαζί, όπως και τους Πελίστρι με τον Σαλάχ-Εντίν. Παρόλο που υπήρχαν καλοί παίκτες στο γήπεδο, ο Νίστρουπ σημείωσε ότι τους έλειπε η αλληλοκατανόηση στο παιχνίδι του ενός με του άλλου, λόγω της έλλειψης κοινών αγώνων.

Η σημασία της ανταγωνιστικότητας και το παρελθόν

Ο Δανός τεχνικός δήλωσε ότι κατανοεί τους οπαδούς που τους αρέσουν οι Πένια και Ντε Φράι, αλλά τους διαβεβαίωσε ότι θα βρουν και άλλους παίκτες που θα τους ενθουσιάσουν. Ο ίδιος, όπως είπε, είναι ενθουσιασμένος με την ομάδα και τη λειτουργία της. Τόνισε ότι δεν θα ήταν δίκαιο να μην διατηρήσει μια ανταγωνιστική ομάδα για τους παίκτες, όπως ο Μπινιάρης, που έπαιξε βασικός για πρώτη φορά.

Επανέλαβε την άποψή του ότι δεν υπάρχουν εύκολα ματς στην Ελλάδα και ότι είναι λάθος να γίνεται ροτέισον σε 9-10 παίκτες, καθώς χρειάζεται μέτρο. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε ένα παρελθόν παιχνίδι με την Κοπεγχάγη, όπου είχε κάνει λάθος κάνοντας ροτέισον 8-9 παικτών, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να «τα σκατώσει».

Το κλίμα στην ομάδα και η ατομική πρωτοβουλία

Σχετικά με το κλίμα στην ομάδα, ο Νίστρουπ ανέφερε ότι όταν κερδίζεις, όλοι είναι χαρούμενοι. Παρατήρησε ότι τρεις εβδομάδες πριν υπήρχε διαφορετικό κλίμα, κάτι που το αισθανόταν, ακόμα κι αν δεν καταλαβαίνει καλά ελληνικά. Υπογράμμισε ότι είναι επαγγελματίας και βρίσκεται εκεί για να κάνει τη δουλειά του, παραμένοντας προσγειωμένος.

Ο προπονητής υποσχέθηκε ότι η ομάδα θα κάνει πάντα το καλύτερο για να αντιπροσωπεύει τον σύλλογο. Τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία της ατομικής πρωτοβουλίας των παικτών στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, ως σημαντικό στοιχείο του σχεδίου τους. Εξήγησε ότι υπάρχει μια δομή, η οποία όμως δεν είναι αυστηρή, και ότι στόχος του είναι να βοηθήσει τους παίκτες να αναδείξουν τον καλύτερό τους εαυτό, δίνοντας ως παράδειγμα τους Ταμπόρδα και Αντίνο που χρησιμοποιούνται ως εξτρέμ και προσφέρουν μοναδικά πράγματα, καθώς και τον Ουναΐ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta