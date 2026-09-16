Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: Η τηλεοπτική μετάδοση αλλάζει στέγη για το κύπελλο

Μία απρόσμενη αλλαγή στην τηλεοπτική μετάδοση θα έχει η αναμέτρηση μεταξύ Ατρομήτου και ΠΑΟΚ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 το απόγευμα. Ο αγώνας, που διεξάγεται στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, θα προβληθεί από το OPEN, παρόλο που ο ΣΚΑΪ κατέχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να διαφοροποιήσει τα αρχικά δεδομένα για τους φιλάθλους.

Γιατί ο αγώνας μεταδίδεται από το OPEN

Η απόφαση να μεταδοθεί το παιχνίδι Ατρόμητος - ΠΑΟΚ από το OPEN και όχι από τον ΣΚΑΪ οφείλεται σε ζητήματα προγραμματισμού του τελευταίου. Το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ δεν επέτρεπε τη μετάδοση του αγώνα, καθώς βρισκόμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου και οι συμφωνημένες σειρές έχουν ήδη ενταχθεί στην καθημερινότητα του καναλιού. Μάλιστα, αυτή την εβδομάδα πολλές από αυτές τις σειρές κάνουν πρεμιέρα, όπως συμβαίνει σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Επιπλέον, ο ΣΚΑΪ παραδοσιακά δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ενημέρωση. Για τον λόγο αυτό, θεωρήθηκε αδύνατο να αλλάξει η ώρα του βραδινού δελτίου ειδήσεων, το οποίο αποτελεί ένα από τα ισχυρά «χαρτιά» του σταθμού στη μάχη της τηλεθέασης. Λόγω των καλών σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο πλευρές, δηλαδή τον ΣΚΑΪ και το OPEN, το παιχνίδι παραχωρήθηκε στο δεύτερο κανάλι για να μεταδοθεί κανονικά.

Η κρίσιμη αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ αναζητά την πρώτη του νίκη στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, μετά την ισοπαλία που απέσπασε στην πρεμιέρα απέναντι στον ΟΦΗ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης «καίγεται» για ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον Ατρόμητο, στο δεύτερο παιχνίδι της στη διοργάνωση, προκειμένου να βελτιώσει τη θέση της στον όμιλο.

Οι «ασπρόμαυροι» έρχονται με ανεβασμένη ψυχολογία από τη νίκη τους στο ντέρμπι με τον Άρη στη Super League. Θα ψάξουν ένα νέο διπλό στο Περιστέρι, καθώς είχαν επικρατήσει με ανατροπή 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Παρά το φορτωμένο πρόγραμμα στο ξεκίνημα της σεζόν, ο ΠΑΟΚ είναι πιθανό να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στο σχήμα του, με σκοπό να ξεκουραστούν οι παίκτες του.

Οι στόχοι του Ατρομήτου στο κύπελλο

Από την πλευρά τους, οι Περιστεριώτες δεν έχουν ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν στη Super League. Ωστόσο, στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, έκαναν πρεμιέρα με το δεξί, κατακτώντας ένα σημαντικό διπλό με 10 παίκτες στην έδρα του Πανσερραϊκού. Αυτό το αποτέλεσμα τους δίνει ώθηση και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το Superbet Κύπελλο Ελλάδας αποτελεί μια διοργάνωση που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Ατρόμητο, καθώς βλέπει σε αυτήν μια ευκαιρία για έξοδο στην Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να παρατάξει το καλύτερο δυνατό σχήμα του, επιδιώκοντας τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ και την περαιτέρω ενίσχυση των ελπίδων του για πρόκριση.

Πιθανές ενδεκάδες για την αναμέτρηση

Για τον Ατρόμητο, η πιθανή ενδεκάδα περιλαμβάνει τους: Ντιένγκ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Παπαδόπουλος, Κότσης, Τσιγγάρας, Πνευμονίδης, Τσιλούλης, Τζοβάρας, Τσαντίλας.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, οι παίκτες που ενδέχεται να ξεκινήσουν τον αγώνα είναι οι: Τσιφτσής, Κένι, Μπαταούλας, Ελουστόντο, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Χατσίδης, Ούγκρεστις, Άλι, Μύθου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta