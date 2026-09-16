Νόβακ Τζόκοβιτς: Επιστροφή στο Πεκίνο μετά από 11 χρόνια

Ο κορυφαίος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς ανακοίνωσε την επίσημη επιστροφή του στο τουρνουά του Πεκίνου, σηματοδοτώντας την πρώτη του συμμετοχή μετά από 11 χρόνια απουσίας. Ο Σέρβος σταρ θα αγωνιστεί στο ATP 500 της κινεζικής πρωτεύουσας, ένα γεγονός που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους του αθλήματος. Η διοργάνωση έχει οριστεί να διεξαχθεί από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου.

Η επιστροφή μετά από μία δεκαετία

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ένας από τους σπουδαιότερους τενίστες όλων των εποχών, θα επιστρέψει στα γήπεδα του Πεκίνου για πρώτη φορά από το 2015. Η απουσία του από το συγκεκριμένο τουρνουά διήρκεσε 11 χρόνια, με την τελευταία του εμφάνιση να έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του. Η ανακοίνωση της συμμετοχής του επιβεβαιώνει την παρουσία του σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της ATP στην Ασία.

Το τουρνουά ATP 500 του Πεκίνου αποτελεί σταθμό στο διεθνές καλεντάρι και η επιστροφή του 39χρονου θρύλου προσθέτει αίγλη. Ο ίδιος ο Τζόκοβιτς εξέφρασε την ανυπομονησία του να αγωνιστεί ξανά μπροστά στους φιλάθλους του, όπως επιβεβαιώθηκε από σχετικές δηλώσεις του.

Αήττητο σερί και έξι τίτλοι

Η ιστορία του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Πεκίνο είναι εντυπωσιακή, καθώς παραμένει αήττητος στη διοργάνωση. Σε όλες τις προηγούμενες συμμετοχές του, ο Σέρβος τενίστας έχει καταγράψει ένα αψεγάδιαστο ρεκόρ με 29 νίκες. Αυτή η κυριαρχία του τον οδήγησε στην κατάκτηση έξι τίτλων σε ισάριθμες εμφανίσεις, γεγονός που υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σχέση του με το τουρνουά.

Οι επιδόσεις του στο Πεκίνο τον καθιστούν έναν από τους πιο επιτυχημένους αθλητές στην ιστορία του συγκεκριμένου ATP 500. Η επιστροφή του φέρνει μαζί της την προσδοκία για συνέχιση αυτού του αήττητου σερί και την πιθανότητα να προσθέσει έναν ακόμα τίτλο στη συλλογή του.

Περιορισμένες εμφανίσεις σε ATP 500

Η συμμετοχή του Νόβακ Τζόκοβιτς στο τουρνουά του Πεκίνου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα είναι το πρώτο ATP 500 στο οποίο θα λάβει μέρος το 2026. Ο 39χρονος αθλητής έχει περιορίσει τις εμφανίσεις του σε αυτή την κατηγορία τουρνουά, κυρίως λόγω της ηλικίας του. Αυτή η επιλογή του να επιστρέψει στο Πεκίνο δείχνει την εκτίμηση που τρέφει για τη διοργάνωση και την επιθυμία του να αγωνιστεί ξανά εκεί.

Η στρατηγική του να επιλέγει προσεκτικά τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει, ειδικά στην κατηγορία ATP 500, αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει σε κάθε αγώνα. Η παρουσία του στο Πεκίνο αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα των περιορισμένων εμφανίσεών του, υποδηλώνοντας την ιδιαίτερη θέση που κατέχει το τουρνουά στην ατζέντα του.

Σειρά τουρνουά στην Ασία

Η συμμετοχή του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Πεκίνο δεν θα είναι μεμονωμένη, καθώς φαίνεται πως ο Σέρβος τενίστας θα αγωνιστεί σε μία σειρά τουρνουά στην Ασία. Το τουρνουά της κινεζικής πρωτεύουσας θα αποτελέσει το έναυσμα για μια ευρύτερη παρουσία του στην περιοχή. Μετά το ATP 500 του Πεκίνου, ο Τζόκοβιτς αναμένεται να λάβει μέρος και στο ATP 1000 της Σαγκάης.

Το τουρνουά της Σαγκάης έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 7 έως τις 18 Οκτωβρίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αγώνων στο Πεκίνο. Αυτή η σειρά εμφανίσεων στην Ασία υποδηλώνει μια στρατηγική επιλογή του αθλητή να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες διοργανώσεις, προσφέροντας στους φιλάθλους της περιοχής την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τον κορυφαίο τενίστα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta