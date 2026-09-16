Βαριές ποινές σε 16 οπαδούς της Ρόμα για ναζιστικούς χαιρετισμούς

Οι ιταλικές αρχές επέβαλαν αυστηρές ποινές σε δεκαέξι οπαδούς της Ρόμα, απαγορεύοντάς τους την είσοδο στα γήπεδα, μετά από περιστατικά ναζιστικών χαιρετισμών και τη χρήση ενδυμάτων με σύμβολα και αναφορές στον ναζιστικό εξτρεμισμό. Τα γεγονότα αυτά καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια πρόσφατης αναμέτρησης πρωταθλήματος της Ρόμα με την Αταλάντα. Οι ποινές αποκλεισμού που επιβλήθηκαν κυμαίνονται από ένα έως πέντε έτη και έχουν ευρεία εφαρμογή, καλύπτοντας όλα τα γήπεδα εντός και εκτός Ιταλίας.

Ταυτοποίηση και περιστατικά στην Curva Sud του «Ολίμπικο»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ιταλικής αστυνομίας, οι δεκαέξι οπαδοί εντοπίστηκαν στην Curva Sud του σταδίου «Ολίμπικο» της Ρώμης. Η συγκεκριμένη εξέδρα αποτελεί το σημείο συγκέντρωσης του σκληρού πυρήνα των οργανωμένων οπαδών της Ρόμα.

Τα περιστατικά, που οδήγησαν στις βαριές αυτές κυρώσεις, έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα της Serie A μεταξύ Ρόμα και Αταλάντα, ο οποίος διεξήχθη στις 5 Σεπτεμβρίου. Οι ιταλικές αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση των ατόμων που συμμετείχαν στις ενέργειες αυτές.

Το εύρος και η διάρκεια των ποινών αποκλεισμού

Οι ποινές απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα που επιβλήθηκαν στους οπαδούς έχουν διάρκεια που κυμαίνεται από ένα έως και πέντε έτη, ανάλογα με την περίπτωση του κάθε εμπλεκόμενου. Αυτές οι κυρώσεις δεν περιορίζονται μόνο στα παιχνίδια της Ρόμα ή σε συγκεκριμένα στάδια.

Αντιθέτως, ισχύουν για το σύνολο των γηπέδων σε ολόκληρη την Ιταλία. Επιπλέον, οι κυρώσεις επεκτείνονται και καταλαμβάνουν όλες τις αναμετρήσεις τόσο της Ρόμα όσο και της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, οι οποίες διεξάγονται εκτός ιταλικής επικράτειας, διασφαλίζοντας την πλήρη εφαρμογή τους.

Ειδικά μέτρα για τέσσερις από τους τιμωρηθέντες

Για τέσσερις από τους δεκαέξι οπαδούς, οι αρχές προέβλεψαν ένα επιπρόσθετο και πιο αυστηρό μέτρο, πέραν της γενικής απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα. Τα συγκεκριμένα άτομα υποχρεούνται να παρουσιάζονται σε αστυνομικά τμήματα.

Η υποχρεωτική αυτή παρουσία πρέπει να πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές: πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος των αγώνων. Αυτό το μέτρο θεσπίστηκε προκειμένου να διασφαλιστεί με απόλυτο τρόπο ότι οι τέσσερις αυτοί οπαδοί δεν θα βρίσκονται στις εξέδρες των γηπέδων κατά τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων.

Το ιστορικό των εμπλεκομένων καθόρισε το ύψος των κυρώσεων

Ο προσδιορισμός του ύψους κάθε ποινής έγινε με βάση το ιστορικό των εμπλεκομένων οπαδών, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Αρκετοί από αυτούς είχαν απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για διάφορα περιστατικά που δεν σχετίζονται μόνο με αθλητικές εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με τις αρχές, το παρελθόν τους περιλαμβάνει περιστατικά που συνδέονταν, μεταξύ άλλων, με κατοχή όπλων και επικίνδυνων αντικειμένων, απειλές, φθορές, συμπλοκές και λαθρεμπόριο. Αυτό το βεβαρημένο ιστορικό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιβολή των συγκεκριμένων και αυστηρών κυρώσεων.

Η βαρύτερη ποινή και προηγούμενη τιμωρία οπαδού

Η βαρύτερη κύρωση, η οποία αντιστοιχεί σε πενταετή απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα, επιβλήθηκε σε έναν από τους δεκαέξι οπαδούς. Το συγκεκριμένο άτομο είχε ήδη τιμωρηθεί στο παρελθόν με αντίστοιχο μέτρο, γεγονός που επιδείνωσε τη θέση του.

Ειδικότερα, σε βάρος του είχε επιβληθεί από το 2022 απαγόρευση πρόσβασης σε χώρους διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων. Η επανάληψη παρόμοιων συμπεριφορών οδήγησε στην επιβολή της μέγιστης δυνατής ποινής αυτή τη φορά, υπογραμμίζοντας την αυστηρότητα των αρχών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta