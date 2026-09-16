Ο Παναθηναϊκός και τα επόμενα παιχνίδια του στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα από τα τέλη Αυγούστου, μετρώντας έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες στις εγχώριες διοργανώσεις. Οι «πράσινοι» επικράτησαν πρόσφατα της Κηφισιάς με 2-0 στη Λεωφόρο, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη νίκη τους στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με αυτό το αποτέλεσμα, έφτασαν τους έξι βαθμούς, ισοβαθμώντας στην κορυφή με τον Ολυμπιακό, και πλέον απομένουν δύο αναμετρήσεις για την ολοκλήρωση του ενιαίου ομίλου.

Η πορεία του Παναθηναϊκού στο Κύπελλο

Η ομάδα του Παναθηναϊκού έχει επιδείξει μια δυναμική πορεία στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, καταγράφοντας δύο νίκες σε δύο αγώνες στη League Phase. Η πρόσφατη επικράτηση επί της Κηφισιάς με σκορ 2-0 στη Λεωφόρο επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική κατάσταση των «πράσινων». Αυτό το αποτέλεσμα τους έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας του ενιαίου ομίλου, έχοντας συλλέξει έξι βαθμούς, όσους και ο Ολυμπιακός.

Με την ολοκλήρωση των δύο πρώτων αγωνιστικών, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του άλλες δύο αναμετρήσεις για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή θέση ενόψει των επόμενων φάσεων της διοργάνωσης. Η σταθερή του απόδοση από τα τέλη Αυγούστου, όπου μετράει 6/6 νίκες στις εγχώριες διοργανώσεις, δημιουργεί προσδοκίες για την περαιτέρω πορεία του στο Κύπελλο.

Τα επόμενα παιχνίδια των «πράσινων»

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του δύο κρίσιμες αναμετρήσεις για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, το «τριφύλλι» θα υποδεχθεί τον Άρη. Αυτός ο αγώνας έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί μεταξύ 27 και 29 Οκτωβρίου, με την ακριβή ημερομηνία να αναμένεται.

Η 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase επιφυλάσσει ένα μεγάλο ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» θα φιλοξενηθούν από τον Ολυμπιακό στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης». Η αναμέτρηση αυτή έχει οριστεί για τις 2 Δεκεμβρίου και αναμένεται να κρίνει σε μεγάλο βαθμό την τελική κατάταξη στην κορυφή του ενιαίου ομίλου.

Το σύστημα διεξαγωγής της League Phase

Η League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας περιλαμβάνει συνολικά 16 ομάδες. Από αυτές, οι 11 προέρχονται από τα προκριματικά στάδια, ενώ οι υπόλοιπες 5 είναι ομάδες που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όλες αυτές οι ομάδες έχουν ενταχθεί σε έναν ενιαίο πίνακα κατάταξης.

Η κατάταξη των ομάδων σε 4 γκρουπ δυναμικότητας έγινε με βάση τη βαθμολογική τους θέση την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Σύμφωνα με το σύστημα διεξαγωγής, οι τέσσερις πρώτες ομάδες του ενιαίου πίνακα κατάταξης θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5 έως 12 θα λάβουν μέρος σε αγώνες playoffs, διεκδικώντας τα τέσσερα εναπομείναντα εισιτήρια για τους «8» του Κυπέλλου. Αντίθετα, οι τέσσερις τελευταίες ομάδες της κατάταξης δεν θα συνεχίσουν τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση.

Οι φάσεις των νοκ άουτ

Μετά την ολοκλήρωση της League Phase και την πρόκριση των οκτώ ομάδων, η διοργάνωση περνάει στις φάσεις των νοκ άουτ. Στην προημιτελική φάση, οι αγώνες θα είναι μονοί. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, δεν προβλέπεται παράταση, αλλά η πρόκριση θα κριθεί άμεσα.

Στη συνέχεια, στα ημιτελικά, οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σε διπλούς αγώνες. Εάν το συνολικό σκορ μετά και τα δύο παιχνίδια είναι ισόπαλο, τότε θα προβλεφθεί παράταση για την ανάδειξη του νικητή. Ο τελικός του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έχει οριστεί να διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ). Ο τελικός θα είναι μονός αγώνας και, σε περίπτωση ισοπαλίας, θα ακολουθήσει παράταση για να αναδειχθεί ο Κυπελλούχος.

Με πληροφορίες από: sport24.gr