Παπαδόπουλος: «Η Μαρκό θα είναι Superleague σε 2-3 χρόνια»

Ο Σούλης Παπαδόπουλος, ο πολύπειρος προπονητής της Μαρκό, προέβη σε δηλώσεις μετά τον αγώνα, αναφερόμενος στην πορεία της ομάδας του και εκφράζοντας την εκτίμησή του στον κόσμο του Άρη. Μίλησε για τη δουλειά που συντελείται στη Μαρκό, τους στόχους της για το μέλλον και την κατάσταση του Άρη, τονίζοντας τη σημασία της σταθερής ανάπτυξης και της υγείας ενός συλλόγου.

Ευχαριστίες και ο σεβασμός στον κόσμο του Άρη

Στην αρχή της συνέντευξης Τύπου, ο Σούλης Παπαδόπουλος θέλησε να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τους φιλάθλους του Άρη. «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του Άρη ο οποίος μου δείχνει σεβασμό. Κι εγώ έχω μεγάλο σεβασμό για τον κόσμο του Άρη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της Μαρκό.

Ο προπονητής αναγνώρισε την ιδιαιτερότητα του αγώνα, σημειώνοντας ότι η ομάδα του αντιμετώπιζε μια μεγάλη ομάδα, τον Άρη, που προερχόταν από δύσκολα αποτελέσματα και είχε άγχος. Η αναμέτρηση αποτέλεσε μια ευκαιρία για τη Μαρκό να δείξει τις δυνατότητές της.

Η φιλοσοφία και το βάθος του ρόστερ της Μαρκό

Ο Παπαδόπουλος υπογράμμισε τη φιλοσοφία της Μαρκό, δηλώνοντας: «Θέλουμε μέσα από αυτά τα παιχνίδια να δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε μια ομάδα η οποία θα ανέβει ψηλά αλλά με σταθερά βήματα». Εξήγησε ότι η άνοδος πρέπει να βασίζεται σε στέρεες βάσεις, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος «ζάλης» και πτώσης, εκτός κι αν υπάρχουν οι απαραίτητες βάσεις.

Αναφέρθηκε επίσης στο βάθος του ρόστερ, επισημαίνοντας ότι η ομάδα αγωνίστηκε με εννέα παίκτες που δεν είχαν ξεκινήσει στον προηγούμενο αγώνα με την Καλλιθέα. Αυτό, όπως είπε, απέδειξε ότι η Μαρκό διαθέτει ένα ρόστερ 22-23 ισάξιων παικτών. Ο ίδιος ήθελε να δείξει σε όλους τους παίκτες ότι τους υπολογίζει, θεωρώντας τους πιο σημαντικούς αυτούς που τελειώνουν έναν αγώνα.

Η αποτίμηση του αγώνα και οι χαμένες ευκαιρίες

Παρά την προσπάθεια που κατέβαλε η ομάδα, ο Σούλης Παπαδόπουλος εξέφρασε τη στεναχώρια του για την ήττα. «Αυτό δείξαμε αλλά χάσαμε. Κι όταν χάνεις, στεναχωριέσαι», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία του αγώνα απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Άρης.

Ο προπονητής εκτίμησε ότι η Μαρκό θα μπορούσε να είχε πάρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αναφέροντας συγκεκριμένα την ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου, καθώς και τη φάση του γκολ. Παρόλα αυτά, η προσπάθεια κρίθηκε δύσκολη απέναντι σε έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο.

Οι προβλέψεις για το μέλλον της Μαρκό και η Superleague

Ο Σούλης Παπαδόπουλος απέρριψε τον τίτλο του φαβορί για την άνοδο στη Superleague, αναφέροντας άλλες ομάδες που θεωρούνταν φαβορί, όπως ο Πανσερραϊκός, η ΑΕΛ, η Λάρισα, η οποία έχει κατακτήσει και Πρωτάθλημα, ο Πανιώνιος που είναι μεγάλη και ιστορική ομάδα, αλλά και η Νίκη Βόλου. «Για μας δεν υπήρχε ποτέ η ταμπέλα του φαβορί», τόνισε.

Παρά την τρέχουσα κατάσταση, ο προπονητής εξέφρασε την ακλόνητη πεποίθησή του για το μέλλον της ομάδας. «Είτε είμαι προπονητής της Μαρκό είτε δεν είμαι, μπορώ να σας πω ότι η Μαρκό θα είναι στη Superleague στα επόμενα 2-3 χρόνια», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι η ομάδα θα αποκτήσει δικό της γήπεδο και τις συνθήκες που πρέπει να έχει μια ομάδα στην πρώτη κατηγορία, χαρακτηρίζοντάς την «ομάδα με υγεία» και αποδίδοντας συγχαρητήρια στη διοίκηση.

Η ανάλυση για τον Άρη και η ψυχολογία της ομάδας

Αναφορικά με τον Άρη, ο Σούλης Παπαδόπουλος δήλωσε ότι παρακολουθεί την ομάδα και εκτίμησε ότι θα μπορούσε να είχε διαφορετικά αποτελέσματα. Υπενθύμισε την καλή πορεία του Άρη στο τέλος του προηγούμενου Πρωταθλήματος, έστω και σε αδιάφορα παιχνίδια, καθώς και το καλό ξεκίνημα της τρέχουσας σεζόν με δύο νίκες.

Ο προπονητής της Μαρκό σχολίασε ότι ο Άρης θα μπορούσε να είχε διαφορετικό αποτέλεσμα με την ΑΕΚ και ότι η ήττα σε ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ επηρεάζει την ψυχολογία της ομάδας. Τόνισε την ανάγκη οι ομάδες να κοιτάνε μπροστά και να μην κρίνονται μόνο από το αποτέλεσμα.

Η κρισιμότητα των επόμενων αναμετρήσεων

Ο Παπαδόπουλος υπογράμμισε τη σημασία των επόμενων αναμετρήσεων για τις μεγάλες ομάδες. «Ο Άρης θα έχει πρόβλημα αν δεν κερδίσει τον Ηρακλή το Σάββατο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες» και πως η πίεση είναι πάντα μεγάλη.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Σούλης Παπαδόπουλος επανέλαβε την αφοσίωσή του στον πρωταθλητισμό, δηλώνοντας: «Εγώ όπου πηγαίνω κάνω πρωταθλητισμό». Θύμισε ότι πέρυσι η Μαρκό τερμάτισε τρίτη και στα Playoff ήταν δεύτερη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πορεία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta