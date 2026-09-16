Η ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο «πράσινη» και «καυτή» στο ματς Κυπέλλου

Μια ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα επικράτησε στη Λεωφόρο κατά τη διάρκεια του αγώνα Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ της Κηφισιάς και του Παναθηναϊκού. Οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» έδωσαν δυναμικό παρών, ξεπερνώντας τις επτά χιλιάδες, και έντυσαν στα πράσινα τη φυσική έδρα της ομάδας τους, παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός αγωνιζόταν ως τυπικά φιλοξενούμενος. Η παρουσία τους έγινε ακόμα πιο έντονη στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με καπνογόνα και συνθήματα να κυριαρχούν.

Παρουσία φιλάθλων και «πράσινη» έδρα

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ανταποκρίθηκαν μαζικά στο κάλεσμα για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος, γεμίζοντας τη Λεωφόρο. Ο αριθμός τους ξεπέρασε τις 7.000, δημιουργώντας μια εικόνα που παρέπεμπε σε εντός έδρας παιχνίδι για τους «πράσινους». Η φυσική έδρα του Παναθηναϊκού, η Λεωφόρος, ντύθηκε στα χρώματα της ομάδας, προσδίδοντας έναν ξεχωριστό τόνο στην αναμέτρηση.

Η δυναμική αυτή παρουσία των οπαδών του «τριφυλλιού» ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οι φίλαθλοι τραγουδούσαν συνθήματα, ζεσταίνοντας την ατμόσφαιρα από νωρίς. Η εικόνα του γηπέδου με τους χιλιάδες οπαδούς να υποστηρίζουν την ομάδα τους, ακόμα και σε έναν εκτός έδρας αγώνα, ήταν χαρακτηριστική.

Η συμφωνία για την παραχώρηση της Λεωφόρου

Η δυνατότητα για τους φίλους του Παναθηναϊκού να βρεθούν σε τόσο μεγάλο αριθμό στη Λεωφόρο οφείλεται σε μια προηγούμενη συμφωνία. Η ομάδα των βορείων προαστίων, η Κηφισιά, είχε συμφωνήσει να παραχωρήσει αρκετά εισιτήρια στο «τριφύλλι». Αυτή η συμφωνία έγινε όταν πραγματοποιήθηκε το deal για την παραχώρηση της Λεωφόρου ως έδρας για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Η εν λόγω συμφωνία επέτρεψε στους οπαδούς του Παναθηναϊκού να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο γήπεδο, μετατρέποντας ουσιαστικά τον αγώνα σε μια «πράσινη» γιορτή. Η διαθεσιμότητα των εισιτηρίων ήταν καθοριστική για την προσέλευση του μεγάλου αριθμού φιλάθλων, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ομάδα τους στην ιστορική της έδρα.

Το κάλεσμα του Τζέικομπ Νίστρουπ

Η ανταπόκριση των οπαδών του Παναθηναϊκού στο κάλεσμα για μαζική παρουσία στη Λεωφόρο δεν ήταν τυχαία. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος είχε κάνει σχετική δήλωση στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τον αγώνα με τον Παναιτωλικό, είχε καλέσει τους φιλάθλους να «βάψουν πράσινη» την ιστορική τους έδρα. Οι οπαδοί του «τριφυλλιού» έδειξαν να αφουγκράζονται το κάλεσμα του προπονητή τους.

Η πρόσκληση του Νίστρουπ είχε ως στόχο να δημιουργήσει μια δυνατή ατμόσφαιρα υποστήριξης για την ομάδα, ακόμα και σε έναν αγώνα όπου τυπικά ήταν φιλοξενούμενη. Η παρουσία των φιλάθλων, όπως φάνηκε, ήταν μια άμεση απάντηση σε αυτό το κάλεσμα, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση μεταξύ της ομάδας και των οπαδών της.

Ένταση στο δεύτερο μέρος και το 0-0

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού αποφάσισαν να εντείνουν την παρουσία τους. Άναψαν καπνογόνα, δημιουργώντας μια «καυτή» ατμόσφαιρα, και φώναζαν συνθήματα με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Αυτή η κίνηση είχε ως στόχο να ζεστάνει ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα του γηπέδου, σε ένα παιχνίδι που στο πρώτο του μέρος δεν είχε προσφέρει ιδιαίτερο θέαμα.

Το σκορ στο πρώτο ημίχρονο είχε παραμείνει στο 0-0, γεγονός που δικαιολογούσε την επιθυμία για περισσότερη ένταση και παλμό από την κερκίδα. Η ενέργεια των φιλάθλων στο δεύτερο μέρος συνέβαλε στη δημιουργία μιας πιο δυναμικής εικόνας στο γήπεδο, προσπαθώντας να δώσει ώθηση στην ομάδα τους.

Ένα από τα τελευταία παιχνίδια στην ιστορική έδρα

Ο συγκεκριμένος αγώνας Κυπέλλου με την Κηφισιά είχε και μια επιπλέον σημασία για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Αναμένεται να είναι ένα από τα τελευταία παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα στην ιστορική της έδρα, τη Λεωφόρο, έστω και ως τυπικά φιλοξενούμενη. Αυτό το στοιχείο προσέδωσε έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στην αναμέτρηση και στην παρουσία των οπαδών.

Η ευκαιρία να βρεθούν ξανά μαζικά στη Λεωφόρο, σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια πριν από πιθανές αλλαγές, κινητοποίησε τους φιλάθλους. Η επιθυμία να αποχαιρετήσουν με τον δικό τους τρόπο την ιστορική έδρα, έστω και υπό αυτές τις συνθήκες, ήταν ένας επιπλέον λόγος για την εντυπωσιακή τους προσέλευση και τη δημιουργία της θερμής ατμόσφαιρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta