Οι βασικοί πυλώνες της απολογιστικής συνέντευξης του Βαγγέλη Λιόλιου

Ολοκληρώθηκε η απολογιστική και προγραμματική συνέντευξη του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, η οποία δόθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου ενώπιον επιλεγμένων δημοσιογράφων. Κατά τη διάρκεια της εκτενούς συζήτησης, ο κ. Λιόλιος αναφέρθηκε στο έργο που έχει επιτελεστεί από την ΕΟΚ μέχρι σήμερα, καθώς και στα σχέδια για την επόμενη περίοδο. Η τοποθέτησή του κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ, από τη δομή της Ομοσπονδίας μέχρι ειδικά ζητήματα όπως η διαιτησία και η Εθνική Ομάδα.

Το έργο της ΕΟΚ και οι μελλοντικοί στόχοι

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στο κριτήριο επιλογής του συγκεκριμένου αριθμού δημοσιογράφων που παραβρέθηκαν στη συνέντευξη. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους στόχους που είχε θέσει η διοίκηση από την αρχή της θητείας της, καθώς και στα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι την παρούσα στιγμή.

Σε πρώτο πλάνο τέθηκε η ανάπτυξη της Ομοσπονδίας τόσο στον τρόπο δομής όσο και στη λειτουργία της. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τα έσοδα και τα έξοδα της ΕΟΚ. Έμφαση δόθηκε επίσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ομοσπονδίας, ως βασικό στοιχείο της σύγχρονης εποχής.

Η εξέλιξη του μπάσκετ γυναικών και το ζήτημα της διαιτησίας

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε για την εξέλιξη του μπάσκετ Γυναικών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάπτυξής του. Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν έντονα τη συζήτηση ήταν το ζήτημα της διαιτησίας, για το οποίο ο πρόεδρος της ΕΟΚ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «κάνει τζιζ».

Το θέμα της διαιτησίας πήρε μεγάλη έκταση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στα μηνύματα (sms) που είχαν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούσαν την επικοινωνία του με τον πρώην προπονητή του Προμηθέα, Ηλία Παπαθεοδώρου.

Η προηγούμενη ιδιότητα και η αντιμετώπιση της κριτικής

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ιδιότητά του ως πρόεδρος του Προμηθέα, εξηγώντας πως, παρότι είχε το δικαίωμα να συνεχίσει να βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση, αποφάσισε να μην το κάνει. Ρωτήθηκε επίσης πώς θα μπορούσε να λυθεί το εμπόδιο που είχε προκύψει από αυτή τη σύνδεση.

Ο κ. Λιόλιος τοποθετήθηκε για το σκεπτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και αν σκοπεύει να κινηθεί νομικά. Παράλληλα, μίλησε για την έντονη κριτική που δέχεται λόγω του ρόλου του, αλλά και για το μεγαλύτερο λάθος του. Ήταν χείμαρρος στην απάντησή του στην ερώτηση περί διχασμού της παρουσίας του στο ελληνικό μπάσκετ και της αντιμετώπισής του σε αυτή την κριτική, ενώ τοποθετήθηκε και για το πώς θα μπορούσε να ξεπεραστεί η όποια αντιπαράθεση είχε προκύψει λόγω της προηγούμενης σύνδεσής του με τον Προμηθέα.

Εθνική Ομάδα και ανάπτυξη του αθλήματος σε όλη τη χώρα

Φυσικά, από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείπει ερώτηση για το ζήτημα του Γιάννη Αντετοκούνμπο γύρω από την παρουσία του στην Εθνική Ομάδα. Ο Βαγγέλης Λιόλιος αποκάλυψε ότι η ΕΟΚ πληρώνει την ασφάλειά του. Επίσης, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Βασίλη Σπανούλη, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα του προπονητή της Εθνικής Γυναικών.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ τοποθετήθηκε γύρω από την ανάπτυξη του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, αναφερόμενος ειδικότερα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ολοκληρώνοντας την απολογιστική του συνέντευξη, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο καίριο ζήτημα της αντιπαλότητας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολούν το ελληνικό μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta