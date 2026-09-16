Ο Ουναϊ και η ιδιαίτερη επιστροφή του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο

Ο Αζεντίν Ουναϊ, ο Μαροκινός άσος του Παναθηναϊκού, εξέφρασε την αντίδρασή του μέσω ανάρτησης στο Instagram για την επικείμενη επιστροφή της ομάδας στην ιστορική της έδρα, τη Λεωφόρο. Το «τριφύλλι» πρόκειται να αγωνιστεί στο συγκεκριμένο γήπεδο ως φιλοξενούμενο, αντιμετωπίζοντας την Κηφισιά για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Ο Ουναϊ, ο οποίος βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας, αλλά όχι στην αρχική ενδεκάδα, μοιράστηκε ένα «στόρι» που αναφερόταν στο γεγονός, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη διάσταση στην αναμέτρηση.

Η ανάρτηση του Ουναϊ στο Instagram

Ο Αζεντίν Ουναϊ επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει τα συναισθήματά του σχετικά με την επιστροφή του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Συγκεκριμένα, δημιούργησε ένα «στόρι» στο Instagram, το οποίο τράβηξε την προσοχή των φιλάθλων και των μέσων ενημέρωσης.

Στην ανάρτησή του, ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής έγραψε τη λέξη «σπίτι» στην τοποθεσία της Λεωφόρου, υπογραμμίζοντας τη συναισθηματική του σύνδεση με τον χώρο. Επιπλέον, ως φόντο είχε επιλέξει το πέταλο της θύρας 13, ένα σημείο με ιδιαίτερη συμβολική σημασία για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ολοκλήρωσε την ανάρτηση προσθέτοντας ένα τριφύλλι και μία πράσινη καρδιά, σύμβολα που παραπέμπουν άμεσα στην ομάδα του και τα χρώματά της.

Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στην ιστορική έδρα

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη Λεωφόρο για μια αναμέτρηση που έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της ομάδας στην ιστορική της έδρα. Το «τριφύλλι» θα αγωνιστεί στο γήπεδο αυτό, το οποίο αποτελεί το παραδοσιακό του «σπίτι», αν και αυτή τη φορά θα έχει την ιδιότητα του φιλοξενούμενου.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κόντρα στην Κηφισιά και εντάσσεται στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η παρουσία του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, ακόμη και με την ιδιότητα του φιλοξενούμενου, αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την ομάδα και τους υποστηρικτές της, καθώς συνδέεται άμεσα με την πλούσια ιστορία του συλλόγου στο συγκεκριμένο γήπεδο και τις μνήμες που αυτό φέρει.

Η ιδιαιτερότητα για τον Μαροκινό άσο

Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο που προκύπτει από αυτή την επιστροφή είναι ότι ο Αζεντίν Ουναϊ δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στη Λεωφόρο ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Αυτή η αναμέτρηση θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί στο γήπεδο φορώντας τη φανέλα των «πρασίνων», αν και δεν θα ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα.

Η απουσία του από αγώνες του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο οφείλεται στο γεγονός ότι τη σεζόν 2024-25, όταν έπαιξε για πρώτη φορά με τους «πράσινους», η ομάδα είχε ως έδρα το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ). Ως εκ τούτου, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού δεν τον έχουν δει να αγωνίζεται στο ιστορικό τους γήπεδο με τα χρώματα της αγαπημένης τους ομάδας.

Η προηγούμενη παρουσία του Ουναϊ στη Λεωφόρο

Παρόλο που ο Αζεντίν Ουναϊ δεν έχει αγωνιστεί ποτέ ως παίκτης του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, έχει βρεθεί στο ιστορικό «σπίτι» του συλλόγου, αλλά με την ιδιότητα του αντιπάλου. Αυτό συνέβη σε ένα παιχνίδι των προκριματικών του Champions League, όπου είχε ενεργό ρόλο.

Στον συγκεκριμένο αγώνα, ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει της Μαρσέιγ με σκορ 1-0, σε μια αναμέτρηση που είχε διεξαχθεί με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της ελληνικής ομάδας. Ο Ουναϊ είχε ξεκινήσει ως βασικός στην ενδεκάδα της αντίπαλης ομάδας και είχε αντικατασταθεί στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης, έχοντας προηγουμένως διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta