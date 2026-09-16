Κωνσταντίνος Καρέτσας: Επέστρεψε στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ, οκτώ ημέρες μετά την περιπέτεια υγείας που είχε προκαλέσει ανησυχία στο επίσημο ντεμπούτο του στο Champions League. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής συμμετείχε το μεσημέρι της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, σε κανονικούς ρυθμούς στο πρόγραμμα της γερμανικής ομάδας. Η εξέλιξη αυτή φέρνει ανακούφιση και τον καθιστά διαθέσιμο για τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η περιπέτεια υγείας του 18χρονου

Ο 18χρονος Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε βιώσει μια ανησυχητική στιγμή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με τη Βιγιάρεαλ, στο πλαίσιο του Champions League. Σε εκείνον τον αγώνα, ο νεαρός ποδοσφαιριστής πραγματοποιούσε το επίσημο ντεμπούτο του στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστούσε το περιστατικό ακόμα πιο έντονο.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Καρέτσας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, προκαλώντας την ανησυχία όλων των παρευρισκομένων. Αμέσως μετά την αποχώρησή του, ο ποδοσφαιριστής διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων για να διαπιστωθεί η αιτία της αδιαθεσίας του.

Η γερμανική ομάδα, Μπορούσια Ντόρτμουντ, δεν έχει γνωστοποιήσει επίσημα τα ακριβή αίτια του περιστατικού. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν προκύψει, η αδιαθεσία που αισθάνθηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποδίδεται σε αφυδάτωση, μια κατάσταση που, αν και μη σοβαρή, απαιτούσε άμεση ιατρική φροντίδα και προκάλεσε εύλογη ανησυχία.

Η επιστροφή στις προπονήσεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ

Οκτώ ημέρες μετά το περιστατικό που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε στην αγωνιστική δράση. Η επιστροφή του στις προπονήσεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ έγινε σταδιακά και με προσοχή, όπως φάνηκε από την πορεία της αποκατάστασής του.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε ξεκινήσει με ατομικές προπονήσεις στις αρχές της εβδομάδας, ακολουθώντας ένα ειδικό πρόγραμμα. Στη συνέχεια, το μεσημέρι της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, ο Καρέτσας ενσωματώθηκε πλήρως στο ομαδικό πρόγραμμα προπόνησης της Ντόρτμουντ, συμμετέχοντας σε κανονικούς ρυθμούς με τους συμπαίκτες του. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την πλήρη ανάκαμψή του και την ετοιμότητά του να επιστρέψει στους αγώνες.

Ανακούφιση σε Βεστφαλία και Εθνική Ελλάδας

Η είδηση της πλήρους επιστροφής του Κωνσταντίνου Καρέτσα στις προπονήσεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ έγινε δεκτή με μεγάλη ανακούφιση από όλες τις πλευρές. Τόσο οι άνθρωποι των Βεστφαλών, δηλαδή η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο της γερμανικής ομάδας, όσο και η Εθνική Ελλάδας παρακολουθούσαν στενά την πορεία της υγείας του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Η ανησυχία ήταν έκδηλη, δεδομένης της φύσης του περιστατικού και της ηλικίας του Καρέτσα. Η επιτυχής επάνοδός του σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης διαλύει τις όποιες αμφιβολίες και επιβεβαιώνει ότι ο ποδοσφαιριστής είναι πλέον υγιής και έτοιμος να προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του τόσο στον σύλλογό του όσο και στην εθνική ομάδα.

Διαθέσιμος για τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις

Μετά την επιστροφή του στις προπονήσεις, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναμένεται να είναι άμεσα διαθέσιμος για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, όλα δείχνουν ότι θα συμπεριληφθεί στην αποστολή του προπονητή Νίκο Κόβατς για την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Στουγκάρδη. Ο αγώνας αυτός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Πέραν των συλλογικών του υποχρεώσεων, ο Καρέτσας θα βρίσκεται κανονικά και στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προπονητή της Εθνικής Ελλάδας. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αναμένεται να συμμετάσχει στις προσεχείς υποχρεώσεις της «γαλανόλευκης» στο Nations League. Οι αγώνες αυτοί περιλαμβάνουν αναμετρήσεις απέναντι σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, όπου η παρουσία του Καρέτσα θα είναι σημαντική για την ελληνική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis