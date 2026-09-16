Ο Σομποσλάι αποθέωσε τον ελληνοκύπριο επιθετικό Λιούις Κούμας μετά τη νίκη της Λίβερπουλ

Ο Ντομινίκ Σομποσλάι, αρχηγός της Λίβερπουλ, απέδωσε τα εύσημα στον ελληνοκύπριο επιθετικό Λιούις Κούμας, ο οποίος αγωνίστηκε ως βασικός στην πρόσφατη αναμέτρηση της ομάδας. Η Λίβερπουλ υποδέχθηκε την Τότεναμ χθες, στις 15 Σεπτεμβρίου, στο γήπεδο «Άνφιλντ», στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του EFL Cup. Οι «reds» κατάφεραν να επικρατήσουν με σκορ 3-1.

Η εμφάνιση του Λιούις Κούμας

Ο Λιούις Κούμας, ο 20χρονος επιθετικός ελληνοκυπριακής καταγωγής, ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση του Κυπέλλου. Η παρουσία του στο αρχικό σχήμα έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στον αγώνα, φέρνοντας ένα «άρωμα Ελλάδας» στο «Άνφιλντ», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας δεν ήταν στην αποστολή της ομάδας για αυτόν τον συγκεκριμένο αγώνα.

Η συμμετοχή του νεαρού φορ από την αρχή του παιχνιδιού τράβηξε τα βλέμματα, με τον αρχηγό της ομάδας να εκφράζει δημόσια τον θαυμασμό του για την απόδοσή του. Ο Κούμας, με την καταγωγή του, αποτελεί ένα ξεχωριστό στοιχείο στην ομάδα της Λίβερπουλ.

Οι δηλώσεις του Ντομινίκ Σομποσλάι

Ο Ντομινίκ Σομποσλάι, ο Ούγγρος μέσος και αρχηγός της Λίβερπουλ, αποθέωσε τον Λιούις Κούμας για την εμφάνισή του. Στις δηλώσεις του μετά τη νίκη στο «Άνφιλντ», ο Σομποσλάι δεν περιορίστηκε μόνο στον Κούμας, αλλά επαίνεσε και τον έτερο νεαρό επιθετικό, Τζέιμς ΜακΚόνελ, για την εξαιρετική τους παρουσία στον αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός των «reds» δήλωσε: «Και οι δύο έκαναν πολύ καλή δουλειά. Ο Κούμας με το timing του και ο ΜακΚόνελ με την ικανότητά του στο τρέξιμο. Και οι δύο αξίζουν να παίξουν. Και οι δύο έπαιξαν πολύ καλά.»

Ο «ευχάριστος πονοκέφαλος» του προπονητή

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των δύο νεαρών παικτών, Λιούις Κούμας και Τζέιμς ΜακΚόνελ, αναμένεται να δημιουργήσουν έναν «ευχάριστο πονοκέφαλο» στον προπονητή του συλλόγου, Άντονι Ιραόλα. Ο Ντομινίκ Σομποσλάι τόνισε πως η απόδοση των δύο παικτών θα καταστήσει την επιλογή του αρχικού σχήματος ακόμα πιο δύσκολη για τον τεχνικό της ομάδας.

Ο Ούγγρος μέσος συμπλήρωσε τις δηλώσεις του λέγοντας: «Και τώρα θα κάνουν την κατάσταση πολύ δύσκολη για τον προπονητή μας.» Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το βάθος του ρόστερ και την ποιότητα των νεαρών παικτών που διαθέτει η Λίβερπουλ, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στον προπονητή.

Η αναμέτρηση του EFL Cup

Η αναμέτρηση μεταξύ Λίβερπουλ και Τότεναμ διεξήχθη χθες, 15 Σεπτεμβρίου, στο ιστορικό γήπεδο «Άνφιλντ». Ο αγώνας εντασσόταν στον τρίτο γύρο του EFL Cup, ενός σημαντικού θεσμού του αγγλικού ποδοσφαίρου. Οι «reds» κατάφεραν να πάρουν μια σημαντική νίκη με σκορ 3-1, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η νίκη αυτή, σε συνδυασμό με τις καλές εμφανίσεις των νεαρών παικτών, δίνει ώθηση στην ομάδα και ενισχύει την αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών. Η Λίβερπουλ συνεχίζει την πορεία της στο EFL Cup, με τους νεαρούς της παίκτες να δείχνουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta