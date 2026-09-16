Ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τη Νίκη Βόλου με 3-0 στο κύπελλο Ελλάδας

Ο Αστέρας Τρίπολης σημείωσε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας της Νίκης Βόλου με 3-0, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει στους Αρκάδες το πρώτο τους τρίποντο στη διοργάνωση και τους φέρνει πιο κοντά στην εξασφάλιση μιας θέσης για την επόμενη φάση των νοκ άουτ. Για τη Νίκη Βόλου, η αναμέτρηση αυτή σηματοδότησε τη δεύτερη ήττα της στο Κύπελλο, καθιστώντας δύσκολη την πορεία της προς την πρόκριση.

Η εξέλιξη του αγώνα και το πρώτο ημίχρονο

Οι Αρκάδες, που αγωνίζονται ως Αστέρας AKTOR, έφτασαν στην πρώτη τους νίκη στην τρέχουσα σεζόν, λίγες μέρες μετά την ισοπαλία τους με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Παρά την ανωτερότητά τους από το πρώτο μέρος, ο τερματοφύλακας της Νίκης Βόλου, Τσέλιος, βρισκόταν σε καλή μέρα, κρατώντας το μηδέν στην εστία του.

Η Νίκη Βόλου, ομάδα της Super League 2, έμεινε στο μηδέν στην αναμέτρηση.

Το άνοιγμα του σκορ και το αυτογκόλ

Το σκορ άνοιξε στο 50ό λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Πέρεθ, κινούμενος από τα δεξιά, πραγματοποίησε ένα γύρισμα της μπάλας προς την περιοχή.

Άθελά του, ο Πασαλίδης της Νίκης Βόλου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 1-0 υπέρ του Αστέρα Τρίπολης.

Το πέναλτι του Ρικαρντίνιο και το 2-0

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 55ο λεπτό, ο Αστέρας Τρίπολης διπλασίασε το προβάδισμά του.

Ο Μέντεθ ανατράπηκε εντός της περιοχής από τον Πολέτο, με αποτέλεσμα να υποδειχθεί πέναλτι.

Ο Ρικαρντίνιο ανέλαβε την εκτέλεση από το σημείο του πέναλτι και ευστόχησε, κάνοντας το 2-0 για τους φιλοξενούμενους στη Θεσσαλία.

Το «κερασάκι» του Παπακανέλλου

Το τρίτο και τελευταίο γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 67ο λεπτό από τον Παπακανέλλο.

Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων εξτρέμ πραγματοποίησε μια τρομερή ατομική ενέργεια.

Με ένα ωραίο σλάλομ μέσα στην περιοχή, απέφυγε δύο αντιπάλους και πλάσαρε ιδανικά, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Βαθμολογική θέση και συνέχεια

Με αυτή τη νίκη, οι Αρκάδες έφτασαν τους 4 βαθμούς στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, έχοντας δώσει δύο ματς.

Πλέον, βρίσκονται κοντά στην κατάληψη μίας από τις δώδεκα θέσεις που εξασφαλίζουν την πρόκριση στα νοκ άουτ του θεσμού.

Αντιθέτως, η Νίκη Βόλου με τη δεύτερη ήττα της βρίσκεται σε δύσκολη θέση όσον αφορά το κυνήγι της πρόκρισης.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για τη Νίκη Βόλου αγωνίστηκαν οι: Τσέλιος, Πανικίδης (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 70′ από τον Κιβρακίδη), Μακρυγιάννης, Τζανετόπουλος (που έδωσε τη θέση του στον Βαφέα στο 46′), Πασαλίδης, Χάμοντ, Σαλαμούρας (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 61′ από τον Πλέγα), Πολέτο, Παμλίδης, Φερνάντεθ (που αντικαταστάθηκε στο 70′ από τον Λίγδα), και Μάντζης (ο οποίος έδωσε τη θέση του στον Λουκίνα στο 61′).

Την ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης αποτελούσαν οι: Κακαδιάρης, Μέντες (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 70′ από τον Τερεζίου), Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Σίλβα, Καλτσάς, Μπουζούκης (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 76′ από τον Ζόγκου), Εντερ (που έδωσε τη θέση του στον Τσίκο στο 61′), Πέρεθ, Παπακανέλλος (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 70′ από τον Ορόθκο), και Ρικαρντίνιο (που έδωσε τη θέση του στον Γκιτέρσο στο 65′).

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta