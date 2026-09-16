Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την προαγορά εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο

Η ΠΑΕ ΑΕΚ προχώρησε σε ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας προαγοράς εισιτηρίων για την επικείμενη αναμέτρηση της ομάδας με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Λονδίνο, στο γήπεδο Στάμφορντ Μπριτζ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η Ένωση αναμένεται να έχει στο πλευρό της σημαντικό αριθμό φιλάθλων σε αυτή την εκτός έδρας αναμέτρηση.

Έναρξη προαγοράς και λεπτομέρειες αγώνα

Η διαδικασία προαγοράς των εισιτηρίων για τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ έχει ήδη ξεκινήσει, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μέρος της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, ενός θεσμού όπου η ελληνική ομάδα συμμετέχει με φιλοδοξίες. Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τη θέση τους στις εξέδρες του ιστορικού γηπέδου.

Ο αγώνας έχει οριστεί να διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Η ώρα έναρξης της αναμέτρησης είναι στις 22:00 ώρα Ελλάδας, ενώ για τους φιλάθλους που θα βρίσκονται στο Λονδίνο, η τοπική ώρα έναρξης είναι 20:00. Η ουκρανική ομάδα θα υποδεχθεί την ΑΕΚ σε αγγλικό έδαφος, στο Στάμφορντ Μπριτζ, ένα από τα πιο γνωστά γήπεδα της Ευρώπης.

Ο τόπος διεξαγωγής και η αναμενόμενη παρουσία φιλάθλων

Το Στάμφορντ Μπριτζ, έδρα γνωστής αγγλικής ομάδας, θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση μεταξύ της ΑΕΚ και της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η επιλογή του Λονδίνου ως τόπου διεξαγωγής του αγώνα δίνει την ευκαιρία σε πολλούς Έλληνες που διαμένουν στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και σε αυτούς που θα ταξιδέψουν από την Ελλάδα, να παρακολουθήσουν την ομάδα τους. Η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει εκφράσει την προσδοκία ότι θα έχει αρκετό κόσμο στο πλευρό της, προσφέροντας σημαντική υποστήριξη στους ποδοσφαιριστές.

Η παρουσία των κιτρινόμαυρων φιλάθλων αναμένεται να είναι δυναμική, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θα θυμίζει εντός έδρας αγώνα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για εκτός έδρας αναμέτρηση. Η υποστήριξη αυτή θεωρείται σημαντική για την ομάδα, καθώς θα αγωνιστεί σε ένα ουδέτερο, αλλά ιστορικό γήπεδο, μακριά από την φυσική της έδρα.

Κόστος εισιτηρίων και διαδικασία προμήθειας

Η τιμή των εισιτηρίων για τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ έχει καθοριστεί στα 50 ευρώ. Αυτή η τιμή αφορά όλα τα εισιτήρια που είναι διαθέσιμα μέσω της διαδικασίας προαγοράς. Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση καλούνται να ολοκληρώσουν την αγορά τους μέσω της επίσημης πλατφόρμας που έχει ανακοινώσει η ΠΑΕ.

Για την προμήθεια των εισιτηρίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν τον ειδικό σύνδεσμο που έχει δοθεί από την ΠΑΕ ΑΕΚ. Η διαδικασία είναι απλή και απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση της προαγοράς. Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, οι φίλαθλοι θα λάβουν το εισιτήριό τους σε μεταγενέστερο χρόνο.

Παραλαβή εισιτηρίων και οδηγίες εισόδου

Ένα σημαντικό σημείο που ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ΑΕΚ αφορά την παραλαβή των εισιτηρίων. Οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την προαγορά δεν θα λάβουν άμεσα το φυσικό ή ηλεκτρονικό τους εισιτήριο. Αντιθέτως, η παραλαβή των εισιτηρίων θα γίνει σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή μετά την αρχική αγορά.

Μαζί με την παραλαβή του εισιτηρίου, οι φίλαθλοι θα λάβουν και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την είσοδό τους στο γήπεδο. Αυτές οι οδηγίες είναι κρίσιμες για την ομαλή πρόσβαση στις εξέδρες του Στάμφορντ Μπριτζ και την αποφυγή τυχόν προβλημάτων. Η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει προβλέψει να ενημερώσει πλήρως τους κατόχους εισιτηρίων για όλα τα απαραίτητα βήματα πριν την ημέρα του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta