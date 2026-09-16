Ο Βαγγέλης Λιόλιος τοποθετήθηκε για τη διαιτησία, τα μηνύματα και το πλάνο της ΕΟΚ

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, παραχώρησε απολογιστική συνέντευξη την Τετάρτη (16/09) στο επίσημο κανάλι της Ομοσπονδίας. Κατά τη διάρκεια αυτής, ο κ. Λιόλιος τοποθετήθηκε για σημαντικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει το ελληνικό μπάσκετ το τελευταίο διάστημα, συμπεριλαμβανομένου του θέματος της διαιτησίας. Επίσης, αναφέρθηκε στα μηνύματα που είχαν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούσαν την επικοινωνία του με τον πρώην προπονητή του Προμηθέα, ενώ παράλληλα σκιαγράφησε το πλάνο του για το μέλλον της ΕΟΚ.

Η απολογιστική συνέντευξη και τα θέματα που απασχόλησαν

Στο πλαίσιο της απολογιστικής του συνέντευξης, ο Βαγγέλης Λιόλιος αναφέρθηκε εκτενώς στα ζητήματα που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του ελληνικού μπάσκετ. Η συνέντευξη δόθηκε την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, μέσα από το επίσημο κανάλι της Ομοσπονδίας, προσφέροντας την ευκαιρία στον πρόεδρο να εκθέσει τις θέσεις του.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, ο κ. Λιόλιος πήρε θέση για το ζήτημα της διαιτησίας, ένα θέμα που συχνά προκαλεί συζητήσεις στον χώρο του αθλήματος. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα μηνύματα που είχαν γίνει γνωστά στο ευρύ κοινό και αφορούσαν την επικοινωνία του με τον πρώην προπονητή του Προμηθέα, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

Το οκταετές πλάνο και το μέλλον στην ΕΟΚ

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ τόνισε πως ως άνθρωπος εργάζεται πάντα με ένα συγκεκριμένο πλάνο. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του, είχε θέσει ένα οκταετές πλάνο, το οποίο, όπως δήλωσε, παραμένει ως έχει αυτή τη στιγμή, εκτός αν προκύψει κάποια απρόβλεπτη εξέλιξη. Διευκρίνισε πως δεν έχει σκοπό να παραμείνει στην Ομοσπονδία πέραν αυτού του χρονικού ορίζοντα, εκτός και αν οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος υπογράμμισε ότι την τελική απόφαση για το μέλλον της Ομοσπονδίας και την ηγεσία της λαμβάνουν τα σωματεία. Εξέφρασε την επιθυμία του για έναν διάδοχο που θα έχει την ίδια φιλοσοφία και κατεύθυνση, θα διαθέτει ημιεξωστρέφεια και σεβασμό στο άθλημα, και θα έχει αποδείξει την ικανότητά του να το στηρίξει. Αυτό αποτελεί, όπως είπε, το βασικό του πλάνο για την επόμενη ημέρα.

Οι προκλήσεις και το προσωπικό κόστος της αλλαγής

Ο κ. Λιόλιος δεν έκρυψε ότι υπήρξαν στιγμές που αναρωτήθηκε για την απόφασή του να αναλάβει τη θέση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κάποια στιγμή είπα που έμπλεξες». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι μπήκε σε έναν χώρο όπου θα μπορούσε να είχε μείνει στην ευχάριστη θέση, χωρίς να χρειαστεί να «κόψει τις ρίζες του δέντρου 45 ετών», κάτι που, όπως δήλωσε, δεν θα έκανε ποτέ.

Επεσήμανε ότι όταν κάποιος τα βάζει με κάτι που έχει θρέψει για τόσα χρόνια, γνωρίζει ότι θα δεχθεί και κριτική. Ξεκαθάρισε ότι αν κάνει πίσω και φύγει, δεν θα χάσει ο ίδιος, αλλά ο επόμενος, καθώς θα επικρατήσει η αντίληψη ότι το σύστημα κυριαρχεί. «Όχι, δεν κυριαρχεί», τόνισε, προσθέτοντας ότι αυτή είναι η απάντηση στην πολιτική και κοινωνική ζωή, καθώς δεν απειλούνται και εξαγοράζονται όλοι. Ο ίδιος, στα 60 του χρόνια, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς είναι αρκετά μεγάλος, κάτι που θεωρεί καλό γιατί δεν κρύβει τις αξίες του, αλλά κακό γιατί είναι «λίγο ξεροκέφαλος».

Η αφοσίωση στο μπάσκετ και η στοχοποίηση

Σχετικά με το αν θα δηλώσει υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές ή αν θα αποχωρήσει το 2029, ο πρόεδρος της ΕΟΚ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, δηλώνοντας ότι «θα φανεί στην 7ετία». Υπογράμμισε ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το μπάσκετ και το έργο που έχει δημιουργηθεί με όλους τους συνεργάτες του. Διευκρίνισε ότι το επίτευγμα στο μπάσκετ δεν είναι δικό του κατόρθωμα, αλλά αποτέλεσμα της βοήθειας που προσφέρθηκε για να έρθουν «φρέσκοι άνθρωποι» και να προχωρήσει το άθλημα.

Αυτή η «φρεσκάδα», όπως εξήγησε, συνεπάγεται και το «κόψιμο ριζών», κάτι που έχει προσωπικό κόστος. Ο κ. Λιόλιος δήλωσε ότι δεν του αρέσει να στοχοποιείται, αλλά προτιμά να δέχεται ο ίδιος την κριτική, αντί να στοχοποιούνται οι συνεργάτες του. Επανέλαβε ότι γνωρίζει τον λόγο που ήρθε στην Ομοσπονδία και αυτό θα κάνει. «Άφησα τα πάντα», είπε, αναφερόμενος στον Προμηθέα, τον οποίο χαρακτήρισε «παιδί» του, και τον άφησε για να αναλάβει τα καθήκοντά του στην ΕΟΚ, υπογραμμίζοντας το προσωπικό κόστος αυτής της απόφασης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta