Ελληνικές ομάδες ενίσχυσαν σημαντικά τα ταμεία της Σάμσουνσπορ και της Τράμπζονσπορ

Σημαντικά ποσά διοχετεύθηκαν στα ταμεία τουρκικών ποδοσφαιρικών συλλόγων από ελληνικές ομάδες, οι οποίες στράφηκαν στη γειτονική χώρα για την ενίσχυσή τους. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ απέκτησαν παίκτες από τη Σάμσουνσπορ, ενώ και η ΑΕΚ προχώρησε σε μεταγραφή από την Τράμπζονσπορ. Το συνολικό αντίτιμο για τις τουρκικές ομάδες του Πόντου ξεπέρασε τα 16 εκατομμύρια ευρώ.

Οι μεταγραφές του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει καταβάλει ένα σημαντικό ποσό για την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλματζί από τη Σάμσουνσπορ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσό αυτό ανέρχεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, άλλες πηγές τοποθετούν το ποσό στα 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας ότι για να φτάσει στα 9 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή, περιλαμβάνονται αρκετά μπόνους. Υποθέτοντας το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ, ο 28χρονος Αφρικανός φορ από το Τσαντ εντάχθηκε στο δυναμικό των «ερυθρολεύκων».

Η κίνηση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός ενίσχυσε την άμυνά του αποκτώντας τον 27χρονο Ολλανδό στόπερ Ρικ φαν Ντρόνγκελεν, επίσης από τη Σάμσουνσπορ. Για τη μεταγραφή αυτή, οι «πράσινοι» κατέβαλαν το ποσό των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Με την προσθήκη του φαν Ντρόνγκελεν, το συνολικό ποσό που έλαβαν οι Τούρκοι από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, λαμβάνοντας υπόψη την υπόθεση των 6 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μουαντιλματζί, φτάνει τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η προσθήκη του ΠΑΟΚ

Από την ίδια ομάδα, τη Σάμσουνσπορ, παίκτη απέκτησε και ο ΠΑΟΚ. Πρόκειται για τον 30χρονο επιθετικό Σερίφ Εντιαγέ, ο οποίος είναι Σενεγαλέζος. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» φέρεται να έδωσε ένα ποσό της τάξης των 500.000 ευρώ για να τον κάνει δικό του.

Παράλληλα, οι Τούρκοι έχουν τονίσει ότι η οψιόν αγοράς του παίκτη κυμαίνεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτή την προσθήκη, το συνολικό ποσό που εισέρρευσε στα ταμεία της Σάμσουνσπορ από τις τρεις ελληνικές ομάδες φτάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ, με αυξητικές τάσεις.

Το συνολικό αντίτιμο για τη Σάμσουνσπορ

Η τουρκική ομάδα της Σαμψούντας θα βάλει στα ταμεία της πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ, αποκλειστικά από την παραχώρηση των τριών παικτών σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Όλα αυτά τα χρήματα προέρχονται μόνο από ελληνικούς συλλόγους.

Η Σάμσουνσπορ τερμάτισε πέρσι στην 7η θέση του τουρκικού πρωταθλήματος, συγκεντρώνοντας 51 βαθμούς. Βρέθηκε 26 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Γαλατάσαραϊ και 6 βαθμούς πίσω από τη Μπασάκσεχιρ, η οποία τερμάτισε πέμπτη και εξασφάλισε ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Η μεταγραφή της ΑΕΚ και το ευρύτερο ποσό

Εκτός από τις μεταγραφές από τη Σάμσουνσπορ, και η ΑΕΚ απέκτησε παίκτη από την Τραπεζούντα. Για τον διεθνή Ουκρανό εξτρέμ Ζούμπκοφ, η «Ένωση» κατέβαλε στην Τράμπζονσπορ 4 εκατομμύρια ευρώ, στα οποία προστίθενται και 500.000 ευρώ σε μπόνους.

Συνολικά, οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές ομάδες έδωσαν φέτος σε συλλόγους του Πόντου, συγκεκριμένα στη Σάμσουνσπορ και την Τράμπζονσπορ, τουλάχιστον 16 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυσή τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta