Πρώτη επαφή της ΑΕΚ με τον Τομά Ερτέλ σε θετικό κλίμα – Ακυρώθηκε η συμμετοχή στο τουρνουά «Ν. Φάσουρας»

Η ΑΕΚ προχώρησε σε επικοινωνία με τον Τομά Ερτέλ την Τρίτη (15/9), ένα γεγονός που κρίνεται ως σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να πειστεί ο Γάλλος πόιντ γκαρντ να ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας. Την ίδια περίοδο, η «Ένωση» αναγκάστηκε να ακυρώσει τη συμμετοχή της στο τουρνουά «Ν. Φάσουρας» που διοργανώνεται από το Περιστέρι, εξαιτίας των εκτεταμένων προβλημάτων τραυματισμών και γαστρεντερίτιδας που έχουν θέσει εκτός έντεκα παίκτες του ρόστερ.

Η κίνηση για τον Τομά Ερτέλ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΕΚ ήρθε σε επαφή με τον Τομά Ερτέλ την Τρίτη (15/9), πραγματοποιώντας ένα πολύ σημαντικό βήμα όσον αφορά την προοπτική απόκτησής του. Ο Ντράγκαν Σάκοτα επιθυμεί διακαώς τον Γάλλο πόιντ γκαρντ, τον οποίο είχε και πέρσι ψηλά στη λίστα του, αλλά δεν είχε καταφέρει να τον αποκτήσει. Μάλιστα, πρόσφατα είχε γίνει και μια διερευνητική επαφή με τον παίκτη.

Η δεδομένη ανάγκη για ενίσχυση στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας, ειδικά στο κομμάτι της οργάνωσης του παιχνιδιού, ώθησε τους «κιτρινόμαυρους» να κινηθούν γρήγορα. Η ΑΕΚ ήρθε σε απευθείας επαφή με τον παίκτη, αναλύοντάς του λεπτομερώς το πλάνο και τους στόχους της ομάδας.

Το πλάνο της ΑΕΚ και η θετική ανταπόκριση

Ο Τομά Ερτέλ, σύμφωνα με πληροφορίες, βλέπει πολύ θετικά την προοπτική της ΑΕΚ. Η ομάδα του δίνει κίνητρο και έχει υψηλούς στόχους, μεταξύ των οποίων και την κατάκτηση του Basketball Champions League. Εκτιμάται ότι έχει διανυθεί ένα σημαντικό μέρος για την υλοποίηση της συμφωνίας, κάτι που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία στις τάξεις της «Ένωσης».

Η θετική στάση του Γάλλου διεθνή πόιντ γκαρντ απέναντι στην προοπτική μετακίνησής του στην ΑΕΚ αποτελεί ένα καθοριστικό στοιχείο για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Η ομάδα παρουσίασε ένα ελκυστικό πλάνο που φαίνεται να κερδίζει το ενδιαφέρον του έμπειρου παίκτη.

Το οικονομικό σκέλος και η αισιοδοξία

Παρόλα αυτά, θα πρέπει να συζητηθεί το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, καθώς και διάφορα διαδικαστικά ζητήματα που απαιτούν διευθέτηση. Ωστόσο, από τη στιγμή που ο Τομά Ερτέλ βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην ΑΕΚ, υπάρχει ήδη μια συγκρατημένη αισιοδοξία στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ αναμένεται να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση των εκκρεμοτήτων, με την πεποίθηση ότι η θετική διάθεση του παίκτη θα συμβάλει στην επιτυχή έκβαση των συζητήσεων.

Ακύρωση συμμετοχής στο τουρνουά «Ν. Φάσουρας»

Στο μεταξύ, η ΑΕΚ έλαβε την απόφαση να ακυρώσει τη συμμετοχή της στο 7ο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας». Το τουρνουά επρόκειτο να διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και διοργανώνεται από το Περιστέρι. Η απόφαση αυτή προέκυψε λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ομάδα με τις απουσίες.

Οι πολλές ελλείψεις στο ρόστερ δυσκολεύουν ακόμη και την καθημερινή προπόνηση, καθιστώντας αδύνατη την επαρκή προετοιμασία και συμμετοχή σε αγώνες. Η ακύρωση της συμμετοχής κρίθηκε ως η μόνη λογική επιλογή υπό τις παρούσες συνθήκες.

Οι λόγοι των απουσιών και η δύσκολη κατάσταση

Η «Ένωση» έχει αυτή τη στιγμή εκτός δράσης έντεκα παίκτες από το ρόστερ της. Οι απουσίες οφείλονται σε συνδυασμό τραυματισμών και κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που έχουν πλήξει την ομάδα. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα στην προετοιμασία της ΑΕΚ, καθώς το τεχνικό επιτελείο αδυνατεί να δουλέψει με πλήρες δυναμικό.

Το γεγονός αυτό οδήγησε εύλογα στην ακύρωση της συμμετοχής της ομάδας στο τουρνουά που διοργανώνει η ομάδα των «δυτικών προαστίων», καθώς δεν υπήρχε επαρκής αριθμός υγιών παικτών για να στελεχωθεί η αποστολή και να αγωνιστεί η ομάδα σε ανταγωνιστικό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta