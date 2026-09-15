Η Λανς απέλυσε τον Ντίνο Τοπμέλερ μετά από έξι αγώνες

Σε μια απόφαση που χαρακτηρίζεται πρωτόγνωρη, η Λανς ανακοίνωσε την απόλυση του προπονητή της, Ντίνο Τοπμέλερ. Η συνεργασία με τον Γερμανό τεχνικό τερματίστηκε μετά από μόλις έξι αγώνες στον πάγκο της ομάδας, με τους λόγους της απομάκρυνσής του να μην είναι αγωνιστικοί.

Η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου έγινε το απόγευμα της Τρίτης (15/9), επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που ήθελαν τις σχέσεις μεταξύ διοίκησης και προπονητή να έχουν διαταραχθεί για εξωαγωνιστικά ζητήματα. Ο Τοπμέλερ είχε διαδεχθεί το καλοκαίρι τον Πιερ Σαζ, ο οποίος είχε αποχωρήσει για την Κρίσταλ Πάλας.

Η απόφαση της Λανς και οι πρώτες επιτυχίες

Οι άνθρωποι της Λανς έφτασαν στην απόφαση να απολύσουν τον Ντίνο Τοπμέλερ μετά από μόλις έξι παιχνίδια, γεγονός που προκάλεσε ερωτηματικά στον φίλαθλο κόσμο. Ο Γερμανός τεχνικός είχε αναλάβει τα ηνία της ομάδας το καλοκαίρι, αντικαθιστώντας τον Πιερ Σαζ, ο οποίος είχε μετακινηθεί στην Κρίσταλ Πάλας.

Παρά τον σύντομο χρόνο του στον πάγκο, ο Τοπμέλερ είχε ήδη πανηγυρίσει την κατάκτηση του Σούπερ Καπ απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν. Αυτή η επιτυχία καθιστούσε σαφές ότι οι λόγοι της απομάκρυνσής του δεν σχετίζονταν με τις αγωνιστικές επιδόσεις της ομάδας, αλλά με άλλες παραμέτρους.

Το παρασκήνιο με τον βοηθό προπονητή

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται σε έναν εκ των βοηθών του Ντίνο Τοπμέλερ, τον Πορτογάλο Νέλσον Μοργκάδο. Ο Μοργκάδο φέρεται να είχε δημιουργήσει δυσαρέσκεια εντός του συλλόγου, λόγω των υψηλών απαιτήσεων που είχε από τα ντόπια μέλη του τεχνικού επιτελείου.

Αυτή η κατάσταση οδήγησε σε εισήγηση προς τη διοίκηση της Λανς για την απόλυση του Πορτογάλου βοηθού. Η δυσαρέσκεια που είχε προκληθεί από τις απαιτήσεις του Μοργκάδο από τα τοπικά στελέχη του επιτελείου ήταν ένα ζήτημα που απασχολούσε έντονα τον σύλλογο.

Η στάση του Τοπμέλερ και το αδιέξοδο

Η εισήγηση για την απομάκρυνση του Νέλσον Μοργκάδο προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ντίνο Τοπμέλερ. Ο Γερμανός τεχνικός τάχθηκε ανεπιφύλακτα υπέρ του επί σειράς ετών συνεργάτη του, δηλώνοντας την πλήρη στήριξή του.

Αυτή η στάση έφερε τη διοίκηση της Λανς σε αδιέξοδο. Αν πράγματι προχωρούσε στην απομάκρυνση του Μοργκάδο, τότε ο προπονητής είχε ξεκαθαρίσει ότι θα αποχωρούσε και ο ίδιος. Τελικά, η διοίκηση αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία με τον Τοπμέλερ και τους δύο βοηθούς του.

Η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου

Η Λανς ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ντίνο Τοπμέλερ σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού. Η απόφαση αυτή ελήφθη από κοινού, μετά από εκτενείς συζητήσεις που αφορούσαν τη λειτουργία της ομάδας, καθώς και την οργάνωση και τη λειτουργία του τεχνικού επιτελείου.

Ο σύλλογος είχε ενημερώσει τον προπονητή για την επιθυμία του να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του επιτελείου. Ωστόσο, ο Ντίνο Τοπμέλερ δεν μπόρεσε να συμφωνήσει με αυτές τις δομικές αλλαγές. Κατόπιν αυτού, η Λανς, αναλαμβάνοντας την ευθύνη, αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία όχι μόνο με τον ίδιο, αλλά και με τους δύο βοηθούς του.

Στην ανακοίνωσή της, η Λανς εξήρε την ειλικρινή ανθρωπιά και την αξιοπρέπεια που επέδειξε διαρκώς ο Ντίνο Τοπμέλερ. Επιπλέον, διευκρινίστηκε ότι ο Γερμανός τεχνικός αποδέχθηκε να παραιτηθεί από ένα σημαντικό μέρος των αποζημιώσεων που προέβλεπε το συμβόλαιό του, δείχνοντας καλή θέληση.

Ο διάδοχος στον πάγκο

Μετά την απομάκρυνση του Ντίνο Τοπμέλερ και του επιτελείου του, η Λανς κινήθηκε άμεσα για την κάλυψη του κενού στον πάγκο της ομάδας. Ο Γιανίκ Καϊζάκ θα αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα του προπονητή.

Ο Καϊζάκ θα καθίσει στον πάγκο της Λανς στην επικείμενη εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μονακό. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta