Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα της επιτροπής «Δημήτριος Βικέλας» στη ΔΕΘ

Με χαμόγελα και θερμό χειροκρότημα ολοκληρώθηκε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Οργανωτική Επιτροπή «Δημήτριος Βικέλας». Η δράση έλαβε χώρα στο Περίπτερο 6, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία.

Το πρόγραμμα, που διήρκεσε από το Σάββατο 5 έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, αποτέλεσε έναν τόπο συνάντησης για την αθλητική κοινότητα. Παιδιά, οικογένειες και πολλοί επισκέπτες της Έκθεσης είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και να ενημερωθούν για τις αθλητικές δράσεις.

Η παρουσία του αθλητισμού στην 90ή ΔΕΘ

Το Περίπτερο 6 του Υπουργείου, μαζί με τους εξωτερικούς του χώρους, μετατράπηκε σε ένα ζωντανό κέντρο αθλητισμού καθ' όλη τη διάρκεια της 90ής ΔΕΘ. Η παρουσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είχε ως κεντρικό σύνθημα «Αθλητισμός, η νέα εποχή στην πράξη!».

Αυτή η εβδομαδιαία παρουσία έδωσε τον τόνο στη φετινή διοργάνωση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αθλητικής παιδείας. Το μήνυμα που αναδείχθηκε ήταν ότι ο αθλητισμός ξεκινά από μικρή ηλικία και ενδυναμώνεται όταν τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται, να ενθαρρύνουν και να χειροκροτούν το ένα το άλλο.

Το αισιόδοξο μήνυμα από τους μικρούς αθλητές

Το πιο αισιόδοξο μήνυμα της αθλητικής παρουσίας στην Έκθεση προήλθε από τα ίδια τα παιδιά. Μικροί αθλητές και αθλήτριες από σημαντικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, όπως ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής και ο Μακεδονικός, συμμετείχαν ενεργά.

Μαζί τους βρέθηκαν και παιδιά από δεκάδες άλλα αθλητικά σωματεία της Βόρειας Ελλάδας. Με τη συμμετοχή τους, ανέδειξαν τις θεμελιώδεις αξίες που καθιστούν τον αθλητισμό πολύτιμο, όπως η συνεργασία, η φιλία, ο αμοιβαίος σεβασμός και η χαρά της κοινής προσπάθειας.

Υγιής αθλητική συνύπαρξη και παιδεία

Στον ίδιο χώρο, διαφορετικές φανέλες συναντήθηκαν, τόσο κατά τα εγκαίνια του Περιπτέρου 6 όσο και καθημερινά έως τη λήξη της Έκθεσης, κάτω από τις ίδιες αθλητικές αξίες. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν, να γνωρίσουν νέα αθλήματα και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.

Η εικόνα αυτή αποτέλεσε ένα ζωντανό παράδειγμα υγιούς αθλητικής συνύπαρξης. Η αγάπη που ένιωθαν για την ομάδα τους λειτούργησε ως αφετηρία για να συναντήσουν τους άλλους, να συνεργαστούν και να χαρούν όλοι μαζί, ενισχύοντας το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθαι.

Η δυναμική των σωματείων της Βόρειας Ελλάδας

Πέρα από τα γνωστά σωματεία, πλήθος άλλων συλλόγων έδωσαν καθημερινά το «παρών» στο Περίπτερο 6. Μεταξύ αυτών ήταν οι ΑΣ Αετοί Πολίχνης, Άθλησις Ευκαρπίας, Αθλητική Δύναμη Θέρμης, ΑΣ Ωρίων Τούμπας, ΑΠΣ Περσέας Θεσσαλονίκης, ΑΕΠ Πανόραμα, ΓΑΣ Υπερίων Σταυρούπολης, ΑΣ Φιλαθλητικός, ΓΑΟ Αίας Θερμαϊκού, Αθλητικός Σύλλογος Ταεκβοντό Καλλιπάτειρα, Αετοί Θεσσαλονίκης, ΧΑΝΘ, καθώς και ο Αθλητικός Σύλλογος «Ελληνικό Αστέρι» Θεσσαλονίκης.

Η παρουσία τους ανέδειξε τη δυναμική του αθλητισμού της Βόρειας Ελλάδας και την καθημερινή και συστηματική δουλειά που επιτελείται στις ακαδημίες και στους συλλόγους. Αθλητές και προπονητές πρόσφεραν τις γνώσεις, τον χρόνο και την ενέργειά τους, ενθαρρύνοντας το κοινό να δοκιμάσει, να γνωρίσει και να συμμετάσχει ενεργά στις αθλητικές δραστηριότητες.

Συμβολή φορέων και στελεχών

Στην επιτυχημένη διοργάνωση είχαν ξεχωριστή συμβολή το Καυτανζόγλειο, καθώς και τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης. Τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα συμμετείχαν ενεργά, υπό τον συντονισμό της προέδρου τους, Δήμητρας Γιαννιού.

Η συνεργασία της διοίκησης και των στελεχών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων με τα αθλητικά σωματεία υπήρξε καθοριστική. Αυτή η συνέργεια συνέβαλε στην ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος και στην επίτευξη των στόχων της αθλητικής παρουσίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta