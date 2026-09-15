Ηρακλής: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Σάντε Σίλβα

Ο Ηρακλής προχώρησε στην ολοκλήρωση μιας ακόμα μεταγραφικής κίνησης, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Πορτογάλου εξτρέμ, Σάντε Σίλβα. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής, με τον οποίο ο «Γηραιός» βρισκόταν σε προχωρημένες επαφές, εντάσσεται πλέον επίσημα στο δυναμικό της ομάδας. Η μεταγραφή αυτή σηματοδοτεί την ενίσχυση του συλλόγου με έναν παίκτη που διαθέτει εμπειρία από διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Το προφίλ του ποδοσφαιριστή

Η ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Xande Silva. Το πλήρες όνομά του είναι Alexandre Nascimento da Costa Silva και γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου 1997, στην πόλη του Πόρτο. Ο ποδοσφαιριστής έχει ύψος 1,77 μέτρα και η κύρια θέση του είναι αυτή του αριστερού εξτρέμ, ενώ έχει την ικανότητα να αγωνιστεί και στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, προσφέροντας ευελιξία στο παιχνίδι της ομάδας.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή στην Πορτογαλία και την Ευρώπη

Ο Σάντε Σίλβα ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες σημαντικών πορτογαλικών συλλόγων, όπως η Alverca, η Belenenses και η Sporting CP. Τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα τα έκανε με τη φανέλα της Vitória Guimarães, όπου αγωνίστηκε πριν μετακινηθεί σε ομάδες του εξωτερικού. Στην ευρωπαϊκή του καριέρα, ο Πορτογάλος εξτρέμ φόρεσε τη φανέλα της West Ham United στην Αγγλία, καθώς και της Nottingham Forest. Επίσης, είχε ένα πέρασμα από τη γαλλική ομάδα Dijon, προσθέτοντας εμπειρίες από διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο βιογραφικό του.

Πέρασμα από την Ελλάδα και το MLS

Πριν την επιστροφή του στην Ελλάδα για τον Ηρακλή, ο Σάντε Σίλβα είχε αγωνιστεί ξανά στη χώρα μας, φορώντας τη φανέλα του Άρη. Μετά την παρουσία του στον Άρη, η καριέρα του τον οδήγησε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου αγωνίστηκε στο MLS. Εκεί, είχε παρουσία με δύο ομάδες, την Atlanta United και την St. Louis City, αποκτώντας εμπειρίες από το πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του, πριν την ένταξή του στον «Γηραιό», ήταν η Hapoel Tel Aviv.

Διεθνής εμπειρία με την Πορτογαλία

Ο Xande Silva δεν διαθέτει μόνο εμπειρία από συλλογικό επίπεδο, αλλά έχει και σημαντική παρουσία στις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας. Κατά τη διάρκεια της νεαρής του ηλικίας, πέρασε από όλα τα ηλικιακά κλιμάκια των εθνικών ομάδων της χώρας του, γεγονός που υποδηλώνει την αναγνώριση του ταλέντου του από τους ιθύνοντες του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Αυτή η διεθνής εμπειρία αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση του Ηρακλή.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ

Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής, η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού. Στην ανακοίνωση, η ομάδα καλωσόρισε τον Xande Silva στην οικογένεια του Ηρακλή, εκφράζοντας παράλληλα τις καλύτερες ευχές για τη νέα του αρχή. Συγκεκριμένα, η ΠΑΕ του ευχήθηκε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανόλευκα χρώματα του συλλόγου, σηματοδοτώντας την έναρξη της συνεργασίας τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta