Οι Βιτάλις και Βάργκα της ΑΕΚ κλήθηκαν στην εθνική Ουγγαρίας για το Nations League

Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, Μιλάν Βιτάλις και Μπάρναμπας Βάργκα, κλήθηκαν στην αποστολή της εθνικής Ουγγαρίας. Η κλήση τους αφορά τα παιχνίδια του Nations League που θα διεξαχθούν τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Αμφότεροι οι παίκτες αναμένεται να ενισχύσουν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας τους στις επερχόμενες αναμετρήσεις, αποχωρώντας από την Ένωση κατά τη διάρκεια της διακοπής των πρωταθλημάτων.

Η κλήση των παικτών της ΑΕΚ

Η κλήση των Μιλάν Βιτάλις και Μπάρναμπας Βάργκα στην εθνική ομάδα της Ουγγαρίας ήταν κάτι που αναμενόταν, δεδομένης της εξαιρετικής τους παρουσίας στην ΑΕΚ. Και οι δύο Ούγγροι διεθνείς έχουν αναδειχθεί σε βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς από την αρχή της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Η συνεισφορά τους στο ξεκίνημα της σεζόν ήταν καθοριστική, γεγονός που δικαιολογεί πλήρως την παρουσία τους στις επιλογές του ομοσπονδιακού προποπονητή της Ουγγαρίας.

Λόγω αυτής της σημαντικής κλήσης, οι δύο ποδοσφαιριστές θα αποχωρήσουν προσωρινά από τις υποχρεώσεις τους με την ΑΕΚ. Η αποχώρησή τους θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διακοπής των πρωταθλημάτων, προκειμένου να ενσωματωθούν άμεσα στην προετοιμασία της εθνικής Ουγγαρίας και να συμμετάσχουν ενεργά στους αγώνες του Nations League.

Το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου στο Nations League

Το πρόγραμμα της εθνικής Ουγγαρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο περιλαμβάνει δύο σημαντικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο του Nations League, στις οποίες θα συμμετάσχουν και οι δύο παίκτες της ΑΕΚ. Η πρώτη εξ αυτών έχει οριστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου, όπου η Ουγγαρία θα υποδεχθεί την Ουκρανία. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί εντός έδρας, δίνοντας την ευκαιρία στην ομάδα να αγωνιστεί μπροστά στο φίλαθλο κοινό της και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 28 Σεπτεμβρίου, η Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί τη δεύτερη υποχρέωση της εθνικής ομάδας για τον Σεπτέμβριο, ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο των παιχνιδιών για τους Μιλάν Βιτάλις και Μπάρναμπας Βάργκα με την εθνική τους ομάδα σε αυτή τη διεθνή διακοπή.

Οι αναμετρήσεις του Οκτωβρίου

Οι υποχρεώσεις της εθνικής Ουγγαρίας στο Nations League συνεχίζονται και τον Οκτώβριο, με τους Μιλάν Βιτάλις και Μπάρναμπας Βάργκα να παραμένουν στην αποστολή της χώρας τους. Στις 2 Οκτωβρίου, η Ουγγαρία θα φιλοξενήσει τη Γεωργία σε έναν ακόμη εντός έδρας αγώνα. Η αναμέτρηση αυτή είναι κρίσιμη για την περαιτέρω πορεία της ομάδας στη διοργάνωση, καθώς κάθε βαθμός μετράει για την κατάταξη.

Τέλος, στις 5 Οκτωβρίου, η Ουγγαρία θα αγωνιστεί ξανά απέναντι στην Ουκρανία. Αυτή τη φορά, το παιχνίδι θα διεξαχθεί εκτός έδρας, ολοκληρώνοντας τις προγραμματισμένες αναμετρήσεις για τους δύο αυτούς μήνες. Οι δύο παίκτες της ΑΕΚ θα έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν με τις ικανότητές τους στην προσπάθεια της χώρας τους σε όλες αυτές τις σημαντικές αναμετρήσεις.

Η πλήρης αποστολή της Ουγγαρίας για τους αγώνες

Η αποστολή της εθνικής Ουγγαρίας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα, περιλαμβάνει ένα σύνολο 26 ποδοσφαιριστών. Εκτός από τους Μιλάν Βιτάλις και Μπάρναμπας Βάργκα της ΑΕΚ, στην ομάδα κλήθηκαν και οι εξής: Μπέντσε Γκουντέλ-Τάκατς, Άρμιν Πέτσι, Μπάλαζ Τοτ, Μπεντεγκούζ Μπόλα, Μάρκ Τσίγκερ, Άρον Ντόκτοριτς, Μίλος Κέρκεζ, Άκος Μαρκγκράφ, Βίλι Όρμπαν, Ατίλα Οσβάτ, Κάλουμ Στάιλς, Κόρνελ Σιουτς, Μπέντσε Βάρκονι, Άρον Τσόνγκβαϊ, Άντρας Σέιφερ, Ντόμινικ Σόμποσλαϊ, Τάμας Σιουτς, Άλεξ Τοτ, Ράιμουντ Τοτ, Γκάμπορ Γιούρεκ, Ντάνιελ Λούκατς, Ντάμιρ Ρέντζιτς, Ρόλαντ Σάλαϊ και Γιόζεφ Σάλαϊ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta