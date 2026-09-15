Τέλος ο Κουρτινάιτις από την εθνική Λιθουανίας

Ο Ρίμας Κουρτινάιτις υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής ομάδας της Λιθουανίας. Η αποχώρησή του, μαζί με ολόκληρο το προπονητικό επιτελείο της ομάδας, έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης της ομοσπονδίας μπάσκετ της χώρας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας συνεργασίας που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024.

Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία «Lietuvos krepšinis» γνωστοποίησε την απόφαση του Ρίμας Κουρτινάιτις να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Μαζί του παραιτήθηκε και το σύνολο του προπονητικού επιτελείου.

Η ομοσπονδία διευκρίνισε ότι ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας θα αναδειχθεί μετά την εκλογή του νέου προέδρου της. Ωστόσο, τέθηκε χρονικό όριο για την επιλογή του διαδόχου, ο οποίος θα πρέπει να έχει αναλάβει τα καθήκοντά του το αργότερο μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας για το επόμενο «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η θητεία του Ρίμας Κουρτινάιτις

Ο Ρίμας Κουρτινάιτις βρισκόταν στον πάγκο της εθνικής Λιθουανίας από τον Οκτώβριο του 2024. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, οδήγησε την ομάδα σε σημαντικές διοργανώσεις.

Μία από τις επιτυχίες του ήταν η 5η θέση που κατέκτησε η εθνική Λιθουανίας στο προηγούμενο Eurobasket, το οποίο διεξήχθη στη Ρίγα.

Οι δηλώσεις του προπονητή για την αποχώρηση

Ο ίδιος ο Ρίμας Κουρτινάιτις προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την απόφασή του να αποχωρήσει. Ανέφερε ότι πήρε την απόφαση να αποχαιρετήσει την εθνική ομάδα, θεωρώντας ότι η παρούσα στιγμή είναι η κατάλληλη.

Σύμφωνα με τον προπονητή, η επιλογή αυτή δίνει αρκετό χρόνο στο νέο προπονητικό τιμ για να προετοιμαστεί ενόψει του ερχόμενου προκριματικού «παραθύρου». Ο Κουρτινάιτις αποκάλυψε ότι είχε λάβει την απόφασή του ήδη μετά τον πρώτο προκριματικό γύρο, αλλά του ζητήθηκε να παραμείνει και να βοηθήσει την ομάδα, συνεχίζοντας τη δουλειά στο αμέσως επόμενο «παράθυρο» των προκριματικών.

Η πορεία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ο Ρίμας Κουρτινάιτις εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η αποχώρησή του συνέπεσε με μια νίκη της ομάδας. Συγκεκριμένα, η εθνική Λιθουανίας επικράτησε της εθνικής ομάδας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, την οποία χαρακτήρισε ισχυρή.

Αυτή η νίκη, όπως τόνισε, διατήρησε τη Λιθουανία σε ανταγωνιστική θέση στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο προπονητής εκτίμησε ότι η βαθμολογική συγκομιδή της εθνικής είναι διαχειρίσιμη και ανάλογη με αυτή που αντιμετωπίζουν πολλές άλλες ομάδες στους ομίλους τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κουρτινάιτις, επικρατώντας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, η οποία πλέον δεν έχει ουσιαστικά ελπίδες πρόκρισης και πιθανότατα θα αγωνιστεί χωρίς τους παίκτες της από το NBA, καθώς και της Τουρκίας που έχει ήδη προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενδέχεται να αρκεί μόλις μία νίκη απέναντι στη Σερβία στα δύο εναπομείναντα μεταξύ τους παιχνίδια. Αυτό το σενάριο το χαρακτήρισε απολύτως ρεαλιστικό, παρόμοιο με την κατάσταση που συνάντησε όταν ανέλαβε την ομάδα το 2024 στα προκριματικά του Eurobasket.

Ευχαριστίες και ευχές για το μέλλον

Ο Ρίμας Κουρτινάιτις ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του εκφράζοντας τις ευχές του για το μέλλον της ομάδας. Ευχήθηκε καλή επιτυχία στο προπονητικό τιμ που θα τον διαδεχθεί, καθώς και σε ολόκληρη την εθνική Λιθουανίας.

Παράλληλα, θέλησε να ευχαριστήσει θερμά τους παίκτες του, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν και ήρθαν να βοηθήσουν σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για το λιθουανικό μπάσκετ. Επίσης, απηύθυνε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλο το επιτελείο της ομάδας, τους βοηθούς του, καθώς και σε όλους τους φιλάθλους που στήριξαν την εθνική σε αυτή τη δύσκολη καμπή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta