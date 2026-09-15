Ο Μάριους Μουαντιλματζί αναμένεται στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αναμονή για την άφιξη του Μάριους Μουαντιλματζί, ενός έμπειρου Αφρικανού σέντερ φορ, ο οποίος αναμένεται να προσγειωθεί στην Αθήνα το αργότερο έως το πρωί της Τετάρτης. Η μεταγραφή του 28χρονου επιθετικού σηματοδοτεί την επόμενη και, όπως όλα δείχνουν, τελευταία χρονικά προσθήκη στο ρόστερ των «ερυθρολεύκων». Ο παίκτης έχει ήδη ολοκληρώσει τις ιατρικές του εξετάσεις στην Τουρκία, με την οριστικοποίηση της συμφωνίας να εξαρτάται πλέον από τα γραφειοκρατικά ζητήματα.

Η άφιξη του Αφρικανού σέντερ φορ στην Ελλάδα

Οι τελευταίες πληροφορίες που προέρχονται από την Τουρκία αναφέρουν ότι ο Μάριους Μουαντιλματζί, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει την επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού, θα φτάσει στην ελληνική πρωτεύουσα εντός των επόμενων ωρών. Συγκεκριμένα, η άφιξή του προσδιορίζεται είτε για το βράδυ της Τρίτης είτε, το αργότερο, για το πρωί της Τετάρτης.

Ο Αφρικανός επιθετικός έρχεται για να «πιάσει Λιμάνι» και να ενταχθεί επίσημα στο δυναμικό του πειραϊκού συλλόγου. Η προσθήκη του Μουαντιλματζί θεωρείται κρίσιμη για την ολοκλήρωση του μεταγραφικού σχεδιασμού, καθώς αναμένεται να είναι η τελευταία χρονικά κίνηση του Ολυμπιακού για την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού του.

Ολοκληρωμένες ιατρικές εξετάσεις και γραφειοκρατικές λεπτομέρειες

Πριν καν πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα, ο Μάριους Μουαντιλματζί έχει ήδη φροντίσει για ένα σημαντικό μέρος των διαδικασιών της μεταγραφής του. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πηγές, ο παίκτης έχει περάσει επιτυχώς τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία. Αυτό το γεγονός επιταχύνει σημαντικά την ενσωμάτωσή του στην ομάδα.

Με την ολοκλήρωση των ιατρικών, το μόνο που απομένει για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του είναι η διευθέτηση των γραφειοκρατικών ζητημάτων. Μόλις τα τυπικά αυτά θέματα τακτοποιηθούν, ο έμπειρος σέντερ φορ θα είναι πλήρως διαθέσιμος για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις και να τεθεί στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου του Ολυμπιακού, προσφέροντας άμεσα τις υπηρεσίες του.

Το προφίλ του Μάριους Μουαντιλματζί

Ο Μάριους Μουαντιλματζί είναι ένας ποδοσφαιριστής ηλικίας 28 ετών, ο οποίος διαθέτει εντυπωσιακό ύψος, φτάνοντας τα 1.90 μέτρα. Αυτό το σωματικό του προσόν τον καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσματικό στις εναέριες μονομαχίες και του επιτρέπει να δημιουργεί προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες, τόσο στο σκοράρισμα όσο και στην κατοχή της μπάλας.

Πέραν της συλλογικής του καριέρας, ο Μάριους έχει και σημαντική διεθνή εμπειρία. Έχει τιμήσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Τσαντ σε 26 διαφορετικές περιπτώσεις. Η συμμετοχή του σε διεθνείς αγώνες έχει συμβάλει στην ωρίμανσή του ως ποδοσφαιριστή και του έχει προσφέρει πολύτιμες εμπειρίες σε ανταγωνιστικό επίπεδο.

Η παραγωγική θητεία στη Σαμσουνσπόρ

Ο Αφρικανός επιθετικός έρχεται στον Ολυμπιακό έχοντας πίσω του μια ιδιαίτερα παραγωγική θητεία με την τουρκική ομάδα Σαμσουνσπόρ. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του εκεί, ο Μάριους Μουαντιλματζί κατέγραψε συνολικά 119 εμφανίσεις, δείχνοντας σταθερότητα και συνέπεια στην απόδοσή του.

Στις αναμετρήσεις αυτές, ο Μουαντιλματζί απέδειξε την ικανότητά του στο σκοράρισμα, πετυχαίνοντας 44 γκολ. Παράλληλα, δεν περιορίστηκε μόνο στην εκτελεστική του δεινότητα, αλλά συνέβαλε και στη δημιουργία φάσεων για τους συμπαίκτες του, μοιράζοντας 13 ασίστ. Η περσινή σεζόν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη για τον ίδιο, καθώς σημείωσε 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και προσέφερε 7 ασίστ, αγωνιζόμενος σε 52 παιχνίδια. Από αυτά τα παιχνίδια, τα 8 ήταν στο Conference League, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπειρία του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta