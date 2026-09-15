Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Άμπου Ντάμπι και το Σούπερ Καπ της Euroleague

Η αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκεται σε πλήρη ετοιμασία για το επικείμενο ταξίδι της στο Άμπου Ντάμπι. Εκεί, οι πρωταθλητές Ευρώπης θα λάβουν μέρος στο πρώτο Σούπερ Καπ της Euroleague, σηματοδοτώντας την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η διοργάνωση αυτή αποτελεί μια νέα πρόκληση για την ομάδα, η οποία μετράει αντίστροφα για την έναρξη των αναμετρήσεων.

Η αναχώρηση για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας θα συγκεντρωθούν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 14:00. Από εκεί, θα πετάξουν για το Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα διεξαχθεί το Σούπερ Καπ της Euroleague.

Το Άμπου Ντάμπι θα φιλοξενήσει την ομάδα για τη συμμετοχή της στην πρώτη διοργάνωση του Σούπερ Καπ. Η αποστολή του Ολυμπιακού θα βρίσκεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 14:00 στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να πετάξει στα ΗΑΕ. Η προετοιμασία της ομάδας κορυφώνεται ενόψει της μετάβασης για τις επίσημες υποχρεώσεις της.

Οι αντίπαλοι και το αγωνιστικό πρόγραμμα

Στο πλαίσιο του Σούπερ Καπ της Euroleague, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό. Η αναμέτρηση αυτή είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Το τζάμπολ του αγώνα έχει οριστεί για τις 17:00, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση που θα καθορίσει τον έναν φιναλίστ του θεσμού.

Ο νικητής του ημιτελικού μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε θα προκριθεί στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Εκεί, θα βρει απέναντί του τον νικητή του άλλου ζευγαριού των ημιτελικών. Το δεύτερο ζευγάρι αποτελείται από τις ομάδες Ντουμπάι BC και Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίες θα διεκδικήσουν επίσης μια θέση στον τελικό του Σούπερ Καπ.

Η πρεμιέρα του Σούπερ Καπ Euroleague

Το Σούπερ Καπ της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι αποτελεί μια ιστορική στιγμή, καθώς πρόκειται για την πρώτη διοργάνωση αυτού του νέου θεσμού. Ο Ολυμπιακός, ως πρωταθλητής Ευρώπης, συμμετέχει σε αυτή την πρεμιέρα. Η διοργάνωση αυτή είναι το πρώτο Σούπερ Καπ της EuroLeague.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, έχουν μπροστά τους ένα ταξίδι στο Άμπου Ντάμπι για το πρώτο Σούπερ Καπ της EuroLeague. Η συμμετοχή τους σηματοδοτεί την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας. Το Άμπου Ντάμπι φιλοξενεί αυτή την πρώτη διοργάνωση του θεσμού.

Οι επίσημες υποχρεώσεις των πρωταθλητών Ευρώπης

Οι επίσημες υποχρεώσεις του Ολυμπιακού ξεκινούν με το ταξίδι στο Άμπου Ντάμπι για το Σούπερ Καπ της Euroleague. Η ομάδα, ως πρωταθλητής Ευρώπης, μετράει αντίστροφα για την έναρξη αυτών των υποχρεώσεων. Το ταξίδι στο Άμπου Ντάμπι είναι το πρώτο επίσημο γεγονός για την ομάδα.

Η συμμετοχή στο Σούπερ Καπ της Euroleague είναι η έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του αυτό το ταξίδι στο Άμπου Ντάμπι για το πρώτο Σούπερ Καπ της EuroLeague. Η ομάδα ετοιμάζεται για τους αγώνες της σε αυτή τη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta