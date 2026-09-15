Τότο Βολφ: «Ο θεός των αγώνων ήταν μαζί μας» μετά τη νίκη Αντονέλι στην Ισπανία

Ο Κίμι Αντονέλι αναδείχθηκε νικητής στο Grand Prix Ισπανίας, μια νίκη που ο επικεφαλής της Mercedes F1, Τότο Βολφ, απέδωσε στην τύχη. Σύμφωνα με τον Βολφ, το μονοθέσιο W17 δεν διέθετε την αναγκαία ταχύτητα για να διεκδικήσει την πρωτιά υπό κανονικές συνθήκες. Ωστόσο, μια απρόσμενη εξέλιξη του αγώνα προσέφερε στη Mercedes την ευκαιρία που χρειαζόταν για να φτάσει στην κορυφή της κατάταξης.

Η απρόσμενη ευκαιρία του Αντονέλι στη Μαδρίτη

Ο Κίμι Αντονέλι αποχώρησε από τη Μαδρίτη έχοντας κατακτήσει την όγδοη νίκη της καριέρας του, γεγονός που του εξασφάλισε ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα στη βαθμολογία της Formula 1. Παρόλο που ο Ιταλός οδηγός δεν διέθετε την ταχύτητα του Λάντο Νόρις κατά τη διάρκεια του Grand Prix Ισπανίας, βρέθηκε στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή.

Η εξέλιξη του αγώνα, με μια σειρά από γεγονότα, δημιούργησε μια απρόσμενη ευκαιρία για τη Mercedes και τον Αντονέλι, επιτρέποντάς του να διεκδικήσει και τελικά να κατακτήσει τη νίκη, παρά την αρχική υστέρηση σε ρυθμό.

Το περιστατικό με τον Λανς Στρολ και το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας

Ο Λάντο Νόρις της McLaren βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση, προηγούμενος με περισσότερα από επτά δευτερόλεπτα, όταν συνέβη το περιστατικό που άλλαξε τη ροή του αγώνα. Η Aston Martin του Λανς Στρολ ακινητοποιήθηκε στην έξοδο της στροφής 20, προκαλώντας την άμεση εμφάνιση κίτρινων σημαιών στην πίστα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, συγκεκριμένα μόλις πέντε δευτερόλεπτα αφότου ο Νόρις είχε περάσει την είσοδο του pit lane, ενεργοποιήθηκε το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας (VSC). Αυτή η χρονική συγκυρία αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση του αγώνα, καθώς επηρέασε άμεσα τις στρατηγικές των ομάδων.

Η στρατηγική της Mercedes και η δήλωση του Τότο Βολφ

Ο Αντονέλι μπήκε αμέσως στα pits εκμεταλλευόμενος το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας, πραγματοποιώντας την αλλαγή ελαστικών με σημαντικά μικρότερη απώλεια χρόνου. Αυτή η κίνηση τον έφερε σε θέση να διεκδικήσει τη νίκη, ενώ η ατυχία του Νόρις ολοκληρώθηκε όταν το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας αποσύρθηκε λίγο πριν εκείνος προλάβει να πραγματοποιήσει τη δική του στάση.

Ο Τότο Βολφ αναγνώρισε ότι αυτή τη φορά η τύχη βρέθηκε στο πλευρό της Mercedes, επισημαίνοντας παράλληλα την ταχύτητα με την οποία λειτούργησε η ομάδα. Ο επικεφαλής της Mercedes δήλωσε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές φέτος ήμασταν άτυχοι με τα Εικονικά Αυτοκίνητα Ασφαλείας και τα Αυτοκίνητα Ασφαλείας. Σήμερα, όμως, ο θεός των αγώνων ήταν μαζί μας». Παράλληλα, αναγνώρισε πως αυτό που συνέβη επηρέασε αρνητικά τον αγώνα του Λάντο Νόρις, προσθέτοντας ωστόσο ότι «Ο Κίμι, όμως, οδήγησε καλά. Πολύ, πολύ καλά».

Η άμεση αντίδραση της ομάδας στρατηγικής

Σύμφωνα με τον Τότο Βολφ, η ομάδα στρατηγικής της Mercedes είχε ήδη αντιληφθεί ότι η απομάκρυνση της Aston Martin από την πίστα δεν θα ολοκληρωνόταν γρήγορα. Αυτή η εκτίμηση οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση μιας εναλλακτικής στρατηγικής.

«Κάποιος είπε ότι η Aston Martin δεν θα απομακρυνόταν γρήγορα. Περάσαμε στη δεύτερη στρατηγική και όλα έγιναν μέσα σε περίπου τρία δευτερόλεπτα», εξήγησε ο Βολφ. Ο Πίτερ Μπόνινγκτον, μέλος της ομάδας, επιβεβαίωσε την απόφαση και ενημέρωσε άμεσα τον Κίμι Αντονέλι για την αλλαγή πλάνου.

Η ψυχραιμία του Κίμι Αντονέλι υπό πίεση

Η αντίδραση του Κίμι Αντονέλι στην πίεση εξακολουθεί να εντυπωσιάζει τον Τότο Βολφ. Ακόμη και σε μια κρίσιμη στιγμή, όταν ακούμπησε στον τοίχο πέντε γύρους πριν από το τέλος του αγώνα, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ενημέρωσε την ομάδα του με απόλυτη ηρεμία.

Ο Αυστριακός επικεφαλής της Mercedes σχολίασε την ψυχραιμία του οδηγού: «Είναι ψύχραιμος. Μερικές φορές, για τα δικά μου δεδομένα, υπερβολικά ψύχραιμος». Ο Βολφ πρόσθεσε πως αυτή η στάση ίσως αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο ο Αντονέλι διατηρεί τη συγκέντρωσή του καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta