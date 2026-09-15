Αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague για το τρίποντο και τις βολές

Η Euroleague προχώρησε σε ανακοινώσεις σχετικά με αλλαγές στους κανονισμούς της, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Οι νέες οδηγίες εστιάζουν κυρίως στην κατηγορία του «act of shooting», δηλαδή στην προσπάθεια για σουτ, διευκρινίζοντας πότε ένα φάουλ σε μακρινό σουτ θα οδηγεί τον επιτιθέμενο στη γραμμή των βολών για τρεις προσπάθειες και πότε θα επισύρει απλώς επαναφορά της μπάλας από το πλάι. Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή των κανονισμών από τους διαιτητές και τους παίκτες.

Οι νέες οδηγίες για το «act of shooting»

Μέχρι σήμερα, υπήρχε συχνά η ανάγκη να μπαίνουμε στην διαδικασία να κοιτάξουμε εξονυχιστικά ένα replay για να διαπιστώσουμε αν το φάουλ που είχαν χρεώσει οι διαιτητές, μακριά από το καλάθι, έγινε ενώ ο επιτιθέμενος είχε ξεκινήσει την προσπάθεια να σουτάρει. Συχνά υπήρχε η αμφιβολία αν ο παίκτης απλά εκμεταλλεύτηκε την παράβαση για να πετάξει την μπάλα και να εκμαιεύσει βολές, δημιουργώντας σύγχυση και διαφωνίες.

Στο εξής, με βάση τις νέες οδηγίες της Euroleague, ένα σουτ με άλμα ή άλλη προσπάθεια εν κινήσει ξεκινά πλέον τη στιγμή που ο παίκτης κινεί τους ώμους και την μπάλα προς τα πάνω, με κατεύθυνση το καλάθι. Για να προσμετρηθεί αυτή η προσπάθεια ως «act of shooting» και να στείλει τον επιτιθέμενο στις βολές, ο παίκτης πρέπει απαραιτήτως να βρίσκεται στο επιθετικό μισό του γηπέδου, δηλαδή μετά το κέντρο. Αυτή η διευκρίνιση έρχεται να θέσει σαφή όρια για την έναρξη της προσπάθειας για σουτ.

Διαχωρισμός φάουλ: Στο σουτ ή στο έδαφος

Είναι σημαντικό να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ φάουλ που συμβαίνουν κατά την προσπάθεια για σουτ και εκείνων που συμβαίνουν κατά την κίνηση του παίκτη. Η επαφή κατά την κίνηση, δηλαδή πριν ο παίκτης ξεκινήσει την προσπάθεια για σουτ με την παραπάνω περιγραφή, θεωρείται πάντα φάουλ εκτός προσπάθειας για σουτ. Αυτό σημαίνει ότι καταλογίζεται ως φάουλ στο έδαφος και όχι ως φάουλ πάνω στην εκτέλεση, με συνέπεια την επαναφορά της μπάλας από το πλάι και όχι την καταλόγιση βολών.

Όσον αφορά την επαφή με το χέρι του σουτέρ, οι νέοι κανονισμοί ορίζουν ότι είναι νόμιμη μόνο αν είναι ελαφριά και συμβαίνει καθαρά μετά την απελευθέρωση της μπάλας από τα χέρια του παίκτη. Αυτό αναφέρεται σε ένα «καθαρό κόψιμο» της μπάλας, όπου δεν υπάρχει παρεμπόδιση της κίνησης του σουτέρ. Αντίθετα, οποιαδήποτε επαφή στο πλάι του χεριού, στον καρπό, στο μπράτσο ή στο σώμα του σουτέρ, εξακολουθεί να επισύρει πάντα την καταλόγιση φάουλ, ανεξαρτήτως της έντασης της επαφής.

Η περίπτωση του χώρου προσγείωσης

Μία ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή αφορά την προστασία του σουτέρ κατά την προσγείωση μετά από ένα σουτ. Εάν ένας αμυντικός εισέλθει στον χώρο προσγείωσης του σουτέρ και το πόδι του σουτέρ πατήσει πάνω στο πόδι του αμυντικού, αυτή η παράβαση καταλογίζεται πλέον ως φάουλ αντιαθλητικής συμπεριφοράς. Πρόκειται για ένα (βίαιο) φάουλ που χαρακτηρίζεται από σοβαρή παράβαση.

Αυτός ο τύπος φάουλ ήταν γνωστός μέχρι πριν από κάποια χρόνια ως αντιαθλητικό φάουλ, και η επαναφορά του με αυτή τη σαφή διατύπωση στοχεύει στην αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων για τους παίκτες. Η νέα διευκρίνιση έρχεται να ξεκαθαρίσει τις περιπτώσεις όπου η ασφάλεια του σουτέρ τίθεται σε κίνδυνο λόγω της θέσης του αμυντικού κατά την προσγείωση μετά από ένα σουτ, προστατεύοντας έτσι τους αθλητές από πιθανούς τραυματισμούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta