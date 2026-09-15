Ο Σιμόν Μπανζά στον ΠΑΟΚ: Ο φορ που φέρνει το εύκολο γκολ στην Τούμπα

Ο Σιμόν Μπανζά αναμένεται να αποτελέσει την τελευταία μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ για την καλοκαιρινή περίοδο. Ο Κογκολέζος επιθετικός έρχεται να ενισχύσει το ρόστερ του Δικεφάλου, με τα στατιστικά του να υπόσχονται αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα και κυριαρχία στην αντίπαλη περιοχή. Η απόκτησή του έρχεται σε μια περίοδο που οι πιθανότητες για εξέλιξη στο θέμα του στόπερ, που απασχόλησε τους ανθρώπους του συλλόγου τις τελευταίες ημέρες, μειώνονται ολοένα και περισσότερο.

Ένας επιθετικός με μεγάλη ευκολία στο σκοράρισμα

Ο ΠΑΟΚ προσθέτει στο δυναμικό του έναν επιθετικό που χαρακτηρίζεται από την μεγάλη ευκολία του να βρίσκει δίχτυα. Ο μέσος όρος του σε γκολ ανά παιχνίδι, από τη σεζόν 2021-22 και μετά, βρίσκεται σταθερά πάνω από το 0,6. Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση έχει καταγραφεί σε διάφορα πρωταθλήματα, όπως στην Πορτογαλία με τη Φαμαλικάο και την Μπράγκα, στην Τουρκία με την Τραμπζονσπόρ, αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η κυνικότητα του Μπανζά μπροστά στην αντίπαλη εστία είναι ένα από τα κύρια και πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του. Τα γκολ που έχει σημειώσει στην καριέρα του δεν είναι αποτέλεσμα πολλών χαμένων ευκαιριών, αλλά της ικανότητάς του να μετατρέπει τις λιγοστές του τελικές σε τέρματα με μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Κυριαρχία στην περιοχή και ικανότητα στο ψηλό παιχνίδι

Ο ΠΑΟΚ αναζητούσε εδώ και καιρό έναν επιθετικό που θα μπορεί να κυριαρχεί στην αντίπαλη περιοχή, και ο Κογκολέζος φορ, αν επιβεβαιώσει τα στατιστικά που τον συνοδεύουν, τότε πιθανότατα θα έχει βρεθεί. Ο Μπανζά είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να αποδειχθεί κομβικός για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι, φέρνοντας μια νέα δυναμική στην επίθεση.

Ένα σημαντικό στοιχείο στο παιχνίδι του Σιμόν Μπανζά είναι η ιδιαίτερη ικανότητά του στο ψηλό παιχνίδι. Σχεδόν το ένα στα τρία γκολ που έχει πετύχει στην καριέρα του είναι με κεφαλιά. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24 στη Μπράγκα, επτά από τα συνολικά 21 γκολ που σημείωσε ήταν αποτέλεσμα κεφαλιάς, αναδεικνύοντας τη δύναμή του στον αέρα.

Γρήγορη σκέψη και αποτελεσματικές τοποθετήσεις

Ο Κογκολέζος φορ ξεχωρίζει επίσης για τις εξαιρετικές τοποθετήσεις του μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Η πλειονότητα των τερμάτων του επιτυγχάνεται με μία επαφή, γεγονός που υποδηλώνει την ταχύτητα σκέψης του και την άμεση εκτέλεση. Αυτή η ικανότητα τον καθιστά έναν απρόβλεπτο κίνδυνο για τις αντίπαλες άμυνες.

Όσον αφορά τα γκολ που σημειώνει με το πόδι, ο Σιμόν Μπανζά εκτελεί συνήθως από πολύ κοντινή απόσταση, μέσα ή κοντά στη μικρή περιοχή, φτάνοντας μέχρι το σημείο του πέναλτι. Αυτό δείχνει ότι δεν βασίζεται τόσο στην ατομική τεχνική του κατάρτιση όσο στην ικανότητά του να βρίσκεται στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή, ώστε να υποδεχθεί αποτελεσματικά τις σέντρες και τα χαμηλά γυρίσματα από τους συμπαίκτες του.

Ένας «φορ του κουτιού» με συνέπεια σε διαφορετικά πρωταθλήματα

Ο Σιμόν Μπανζά περιγράφεται ως ένας καθαρόαιμος «φορ του κουτιού», ο οποίος διαθέτει μεγάλη συχνότητα αλλά και εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι πάνω από τις μισές τελικές του στην εστία καταλήγουν στα δίχτυα, γεγονός που τον καθιστά έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο επιθετικό.

Αυτή η συνέπεια στην απόδοση και η αποτελεσματικότητα έχουν παρατηρηθεί με συνέπεια σε διαφορετικά πρωταθλήματα και με διάφορες ομάδες, αποδεικνύοντας την προσαρμοστικότητά του. Ο 30χρονος επιθετικός έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του να συναντηθεί με τους φίλους του ΠΑΟΚ στο γήπεδο, προσδοκώντας να παρουσιάσει τις ικανότητές του και να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που τον συνοδεύουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta