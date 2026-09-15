Ο υπερυπολογιστής του Football Rankings προβλέπει τους αντιπάλους του Ολυμπιακού στο Europa League

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο Europa League, με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στην πορεία του στη διοργάνωση. Λίγο πριν την έναρξη της League Phase, η σελίδα Football Rankings, μέσω του υπερυπολογιστή της, προχώρησε σε προσομοίωση, προβλέποντας την τελική κατάταξη των 36 ομάδων που συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ελληνικών συλλόγων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται να προκριθούν στην ενδιάμεση φάση, ενώ έχουν ήδη «αναδειχθεί» και οι πιθανοί τους αντίπαλοι.

Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Europa League

Οι Πειραιώτες καλούνται να αφήσουν πίσω τους την ήττα που υπέστησαν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» από τον ΟΦΗ με 0-1 το περασμένο Σάββατο, στις 13 Σεπτεμβρίου, για την Stoiximan Superleague. Η προσοχή στρέφεται πλέον αποκλειστικά στην ευρωπαϊκή τους υποχρέωση.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο φαληρικό στάδιο την πολωνική Γιαγκελόνια αύριο, 16 Σεπτεμβρίου, στις 22:00. Αυτός ο αγώνας αποτελεί την 1η αγωνιστική της League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο μοναδικός στόχος είναι η νίκη και η κατάκτηση των τριών βαθμών, οι οποίοι θα προσφέρουν σημαντική ψυχολογική ώθηση στην ομάδα, λίγο πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Οι προβλέψεις του Football Rankings για τους «ερυθρόλευκους»

Η σελίδα Football Rankings, χρησιμοποιώντας τον υπερυπολογιστή της, πραγματοποίησε μια εκτενή προσομοίωση της League Phase του Europa League. Η προσομοίωση αυτή αφορά την τελική κατάταξη όλων των ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση, παρέχοντας μια εικόνα για την πιθανή πορεία των ελληνικών συλλόγων.

Για τον Ολυμπιακό, τα νέα που προκύπτουν από αυτή την ανάλυση είναι ευχάριστα. Ο υπερυπολογιστής «βλέπει» τους «ερυθρόλευκους» να τερματίζουν στην 13η θέση της League Phase. Αυτή η κατάταξη τους εξασφαλίζει την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση, η οποία περιλαμβάνει τις ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 9 έως 24. Ωστόσο, η 13η θέση σημαίνει ότι οι Πειραιώτες χάνουν την ευκαιρία να τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα, κάτι που θα τους έδινε απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Οι πιθανοί αντίπαλοι στην ενδιάμεση φάση

Με βάση την πρόβλεψη ότι ο Ολυμπιακός θα καταλάβει την 13η θέση στην τελική κατάταξη της League Phase, οι πιθανοί του αντίπαλοι στην ενδιάμεση φάση έχουν ήδη προσδιοριστεί. Σύμφωνα με την προσομοίωση του Football Rankings, οι «ερυθρόλευκοι» θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μία από τις ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 19 και 20.

Οι δύο αυτές ομάδες, όπως υπολογίζει ο υπερυπολογιστής, είναι η Άντερλεχτ και η Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Συνεπώς, ο Ολυμπιακός θα έχει μπροστά του μία από αυτές τις δύο ομάδες στον δρόμο για την πρόκριση στους «16» του Europa League, εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις.

Η πορεία του ΟΦΗ στη διοργάνωση

Αντίθετα με τα ευχάριστα νέα για τον Ολυμπιακό, η κατάσταση για τον ΟΦΗ προβλέπεται πιο δύσκολη, σύμφωνα με το Football Rankings. Ο υπερυπολογιστής εκτιμά ότι η κρητική ομάδα θα τερματίσει στην 35η θέση της League Phase.

Αυτό σημαίνει ότι ο ΟΦΗ θα βρεθεί πάνω μονάχα από την Τορέενσε, μία ομάδα που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Παρόλα αυτά, η πηγή σημειώνει ότι ο ΟΦΗ, υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Κόντη, έχει αποδείξει το τελευταίο διάστημα ότι μπορεί να ξεπερνά τις προσδοκίες, αφήνοντας ένα παράθυρο αισιοδοξίας για τους «Ομιλίτες».

Το σύστημα διεξαγωγής του Europa League

Η νέα μορφή του Europa League περιλαμβάνει μια League Phase με 36 ομάδες. Η κατάταξη σε αυτή τη φάση καθορίζει την περαιτέρω πορεία των συλλόγων στη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, οι οκτώ πρώτες ομάδες της League Phase προκρίνονται απευθείας στη φάση των «16». Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 9 έως 24 θα συμμετάσχουν σε μια ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ αγώνων, διεκδικώντας την πρόκριση στους «16». Τέλος, οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 25η έως την 36η θέση αποκλείονται από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η έναρξη του Europa League σηματοδοτείται από μία «Αποκλειστική Εβδομάδα», με εννέα αγώνες να διεξάγονται την Τετάρτη και εννέα την Πέμπτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta