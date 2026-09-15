Η UEFA ανακοίνωσε τις πόλεις για τους τελικούς των διοργανώσεών της το 2028 και 2029

Η UEFA ανακοίνωσε τις έδρες όπου θα διεξαχθούν οι τελικοί των διοργανώσεών της για τα έτη 2028 και 2029. Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα φιλοξενηθούν σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, με το Champions League, το Europa League και το Conference League να έχουν ήδη καθορισμένους προορισμούς. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Τελικοί Champions League

Για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League, η UEFA γνωστοποίησε τις πόλεις που θα υποδεχθούν τους τελικούς των ετών 2028 και 2029.

Ειδικότερα, ο τελικός του Champions League για το έτος 2028 έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Μόναχο της Γερμανίας. Η μεγάλη αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στην Munich Football Arena, ένα από τα πιο γνωστά στάδια της χώρας.

Όσον αφορά το 2029, η τιμή της διοργάνωσης του τελικού του Champions League ανήκει στην Βαρκελώνη της Ισπανίας. Το εμβληματικό Camp Nou έχει επιλεγεί ως το στάδιο όπου θα στεφθεί ο πρωταθλητής Ευρώπης εκείνης της χρονιάς.

Τελικοί Europa League

Οι έδρες για τους τελικούς του Europa League, της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA, έχουν επίσης ανακοινωθεί για τα επόμενα χρόνια.

Για το έτος 2028, ο τελικός του Europa League θα διεξαχθεί στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Η National Arena της ρουμανικής πρωτεύουσας θα φιλοξενήσει την κορυφαία αναμέτρηση της διοργάνωσης.

Την επόμενη χρονιά, το 2029, ο τελικός του Europa League έχει οριστεί να διεξαχθεί στο Βελιγράδι της Σερβίας. Το National Stadium Serbia θα είναι το γήπεδο που θα υποδεχθεί τις δύο φιναλίστ ομάδες.

Τελικοί Conference League

Η UEFA προχώρησε και στην ανακοίνωση των πόλεων και των γηπέδων που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς του Conference League, της νεότερης διασυλλογικής διοργάνωσης.

Για το έτος 2028, ο τελικός του Conference League θα διεξαχθεί στο Τορίνο της Ιταλίας. Το Juventus Stadium έχει επιλεγεί για να φιλοξενήσει την τελική αναμέτρηση.

Ο τελικός του Conference League για το 2029 θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Η Puskás Aréna, ένα σύγχρονο στάδιο, θα είναι η έδρα του μεγάλου αγώνα.

Άλλες ανακοινώσεις για έδρες τελικών

Πέρα από τις τρεις κύριες διοργανώσεις, η UEFA προχώρησε και σε επιπλέον ανακοινώσεις σχετικά με άλλες έδρες τελικών για διάφορες διοργανώσεις της.

Συγκεκριμένα, για το έτος 2028, μία από τις ανακοινωθείσες έδρες είναι το Parc Olympique Lyonnais, που βρίσκεται στη Λυών-Ντεσίν της Γαλλίας. Για το 2029, το National Stadium of Wales στο Κάρντιφ της Ουαλίας έχει επιλεγεί ως μία ακόμη έδρα τελικού.

Επιπλέον, η UEFA γνωστοποίησε ότι το 2027, η Johan Cruyff ArenA στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας θα φιλοξενήσει έναν τελικό. Επίσης, για το 2028, η Astana Arena στην Αστάνα του Καζακστάν συγκαταλέγεται στις επιλεγμένες έδρες για τελικούς διοργανώσεων της UEFA.

Με πληροφορίες από: Gazzetta