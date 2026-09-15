Ο Αλμπερόλα Ρόχας θα διευθύνει την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για την ιστορική αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ, η οποία θα διεξαχθεί στις 17 Σεπτεμβρίου στο Παγκρήτιο Στάδιο. Την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League θα διευθύνει ο Ισπανός Αλμπερόλα Ρόχας. Η σέντρα του αγώνα έχει οριστεί για τις 19:45, σηματοδοτώντας μια σημαντική ευρωπαϊκή βραδιά για τους Κρητικούς.

Ο Ισπανός διαιτητής Αλμπερόλα Ρόχας

Ο Αλμπερόλα Ρόχας, προερχόμενος από την Ισπανία, θα είναι ο κεντρικός διαιτητής σε αυτή την ιδιαίτερα σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση του ΟΦΗ. Η επιλογή του από την UEFA για την ιστορική αυτή συνάντηση με τη Χόφενχαϊμ υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στις ικανότητές του.

Ο Ισπανός ρέφερι διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το ανταγωνιστικό ισπανικό πρωτάθλημα, όπου έχει διευθύνει πλήθος αγώνων, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία. Παράλληλα, η παρουσία του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις ενισχύει το προφίλ του, καθιστώντας τον έναν έμπειρο διαιτητή για την διαχείριση ενός αγώνα τέτοιας κρισιμότητας και σημασίας.

Το πλήρες διαιτητικό τιμ

Το διαιτητικό τιμ που θα πλαισιώσει τον Αλμπερόλα Ρόχας στην αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ αποτελείται εξ ολοκλήρου από Ισπανούς αξιωματούχους. Ως βοηθοί διαιτητές έχουν οριστεί οι Αλφρέδο Ροντρίγκεθ Μορένο και Κάρλος Άλβαρεθ Φερνάντεθ, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για τις υποδείξεις των οφσάιντ και των πλάγιων γραμμών.

Τον ρόλο του τέταρτου διαιτητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των πάγκων και την επικοινωνία με τους προπονητές, θα αναλάβει ο Βίκτορ Γκαρθία Βερδούρα. Η ομοιογένεια του διαιτητικού σχήματος, με όλα τα μέλη να προέρχονται από την ίδια χώρα, αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματική και απρόσκοπτη διεξαγωγή του αγώνα.

Η ομάδα του VAR

Για την υποστήριξη των διαιτητικών αποφάσεων και την επίλυση τυχόν αμφισβητούμενων φάσεων, η UEFA έχει ορίσει και την ομάδα του Video Assistant Referee (VAR). Την τεχνολογία του VAR θα χειριστούν οι Βαλεντίν Γκόμεθ και Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα, οι οποίοι θα παρακολουθούν τον αγώνα από το ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο.

Και οι δύο διαιτητές που θα στελεχώσουν την ομάδα του VAR είναι επίσης Ισπανοί, συμπληρώνοντας το αμιγώς ισπανικό διαιτητικό επιτελείο της αναμέτρησης. Η παρουσία του VAR κρίνεται απαραίτητη σε αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο διαφάνειας και δικαιοσύνης στις κρίσιμες στιγμές του παιχνιδιού.

Η ιστορική ευρωπαϊκή αναμέτρηση στο Παγκρήτιο

Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται για ένα σημαντικό ραντεβού με την ιστορία, καθώς υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Αυτή η αναμέτρηση έχει χαρακτηριστεί ως μια ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά για τους Κρητικούς, σηματοδοτώντας την έναρξη της πορείας τους στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο, το οποίο θα φιλοξενήσει αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για τον κρητικό σύλλογο. Η ανακοίνωση των διαιτητών από την UEFA έρχεται να συμπληρώσει τις οργανωτικές λεπτομέρειες της διοργάνωσης, λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα του αγώνα, που είναι προγραμματισμένη για τις 17 Σεπτεμβρίου, στις 19:45.

Με πληροφορίες από: Gazzetta