Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε αλλαγές στο πρόγραμμα του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, θα υπάρξουν αλλαγές στις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Η διοργάνωση, η οποία έχει καθιερωθεί ως θεσμός στο χώρο του μπάσκετ, επιστρέφει φέτος στη χώρα μας, φιλοξενώντας σημαντικές ομάδες στο Telekom Center Athens, μετά το περσινό ιστορικό «ταξίδι» στην Αυστραλία.

Η επίσημη ανακοίνωση των αλλαγών

Το πρωί της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, η «πράσινη» ΚΑΕ ενημέρωσε το φίλαθλο κοινό για τις τροποποιήσεις αυτές. Η ανακοίνωση έγινε μέσω των επίσημων διαύλων της ομάδας, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για το αναθεωρημένο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας των αγώνων.

Συγκεκριμένα, οι αλλαγές αφορούν αποκλειστικά τις ώρες έναρξης των δύο παιχνιδιών που θα διεξαχθούν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR διευκρίνισε ότι όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του προγράμματος του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» παραμένουν ως έχουν, χωρίς περαιτέρω τροποποιήσεις ή αναπροσαρμογές.

Το νέο πρόγραμμα της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου

Με βάση τις νέες πληροφορίες που γνωστοποίησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, το πρόγραμμα των αγώνων της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται πλέον με διαφορετικές ώρες έναρξης. Η πρώτη αναμέτρηση της ημέρας θα φέρει αντιμέτωπες την Partizan Mozzart Bet Belgrade με τον ΠΑΟΚ.

Ο αγώνας μεταξύ της Partizan Mozzart Bet Belgrade και του ΠΑΟΚ έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 17:30. Αργότερα την ίδια ημέρα, οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη δεύτερη αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί την JL Bourg, με την έναρξη του παιχνιδιού να έχει προγραμματιστεί για τις 21:15.

Η επιστροφή του τουρνουά στην Ελλάδα

Το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της διοργάνωσης στην Ελλάδα. Πέρυσι, το τουρνουά είχε πραγματοποιήσει ένα ιστορικό «ταξίδι» στην Αυστραλία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των ομογενών και των φιλάθλων.

Φέτος, οι αγώνες θα διεξαχθούν επί ελληνικού εδάφους, στο Telekom Center Athens, έναν χώρο που θα φιλοξενήσει τις αναμετρήσεις των τεσσάρων ομάδων. Η επιστροφή του θεσμού στη χώρα μας αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου, τιμώντας τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, του ιστορικού παράγοντα του Παναθηναϊκού.

Οι συμμετέχουσες ομάδες της διοργάνωσης

Στο φετινό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα λάβουν μέρος τέσσερις αξιόλογες ομάδες, προσφέροντας υψηλού επιπέδου θέαμα στους παρευρισκόμενους φιλάθλους. Πέρα από τον οικοδεσπότη, την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, στη διοργάνωση συμμετέχουν τρεις ακόμη ομάδες.

Συγκεκριμένα, το παρών θα δώσουν ο ΠΑΟΚ, η σερβική Partizan Mozzart Bet Belgrade και η γαλλική JL Bourg. Οι ομάδες αυτές θα αναμετρηθούν μεταξύ τους, στο πλαίσιο του τουρνουά, στο Telekom Center Athens, σε μια σειρά αγώνων που θα αναδείξουν τον φετινό νικητή του θεσμού.

Ο αγιασμός του Παναθηναϊκού στο T-Center

Παράλληλα με τις εξελίξεις γύρω από το τουρνουά, την ίδια ημέρα με την ανακοίνωση των αλλαγών, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε και ο αγιασμός της ομάδας του Παναθηναϊκού. Η τελετή έλαβε χώρα στο T-Center, τον χώρο όπου θα διεξαχθούν και οι αγώνες του τουρνουά.

Στον αγιασμό παρευρέθηκαν όλοι οι αθλητές της ομάδας, καθώς και το σύνολο του επιτελείου του Παναθηναϊκού. Η παρουσία τους σηματοδότησε την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου και την προετοιμασία για τις επερχόμενες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένου και του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta