Ο Παναθηναϊκός με Σαλάχ-Εντίν στην αποστολή για την Κηφισιά στο κύπελλο

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με την Κηφισιά για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (16/09 17:45). Ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την 23μελή αποστολή των «πρασίνων» για το ματς που θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο, στην οποία ξεχωρίζει η πρώτη συμπερίληψη του Ανάς Σαλάχ-Εντίν. Ο Μαροκινός αμυντικός, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, είναι πλέον διαθέσιμος και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Το νέο πρόσωπο στην αποστολή

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν αποτελεί το νέο πρόσωπο στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα κυπέλλου με την Κηφισιά. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην 23άδα των «πρασίνων», σηματοδοτώντας την ετοιμότητά του να αγωνιστεί στις εγχώριες διοργανώσεις.

Η παρουσία του Σαλάχ-Εντίν στην αποστολή, την οποία ανακοίνωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά το τέλος της τελευταίας προπόνησης, έχει προκαλέσει ενδιαφέρον. Δεν αποκλείεται ο νεοαποκτηθείς ποδοσφαιριστής να πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα στον αγώνα της Τετάρτης.

Η μεταγραφή και η ετοιμότητα του Σαλάχ-Εντίν

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό με τη μορφή δανεισμού από τη Ρόμα. Παρότι έκανε τη δεύτερη προπόνησή του με το «τριφύλλι» την Τρίτη, η αγωνιστική του κατάσταση θεωρείται άριστη.

Ο Μαροκινός αμυντικός είχε πραγματοποιήσει κανονικά την προετοιμασία του με την ιταλική ομάδα, γεγονός που του επέτρεψε να ενσωματωθεί άμεσα και να παρουσιάσει άριστη εικόνα στα εργομετρικά τεστ. Αυτή η ετοιμότητα τον καθιστά διαθέσιμο για τον προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ, ενώ μοιάζει πολύ πιθανό να πάρει τα πρώτα του λεπτά με την πράσινη φανέλα.

Οι απουσίες από την 23άδα

Από την 23μελή αποστολή του Παναθηναϊκού απουσιάζουν αρκετοί ποδοσφαιριστές λόγω τραυματισμών ή άλλων λόγων. Συγκεκριμένα, εκτός έμειναν οι τραυματίες Ταμπόρδα, ο οποίος θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 20 ημέρες, καθώς και οι Τσιριβέγια και Κρίστιανσεν, οι οποίοι δεν είναι ακόμα έτοιμοι.

Επιπλέον, για λόγους ξεκούρασης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποφάσισε να μην συμπεριλάβει τους Φαν Ντρόνγκελεν, Λούζα και Λιβάι Γκαρσία. Ο Τσάβες έμεινε επίσης εκτός, ώστε να συμπεριληφθεί στην αποστολή ο Γείτονας. Στη λίστα των απόντων προστίθενται και οι μακροχρόνια τραυματίες Ίνγκασον και Παντελίδης.

Η τελευταία προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης»

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε το πρωί της Τρίτης με την τελευταία προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του «Γ. Καλαφάτης». Το πρόγραμμα περιελάμβανε μια ολοκληρωμένη σειρά ασκήσεων, σχεδιασμένη για την τελική φάση της προετοιμασίας.

Οι ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, ενώ δόθηκε έμφαση στην τακτική. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τελειώματα φάσεων και ασκήσεις στατικών φάσεων, προκειμένου η ομάδα να είναι πλήρως έτοιμη για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Η αναλυτική λίστα της αποστολής

Την 23μελή αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Κηφισιά απαρτίζουν οι εξής ποδοσφαιριστές: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ-Εντίν, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ και Νεμπής.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko, Gazzetta