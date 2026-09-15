Το πρόγραμμα των ντέρμπι της Stoiximan GBL: Οι ημερομηνίες των μεγάλων αναμετρήσεων

Γνωστό έγινε ολόκληρο το πρόγραμμα της Stoiximan GBL για τη νέα αγωνιστική περίοδο, φέρνοντας στο φως τις ημερομηνίες των μεγάλων αναμετρήσεων. Η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έχει προγραμματιστεί για τις 3-4 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της δράσης στα ελληνικά γήπεδα. Οι φίλαθλοι του μπάσκετ αναμένουν με ενδιαφέρον τα ντέρμπι ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες, με το τέλος του πρώτου γύρου να τοποθετείται την Κυριακή 3 Ιανουαρίου.

Το πρώτο ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στους «αιώνιους» αντιπάλους, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, εντός των ελληνικών συνόρων, θα αργήσει αρκετά να διεξαχθεί. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 3 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή, και θα αποτελέσει το κλείσιμο του πρώτου γύρου της Stoiximan GBL.

Σε αυτή την πρώτη συνάντηση της σεζόν, ο Παναθηναϊκός θα έχει τον ρόλο του γηπεδούχου και θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων, καθώς οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα.

Η ρεβάνς στο ΣΕΦ και άλλες σημαντικές αναμετρήσεις

Όσον αφορά τη ρεβάνς του ντέρμπι των αιωνίων, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ). Αυτή η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, προσφέροντας μια ακόμη ευκαιρία για μια δυνατή μάχη.

Πέρα από τα ντέρμπι των δύο μεγάλων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και άλλες κρίσιμες αναμετρήσεις μεταξύ των πέντε κορυφαίων ομάδων της Stoiximan GBL. Αυτά τα παιχνίδια αναμένεται να διαμορφώσουν την εικόνα της βαθμολογίας και να προσφέρουν πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.

Τα πρώτα ντέρμπι της σεζόν και οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ

Το ξεκίνημα των ντέρμπι της σεζόν θα γίνει από τη 2η αγωνιστική, με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ. Λίγο αργότερα, στην 4η αγωνιστική, η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Η ομάδα της ΑΕΚ έχει προγραμματισμένες εκτός έδρας αποστολές στη Θεσσαλονίκη από νωρίς στο πρωτάθλημα, καθώς θα παίξει στη 2η αγωνιστική με τον Άρη και στην 4η αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ. Αυτές οι αναμετρήσεις θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις της ομάδας από την αρχή της διοργάνωσης.

Οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και της ομάδας του Σπανούλη

Ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα απαιτητικό πρόγραμμα μέσα σε λίγες μέρες, καθώς θα αγωνιστεί εκτός έδρας τόσο με τον Άρη όσο και με την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, στην 6η αγωνιστική και στις 8 Νοεμβρίου, ο Άρης θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια, στις 15 Νοεμβρίου, η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με το «τριφύλλι».

Επιπλέον, η ομάδα του Σπανούλη έχει προγραμματισμένα κολλητά ντέρμπι. Θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στην 7η αγωνιστική και τον ΠΑΟΚ στην 8η αγωνιστική, σε δύο συνεχόμενες δύσκολες αναμετρήσεις που θα δοκιμάσουν την αγωνιστική της κατάσταση.

Άλλα σημαντικά ντέρμπι του πρώτου γύρου

Το πρόγραμμα του πρώτου γύρου περιλαμβάνει και άλλες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Στις 13 Δεκεμβρίου, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Άρη σε ένα ακόμη θεσσαλονικιώτικο ντέρμπι, το οποίο αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων της συμπρωτεύουσας.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου στις 3 Ιανουαρίου, οι ομάδες θα έχουν δώσει μια πρώτη γεύση των δυνατοτήτων τους, ενώ τα ντέρμπι που έχουν προγραμματιστεί υπόσχονται έντονες συγκινήσεις και δυνατές μάχες σε όλη τη διάρκεια της Stoiximan GBL.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader