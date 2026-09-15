Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου: Νίκησε την Αργεντινή με 95-75 στον τελικό του Μουντομπάσκετ

Η Ισπανία αναδείχθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στο μπάσκετ για δεύτερη φορά στην ιστορία της, επικρατώντας της Αργεντινής με σκορ 95-75. Ο μεγάλος τελικός διεξήχθη στις 15 Σεπτεμβρίου 2019, στην πόλη του Πεκίνου στην Κίνα, με τους Ίβηρες να ανεβαίνουν στην κορυφή του κόσμου.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο παρουσίασε μια εξαιρετική εμφάνιση, υποτάσσοντας τους «Γκαούτσος» και προσθέτοντας έναν ακόμη τίτλο στην πλούσια τροπαιοθήκη της. Κορυφαίος για την Ισπανία αναδείχθηκε ο Ρίκι Ρούμπιο, ο οποίος αναγνωρίστηκε και ως ο πολυτιμότερος παίκτης (MVP) ολόκληρης της διοργάνωσης.

Ο θρίαμβος της «φούριας ρόχα» στο Πεκίνο

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2019, η Ισπανία έγραψε ιστορία στο Πεκίνο, κατακτώντας τον μπασκετικό πλανήτη για δεύτερη φορά. Η επικράτηση επί της Αργεντινής με 95-75 στον τελικό επισφράγισε μια αψεγάδιαστη πορεία των Ιβήρων στο τουρνουά.

Και οι δύο φιναλίστ έφτασαν στον τελικό έχοντας το απόλυτο των νικών, με επτά αναμετρήσεις και ισάριθμες επιτυχίες. Η Ισπανία είχε κατακτήσει την παγκόσμια κορυφή και το 2006, όταν είχε επιβληθεί της Εθνικής Ελλάδας με σκορ 70-47.

Ο Ρίκι Ρούμπιο MVP της διοργάνωσης

Ο Ισπανός γκαρντ, Ρίκι Ρούμπιο, αναδείχθηκε ο απόλυτος πρωταγωνιστής του θριάμβου της «φούριας ρόχα». Η εξαιρετική του παρουσία τόσο στον τελικό όσο και σε ολόκληρο το Παγκόσμιο Κύπελλο τον οδήγησε στο βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη (MVP).

Το βραβείο του παραδόθηκε από τα χέρια του σπουδαίου Κόμπε Μπράιαντ, σε μια στιγμή που σημάδεψε τη διοργάνωση. Ο Ρούμπιο ολοκλήρωσε το τουρνουά με μέσους όρους 16.4 πόντους, 6.0 ασίστ και 4.6 ριμπάουντ. Στον μεγάλο τελικό, κατέγραψε 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ο «δαιμόνιος» περιφερειακός, ο οποίος τότε αγωνιζόταν στους Γιούτα Τζαζ, προερχόταν από μια καταπληκτική χρονιά στον «μαγικό κόσμο του NBA». Η επίδοσή του στο MundoBasket 2019 θεωρείται πιθανότατα η πιο βαρυσήμαντη στιγμή της καριέρας του.

Ο «ιθύνων νους» και οι βασικοί συντελεστές

Στα γήπεδα της Άπω Ανατολής, ο Ρίκι Ρούμπιο ήταν ο «ιθύνων νους» του συνόλου του Σέρτζιο Σκαριόλο, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Η ηγετική του παρουσία πλαισιώθηκε από την εξαιρετική απόδοση άλλων σημαντικών παικτών.

Σημαντική ήταν η συνεισφορά των Μαρκ Γκασόλ, Ρούντι Φερνάντεθ, Σέρχιο Γιουλ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, οι οποίοι συνεπικούρησαν τον Ρούμπιο καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο στο «τιμόνι» και το δίδυμο Ρίκι Ρούμπιο - Μαρκ Γκασόλ, πιστοποίησε για ακόμη μια φορά το «winning mentality» που τη χαρακτηρίζει εδώ και μια εικοσαετία στην πλειάδα των διοργανώσεων.

Η πορεία της Αργεντινής στον τελικό

Η Αργεντινή, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Σέρχιο Ερνάντες, έφτασε στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρόλο που κανείς δεν την περίμενε να φτάσει τόσο μακριά. Η ομάδα παρουσίασε ένα πολύ δυνατό σύνολο με αρχή, μέση και τέλος, καθώς και διακριτούς ρόλους στο παιχνίδι της.

Σημεία αναφοράς για τους «Γκαούτσος» ήταν ο τεράστιος Λουίς Σκόλα και ο Φακούντο Καμπάτσο, οι οποίοι οδήγησαν την ομάδα μέχρι το τέλος της διοργάνωσης. Στον τελικό, ξεχώρισε για την Αργεντινή ο Γκάμπριελ Ντεκ, με την απόδοσή του να είναι αξιοσημείωτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta